Del exilio a un reconocimiento en su tierra: Chaco distingue a Mempo Giardinelli por su trayectoria

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó la Resolución N° 1822/2026 para reconocer a Mempo Giardinelli por su trayectoria literaria, periodística, académica y educativa. (The Grosby Group)

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“El que no lee no sabe”, repite Mempo Giardinelli cada vez que puede. La frase resume una vida entera puesta al servicio de la literatura y la educación. Ahora, el Chaco le devuelve ese compromiso con un alto reconocimiento institucional.

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco aprobó el 14 de agosto de 2026 la Resolución N° 1822/2026, presentada por el diputado Sebastián Enrique Benítez Molas, por la cual se resuelve reconocer y distinguir institucionalmente al escritor Mempo Giardinelli, en mérito a su trayectoria literaria, periodística, académica y educativa, y a su aporte a la proyección nacional e internacional de la provincia. La resolución dispone también la realización, el lunes 31, de un Acto Institucional de Homenaje y Reconocimiento en el Recinto de Sesiones “Deolindo Felipe Bittel”, donde se le entregará una placa recordatoria.

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El texto de la resolución subraya que la obra de Giardinelli fue publicada en más de treinta países y traducida a más de veinte idiomas, y que lo ha consagrado como uno de los escritores argentinos contemporáneos de mayor proyección internacional. La distinción también pondera su compromiso con la democratización del acceso al conocimiento y con la lectura como herramienta de transformación social.

Oscar Alfredo Ramón Giardinelli nació en Resistencia el 2 de agosto de 1947. Exiliado en México entre 1976 y 1984 durante la última dictadura militar, regresó al país y fundó Puro Cuento, una revista que se convirtió en referencia de la narrativa breve latinoamericana. A su regreso, se instaló definitivamente en el Chaco, donde desarrolló el grueso de su obra y construyó una institución dedicada a la lectura que hoy tiene alcance continental.

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Mempo Giardinelli con la escritora Graciela Bialet en el Foro Internacional de la Lectura.

Como escritor, Giardinelli es considerado uno de los referentes del género negro latinoamericano. Luna caliente (1983), su novela más traducida —llevada al cine en tres países, entre ellos España con dirección de Vicente Aranda—, es un clásico del policial del continente. A ese título se suman El décimo infierno, Qué solos se quedan los muertos y Santo Oficio de la Memoria, por la que recibió en 1993 el Premio Rómulo Gallegos, el galardón literario de mayor prestigio en América Latina. Según informó Infobae en una entrevista con el escritor, entre sus novelas más conocidas también figuran La revolución en bicicleta, Imposible equilibrio y Visitas después de hora, además de su obra más reciente, Esto nunca existió (Edhasa, 2022).

“El miedo es uno de los grandes temas de nuestra generación”, dijo Giardinelli en diálogo con Infobae, al referirse a la novela que reconstruye en clave de ficción los días de la dictadura y el exilio. Esa voz que atraviesa el horror con sobriedad narrativa es la misma que, durante décadas, habló de educación, de lectura y de la Argentina profunda desde las páginas de Página/12, donde publica columnas desde 1987.

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La resolución destaca especialmente la Fundación Mempo Giardinelli, creada en 1996 en Resistencia con una donación inicial de diez mil volúmenes de su biblioteca personal. La institución tiene como misión el fomento de la lectura y el desarrollo de programas educativos, culturales y comunitarios. Entre sus iniciativas se cuenta el programa Abuelas Cuentacuentos, presente hoy en más de 60 ciudades de Argentina y de otros países de América Latina, y un Instituto de Formación con posgrados en Pedagogía de la Lectura cuyos estudiantes provienen desde Canadá hasta Chile.

El Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura que organiza la Fundación Mempo Giardinelli en Resistencia se consolidó como una referencia en la promoción de la lectura en Argentina.

El documento legislativo destaca también el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que la Fundación organiza cada agosto en Resistencia desde hace tres décadas. El encuentro, al que asisten escritores, investigadores, docentes, bibliotecarios y especialistas de distintos países, se consolidó como uno de los lugares dedicados a la promoción de la lectura más importantes de la República Argentina. La edición 2025 fue la trigésima, con participantes de Argentina, América Latina y Europa, y convocó a lectores desde el interior profundo del Chaco hasta Corrientes, Formosa y La Rioja.

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“La literatura le da sentido a la vida”, afirmó Giardinelli en declaraciones periodísticas. Esa certeza es la que sostiene también su producción para niños y jóvenes y sus ensayos sobre el oficio narrativo, entre ellos Así se escribe un cuento y El género negro, obra de referencia en los estudios académicos latinoamericanos. Su obra recibió además el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas del Ministerio de Culturas de Chile en 2021, uno de los reconocimientos más relevantes de las letras en habla hispana.

“Yo soy una especie de marginal de la literatura, si bien soy el escritor que más premios literarios ha recibido”, declaró Giardinelli tras recibir en 2024 el Premio Literario Caccuri en Italia. La frase combina la ironía y la distancia crítica que caracterizan su perfil público. El acto de homenaje de la Cámara chaqueña se sumará a una lista de reconocimientos que incluye títulos de Doctor Honoris Causa de diversas universidades nacionales y extranjeras.

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