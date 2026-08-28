Cultura

Ariel Ardit vuelve a brindar su versión personal del cancionero de Sandro, nominada al Gardel 2026

El cantante cordobés se presenta este sábado en el Torquato Tasso con un álbum concebido desde una búsqueda expresiva propia. “Es un paisaje familiar de infancia y juventud”, afirma

Ariel Ardit
Ariel Ardit presenta "Sandro Así" este sábado en el Torcuato Tasso del barrio porteño de San Telmo
Guardar

Ariel Ardit vuelve al Torquato Tasso (Defensa 1575) este sábado 29 de agosto para presentar Sandro Así, su nuevo álbum en el que aborda el cancionero del legendario cantante popular desde una lectura personal y alejada de la imitación. La cita llega tras dos funciones con entradas agotadas en el mismo escenario y una presentación anterior en La Trastienda en marzo de este año, también con localidades agotadas. El disco, recientemente nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría “Mejor disco conceptual”, propone un diálogo entre el universo musical de Sandro y la identidad artística propia de Ardit. El cantante estará acompañado por Andrés Linetzky en piano, Ramiro Boero en bandoneón, Ushi Cerviño en guitarra, Pablo Guzmán en bajo y Matías Sabagh en batería.

“Cantar a Sandro es una necesidad como intérprete, solo y nada menos que eso. Soy todo lo que fui, no me voy de ningún lugar mío”, afirmó el cantante. Asimismo recordó su primera experiencia sobre el escenario: “Siempre canté tango, nunca otra cosa y en un deseo de explorarme como intérprete no tuve que ir muy lejos. Fui a mi esencia y allí estaba”. Relató, además, un recuerdo fundacional: “A los cuatro años, muchísimo antes del tango, canté por primera vez en público ‘Rosa Rosa’ en el teatro Luz y Fuerza de Córdoba.¿Por qué Sandro? Porque me emociona”.

PUBLICIDAD

El origen del proyecto se remonta a un espectáculo compartido con la cantante Lidia Borda, donde Ardit interpretó por primera vez un tema de Sandro en el marco de su búsqueda como intérprete. “Sentí en el cuerpo la misma sensación de algo vivo que me brotaba genuino y familiar, como el tango, que fue lo que canté siempre”, afirmó. “Estas grabaciones no intentan ni imitar ni tributar. Sandro, además de ser lo primero que canté en público, es un paisaje familiar de infancia y juventud”, explicó. “Yo a Sandro, lo canto así.”

El album Sandro Así fue grabado entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Los arreglos estuvieron a cargo de Dany Vilá y Noelia Sinkunas, y las voces fueron registradas por Damián Poliak en Bombay Estudio. La producción estuvo a cargo del propio Ardit junto a Juan Blas Caballero, bajo el sello Alfiz Producciones. La fotografía de tapa es obra de Ariel Grinberg, sobre una idea de Douglas Delfino, con diseño de Andrea Dicione.

PUBLICIDAD

Ariel Ardit acumula más de 25 años de trayectoria. Nacido en Córdoba el 15 de mayo de 1974 y radicado en Buenos Aires desde los 8 años, integró la Orquesta El Arranque —con la que grabó cuatro discos y realizó numerosas giras— y construyó una discografía solista que incluye títulos como Doble A, Yo lo canto hoy, Aníbal Troilo: 100 años y Gardel Sinfónico. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Konex de Platino 2015 como Mejor Cantante Masculino de Tango de la década, dos Premios Carlos Gardel al Mejor Álbum de Artista Masculino de Tango (2015 y 2017) y dos nominaciones al Latin Grammy. En 2023 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Ariel ArditSandroMúsica popular argentinaTangoUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Todo lo que te rodea puede entrar en la literatura”: el legado de Alberto Laiseca revive en una noche de lecturas y música en el Rojas

Selva Almada, José María Marcos y otros autores formados por el legendario escritor, se reúnen este sábado en el Centro Cultural de la UBA para cerrar la muestra ‘Su turno, Laiseca. La imaginación sostiene la materia’

“Todo lo que te rodea puede entrar en la literatura”: el legado de Alberto Laiseca revive en una noche de lecturas y música en el Rojas

Del exilio a un reconocimiento en su tierra: Chaco distingue a Mempo Giardinelli por su trayectoria

La resolución resalta el recorrido del novelista, su proyección en decenas de países y el vínculo sostenido con su provincia, que a fines de mes lo celebrará con un tributo en el recinto legislativo

Del exilio a un reconocimiento en su tierra: Chaco distingue a Mempo Giardinelli por su trayectoria

‘Thelma y Louise’, la película que redefinió el feminismo en los años 90, llega al teatro por primera vez con un musical en Londres

‘Thelma y Louise’ vuelve a escena, pero esta vez sobre las tablas del Young Vic Theatre de la capital británica, con guion de la ganadora del Oscar Callie Khouri y música de Neko Case

‘Thelma y Louise’, la película que redefinió el feminismo en los años 90, llega al teatro por primera vez con un musical en Londres

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

La obra de sitio específico del artista salteño Javier Soria Vázquez se encuentra en el segundo piso de la institución cultural y allí permanecerá para ser apreciada hasta el 20 de septiembre

‘Columen’, la instalación ganadora del Premio ArtHaus/Bellas Artes 2026, ya se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes

Marguerite Duras, escritora francesa: “Uno bebe porque Dios no existe”

El alcohol como anestesia metafísica, el dolor de la escritura y la vigencia de un libro que desnudó el vacío de la condición humana. Un recorrido a fondo por el universo de esta emblemática autoras

Marguerite Duras, escritora francesa: “Uno bebe porque Dios no existe”

DEPORTES

Día clave para el mapa de pilotos de la Fórmula 1: la prueba del “protegido” de Red Bull que podría modificar la grilla en 2027

Día clave para el mapa de pilotos de la Fórmula 1: la prueba del “protegido” de Red Bull que podría modificar la grilla en 2027

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Con Bolmaro como figura, la selección argentina de básquet logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Detuvieron a "Bebote" Álvarez: está acusado de integrar una banda narco de alcance internacional

TELESHOW

La insólita interrupción en Es mi sueño que motivó la advertencia de Guido Kaczka al Puma Rodríguez: “¿Qué es esa música?"

La insólita interrupción en Es mi sueño que motivó la advertencia de Guido Kaczka al Puma Rodríguez: “¿Qué es esa música?"

Quién es Guille Giles, la exnovia de Luck Ra con quien habría vuelto: de modelo precoz a grabar un video con La Joaqui

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

INFOBAE AMÉRICA

«Le puso su rodilla en su nuca»: Salvadoreño resulta gravemente hospitalizado tras presunta agresión en arresto de ICE

«Le puso su rodilla en su nuca»: Salvadoreño resulta gravemente hospitalizado tras presunta agresión en arresto de ICE

República Dominicana registra 84 muertes maternas y 1,131 muertes infantiles en lo que va de 2026

Washington financió una hoja de ruta de ciberseguridad para la navegación aérea en cinco países de Centroamérica

50 años de cárcel para el femicida de Carolina Mora tras ser brutalmente asesinada por su expareja en Costa Rica

Díaz-Canel reconoce situación crítica con el suministro de agua potable en La Habana