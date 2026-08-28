Ariel Ardit vuelve a brindar su versión personal del cancionero de Sandro, nominada al Gardel 2026

Ariel Ardit presenta "Sandro Así" este sábado en el Torcuato Tasso del barrio porteño de San Telmo

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Ariel Ardit vuelve al Torquato Tasso (Defensa 1575) este sábado 29 de agosto para presentar Sandro Así, su nuevo álbum en el que aborda el cancionero del legendario cantante popular desde una lectura personal y alejada de la imitación. La cita llega tras dos funciones con entradas agotadas en el mismo escenario y una presentación anterior en La Trastienda en marzo de este año, también con localidades agotadas. El disco, recientemente nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría “Mejor disco conceptual”, propone un diálogo entre el universo musical de Sandro y la identidad artística propia de Ardit. El cantante estará acompañado por Andrés Linetzky en piano, Ramiro Boero en bandoneón, Ushi Cerviño en guitarra, Pablo Guzmán en bajo y Matías Sabagh en batería.

“Cantar a Sandro es una necesidad como intérprete, solo y nada menos que eso. Soy todo lo que fui, no me voy de ningún lugar mío”, afirmó el cantante. Asimismo recordó su primera experiencia sobre el escenario: “Siempre canté tango, nunca otra cosa y en un deseo de explorarme como intérprete no tuve que ir muy lejos. Fui a mi esencia y allí estaba”. Relató, además, un recuerdo fundacional: “A los cuatro años, muchísimo antes del tango, canté por primera vez en público ‘Rosa Rosa’ en el teatro Luz y Fuerza de Córdoba.¿Por qué Sandro? Porque me emociona”.

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El origen del proyecto se remonta a un espectáculo compartido con la cantante Lidia Borda, donde Ardit interpretó por primera vez un tema de Sandro en el marco de su búsqueda como intérprete. “Sentí en el cuerpo la misma sensación de algo vivo que me brotaba genuino y familiar, como el tango, que fue lo que canté siempre”, afirmó. “Estas grabaciones no intentan ni imitar ni tributar. Sandro, además de ser lo primero que canté en público, es un paisaje familiar de infancia y juventud”, explicó. “Yo a Sandro, lo canto así.”

El album Sandro Así fue grabado entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Los arreglos estuvieron a cargo de Dany Vilá y Noelia Sinkunas, y las voces fueron registradas por Damián Poliak en Bombay Estudio. La producción estuvo a cargo del propio Ardit junto a Juan Blas Caballero, bajo el sello Alfiz Producciones. La fotografía de tapa es obra de Ariel Grinberg, sobre una idea de Douglas Delfino, con diseño de Andrea Dicione.

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Ariel Ardit acumula más de 25 años de trayectoria. Nacido en Córdoba el 15 de mayo de 1974 y radicado en Buenos Aires desde los 8 años, integró la Orquesta El Arranque —con la que grabó cuatro discos y realizó numerosas giras— y construyó una discografía solista que incluye títulos como Doble A, Yo lo canto hoy, Aníbal Troilo: 100 años y Gardel Sinfónico. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Konex de Platino 2015 como Mejor Cantante Masculino de Tango de la década, dos Premios Carlos Gardel al Mejor Álbum de Artista Masculino de Tango (2015 y 2017) y dos nominaciones al Latin Grammy. En 2023 fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.