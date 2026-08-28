Cultura

“Todo lo que te rodea puede entrar en la literatura”: el legado de Alberto Laiseca revive en una noche de lecturas y música en el Rojas

Selva Almada, José María Marcos y otros autores formados por el legendario escritor, se reúnen este sábado en el Centro Cultural de la UBA para cerrar la muestra ‘Su turno, Laiseca. La imaginación sostiene la materia’

alberto laiseca 1920
“Su turno, chanchines”: así será el cierre de la muestra sobre Alberto Laiseca en la Fotogalería del Rojas
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La exposición Su turno, Laiseca cierra este sábado 29 de agosto a las 19 en la Fotogalería del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, con una actividad gratuita que propone volver sobre el universo creativo de Alberto Laiseca a través de lecturas, intervenciones musicales y piezas audiovisuales inspiradas en su trabajo como maestro de taller.

La cita será en la sede de la sede del Centro Cultural (Av. Corrientes 2038) y reunirá a talleristas y escritores vinculados con el autor para recrear “el clima creativo de una clase de Lai”, según la presentación del evento. La actividad llevará por título “Su turno, chanchines” y funcionará como cierre de la muestra Su turno, Laiseca. La imaginación sostiene la materia. La propuesta incluye lectura de fragmentos, intervenciones musicales y recursos audiovisuales a cargo de Selva Almada, Leandro Ávalos Blacha, José María Marcos, Rusi Millán Pastori, Sebastián Pandolfelli y Natalia Rodríguez Simón.

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Laiseca
La exposición "Su turno, Laiseca" cerrará el sábado 29 de agosto a las 19 en la Fotogalería del Centro Cultural Rojas

El material de presentación incorpora un pasaje de Laiseca, el Maestro. Un retrato íntimo, firmado por Chanchín, el colectivo integrado por Almada, Millán Pastori, Guillermo Naveira, Pandolfelli y Rodríguez Simón, con fecha de 2025. Allí se reconstruye una escena de taller en la que Laiseca convierte una interrupción en materia literaria y resume su método con una consigna: “Todo lo que te rodea, todo lo que pasa, puede entrar en la literatura. Solo hay que ponerse a escribir”.

En ese mismo fragmento, el escritor también define su modo de trabajo con una advertencia a sus alumnos: “El hambre viene comiendo. Hay que enfrentar el nopodermiento, esperar y volver a intentarlo. Y no tienen que ser hipercríticos, ojo con eso, confíen en su profesor, escúchenme bien”. A una asistente que pregunta por la dinámica del taller, responde: “Les doy una consigna y ustedes escriben en sus casas, la próxima clase leemos acá. Por favor les voy a pedir que no escriban cosas largas, con una página está bien porque si no, no vamos a llegar a leer todos... Si andan sin tiempo pueden escribir acá también”. La idea y curaduría de la exposición estuvieron a cargo de Mariano Oropeza y Raúl Manrupe.

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Muestra "Su turno, Laiseca"
Muestra "Su turno, Laiseca"

Selva Almada, nacida en Entre Ríos en 1973, conoció a Laiseca en 1999. Editó Manual Sadomasoporno y produjo el ciclo Los Cuentos del Conde Láisek; en su taller escribió El viento que arrasa, publicado en 2012, y Ladrilleros, de 2013. En 2026 presentó Una casa sola. Leandro Ávalos Blacha, nacido en Quilmes en 1980, publicó Berazachussetts en 2007, obra ganadora del Premio Indio Rico con un jurado integrado por César Aira, Daniel Link y Alan Pauls. También editó Medianera en 2011 y Estuario en 2022.

José María Marcos, de Uribelarrea y nacido en 1974, publicó las novelas Muerde muertos en 2012 y Silencio y noche en mi tumba en 2026. También redactó prólogos para libros de Laiseca y fue su editor. Rusi Millán Pastori nació en Entre Ríos en 1976 y es autor de El estado lumínico, de 2006. Trabaja en la industria audiovisual y se convirtió en alumno de Laiseca durante el rodaje del documental Lai, estrenado en 2017.

Sebastián Pandolfelli, nacido en Buenos Aires en 1977, escribió Choripán Social en 2012, con prólogo de Lai, y La abuela de Rambo en 2024. También estuvo a cargo de las ediciones de Hybris y Cuentos completos de Alberto Laiseca. Natalia Rodríguez Simón, nacida en Buenos Aires en 1984, publicó las novelas La vi mutar en 2013, Era tan oscuro el monte en 2019 y Barro en 2022.

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