“Digna de ver de principio a fin”: Esta película fue escrita por uno de los mejores directores coreanos de la historia y ahora puede verse en Netflix

Imágenes de 'Invasión, insurrección'. (Netflix)

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Si pensamos en cine coreano, es probable que nos vengan varios nombres a la cabeza: Bong Joon-ho (director de Parásitos o Mickey 17), Kim Ki-duk (Hierro 3), Kim Jee-woon (Encontré al diablo)... Todos ellos han contribuido a una verdadera explosión de películas y series que han cosechado éxito y reconocimiento a partes iguales por todo el mundo. Sin embargo, a la lista de directores ilustres habría que añadir otro que, para muchos, supera a todos los demás: Park Chan-wook.

Este cineasta, conocido sobre todo por su Trilogía de la Venganza (Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance) y con una presencia destacada en todos los festivales de cine más importantes, destaca por un virtuosismo visual impecable, composiciones de cámara hipnóticas, un montaje preciso y una capacidad única para combinar la violencia explícita o el drama con un profundo estudio psicológico y poético de sus personajes.

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Con todo, Park Chan-wook también ha desarrollado una importante carrera como guionista, no solo de sus películas, sino también de otros proyectos externos que han cosechado importantes éxitos. Este es el caso de Invasión, insurrección, una película en cuyo guion trabajó durante años y que, al finalizar en 2019, como estaba muy ocupado con otros proyectos con los que ya se había comprometido, decidió entregar a otro cineasta para que la llevara a la gran pantalla.

Tráiler de 'Invasión, Insurrección', la película coreana de Netflix escrita por Park Chan-wook

Una historia sobre la Corea feudal

Invasión, insurrección está ambientada en la Corea de la dinastía Joseon (siglo XVI), durante una época de guerras y profundas desigualdades sociales. La historia sigue a Cheon-yeong, un hombre nacido como esclavo que consigue convertirse en un extraordinario espadachín, y a Jong-ryeo, su antiguo amo y amigo de la infancia. Sus caminos vuelven a cruzarse cuando el país entra en conflicto.

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La película comienza con la invasión japonesa de Joseon y muestra cómo el caos de la guerra provoca una rebelión popular contra las élites. Cheon-yeong lucha por recuperar su libertad mientras Jong-ryeo ocupa una posición privilegiada al servicio del rey. La relación entre ambos se transforma progresivamente, marcada por la traición, el resentimiento y las diferencias de clase que siempre los habían separado.

Uno de los aspectos que más destaca es la espectacularidad de sus combates, especialmente las escenas de espada, combinadas con una puesta en escena muy cuidada. Y eso que la película estuvo a punto de no hacerse. Costó mucho encontrar financiación para una película que, por su ambientación y su factura estética, iba a implicar un desembolso importante. Finalmente, Netflix permitió que el proyecto saliera adelante, aunque, para entonces, Park estaba ocupado dirigiendo El simpatizante para HBO, por lo que cedió la dirección a Kim Sang-man, aunque continuó como guionista y productor.

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Imágenes de 'Invasión, insurrección', la película con Park Chan-wook como guionista. (Netflix)

También sobresale su crítica a la desigualdad social y al abuso de poder, temas habituales en el cine de Park Chan-wook, quien escribió y produjo la película. Finalmente, la cinta recibió cinco nominaciones en los Blue Dragon Film Awards, unos de los galardones más importantes del cine coreano, y finalmente obtuvo el premio a la Mejor dirección artística.