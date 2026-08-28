“Es un reconocimiento a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco”: Leonardo Padura recibe el Premio Liber 2026

Leonardo Padura se convirtió en el primer escritor cubano en recibir el Premio Liber al autor hispanoamericano más destacado que otorga la FGEE

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Leonardo Padura se convirtió en el primer escritor cubano en recibir el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado, distinción que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). El jurado reconoció su capacidad para “contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales”.

El galardón, uno de los más relevantes del sector editorial en lengua española, fue anunciado este jueves por la FGEE. La entrega tendrá lugar el 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el marco de la Feria Internacional del Libro Liber 2026, una de las principales citas para la exportación, muestra y promoción de la edición en español, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a más de 250 editoriales y empresas.

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El autor, nacido en La Habana en 1955, recibió la noticia con satisfacción y subrayó el carácter singular de este tipo de reconocimientos que, a diferencia de otros, se trata de un premio honorífico otorgado por instituciones que “consideran que tú lo debes merecer”, algo que, a su juicio, lo hace “doblemente satisfactorio”. El jurado también valoró la proyección internacional de su trayectoria y la diversidad de registros y géneros que atraviesa su obra.

Leonardo Padura afirmó que el Premio Liber es un reconocimiento honorífico otorgado por instituciones y por eso lo considera doblemente satisfactorio

Padura agradeció a la FGEE por “dar visibilidad” al trabajo de los escritores y enfatizó el significado colectivo del reconocimiento: “Supone un reconocimiento no solo a mi persona, sino también a la cultura a la que pertenezco y en la que permanezco”. El escritor también señaló que el Premio Liber no solo lo ha distinguido a él, “sino también a la literatura cubana” y lo entiende como “el resultado de muchos años de trabajo, de un esfuerzo que he hecho en condiciones muy complicadas”.

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Esas condiciones tienen nombre concreto. Desde La Habana, donde vive y escribe, Padura trabaja a diario en una nueva novela pese a los cortes de electricidad y las crisis de abastecimiento de agua que afectan a la isla. La relación del escritor con Cuba es, al mismo tiempo, su materia prima literaria y el escenario de sus limitaciones: varios de sus libros no han circulado en el país, aunque los lectores cubanos los consiguen a través de copias digitales o ejemplares enviados desde el exterior.

Padura sostiene que el Premio Liber reconoce no solo su trayectoria, sino también a la cultura y la literatura cubana

La obra de Padura está atravesada por la crítica social, la memoria histórica y el desencanto de varias generaciones. Su nombre está ligado de manera especial a la saga protagonizada por Mario Conde, un detective melancólico y lúcido a través del cual el novelista retrata las contradicciones y transformaciones de la sociedad cubana.

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Fuera de la saga policial, su bibliografía incluye títulos como La novela de mi vida, Herejes, Como polvo en el viento, Regreso a Ítaca —llevada al cine por Laurent Cantet— y El hombre que amaba a los perros, novela en la que reconstruye la historia de León Trotski, Ramón Mercader y las heridas políticas e ideológicas del siglo XX. Su obra más reciente, Morir en la arena, fue publicada en 2025 por la editorial Tusquets, con quien mantiene una relación de trabajo desde 1996.

Padura acumula más de dos décadas de reconocimientos internacionales: el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2015), el Premio Nacional de Literatura de Cuba (2012), la Orden de las Artes y las Letras de Francia (2013), el Premio Café Gijón, el Premio Dashiell Hammett, el Premio de Novela Histórica Barcino y el Premio Pepe Carvalho (2023), entre otros, como el Premio de las Islas 2000 y el Premio Brigada 21, además de cinco doctorados honoris causa de universidades extranjeras.

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En la misma ceremonia del 30 de septiembre se entregarán otros Premios Liber 2026: al fomento de la lectura en bibliotecas, distinción que recayó en la Biblioteca Regional de Murcia; al fomento de la lectura en medios de comunicación, para el suplemento ABC Cultural; y a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, para la serie española Anatomía de un instante.

Con información de EFE.

[Fotos: Paula Elizalde]