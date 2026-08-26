Tim Curry, estrella de ‘The Rocky Picture Horror Show’ y mucho más: el actor británico que convirtió la excentricidad en un arte

Tim Curry en "The Rocky Horror Picture Show" (Movie Poster Image Art/ 20th Century Fox)

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Tim Curry, el actor británico cuyo talento para la excentricidad llamativa iluminó el teatro y el cine, sobre todo como el extravagante científico loco travestido en la película de culto de medianoche The Rocky Horror Picture Show, falleció el martes en su casa de Los Ángeles. Tenía 80 años.

Su fallecimiento fue confirmado por Marcia Hurwitz, su agente y representante de toda la vida. En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral grave, del cual, según declaró el año pasado, “llevo recuperándome bastante tiempo”.

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Con su atractivo de pícaro, una gracia atlética natural y una voz flexible y resonante, Curry era uno de los favoritos para papeles que requerían una villanía expresiva o un carácter generalmente caricaturesco.

En la primera versión cinematográfica de Annie (1982), aportó un toque de maldad al personaje de Rooster Hannigan, el estafador que urde un plan para secuestrar a la valiente huérfana del título. En Clue (1985), una parodia de suspense basada en el popular juego de mesa, interpretó a Wadsworth, un mayordomo locuaz que guía a un grupo de sospechosos de asesinato por una mansión tenebrosa con la verborrea frenética de un Sherlock Holmes enloquecido.

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Con su atractivo de pícaro, una gracia atlética natural y una voz flexible y resonante, Curry era uno de los favoritos para papeles que requerían una villanía expresiva o un carácter generalmente caricaturesco

En Clue (1985), interpretó a Wadsworth, el mayordomo charlatán que guía a un grupo de sospechosos de asesinato por una mansión tenebrosa como un Sherlock Holmes maniático. Crédito...Robbie Robinson/Paramount, vía Everett Collection

En Spamalot, el musical teatral basado en la disparatada reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo por parte del grupo Monty Python, que se estrenó en Broadway en 2005, interpretó al propio Arturo y fue nominado a un premio Tony.

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Fue el papel más serio del espectáculo y, sin embargo, como escribió Ben Brantley en su reseña en The New York Times, fue “el mejor del reparto a la hora de traducir el estilo clásico de Monty Python al lenguaje de la comedia musical”.

Pero ningún otro papel marcó la carrera de Curry con tanta contundencia como el del Dr. Frank-N-Furter, el “dulce travesti de Transilvania”, como él mismo se autodenominó en The Rocky Horror Picture Show. La adaptación cinematográfica de 1975 de The Rocky Horror Show se basó en el exitoso musical londinense que se representó durante siete años en diferentes teatros, y en el que Curry originó el papel en 1973. También protagonizó el estreno estadounidense en Los Ángeles en 1974 y en Broadway en 1975, donde fue un notable fracaso, cerrando tras 45 funciones.

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El actor Tim Curry, la voz de Nigel Thornberry en la comedia animada "The Wild Thornberrys Movie", posa durante el estreno de la película en el Cinerama Dome de Hollywood, Los Ángeles, EE. UU., el 8 de diciembre de 2002 (REUTERS/Jim Ruymen/Foto de archivo)

La obra de teatro, escrita por Richard O’Brien, continúa de gira por todo el mundo. Esta parodia irreverente y desenfadada de los géneros de terror y ciencia ficción narra la historia de una pareja de aspecto impecable que sufre un pinchazo en una noche lluviosa y termina en casa del doctor, cuyo trabajo científico consiste en la creación de un monstruo con un cuerpo escultural y un rostro apuesto para que sirva de juguete sexual.

En la película, que se convirtió en un éxito de culto y se proyectaba a medianoche en todo el mundo para los fans que se disfrazaban y cantaban las canciones (y que celebró su 50 aniversario en 2025), la joven pareja fue interpretada por Barry Bostwick y Susan Sarandon.

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La actuación del Curry le abrió muchas puertas en el mundo del cine, y su personaje de Frank-N-Furter fue el primero de muchos villanos amenazantes que interpretó, encontrando una variedad de matices —ya fueran irónicos, eufóricos o profundamente malvados— con los que dar color a sus fechorías.

Entre ellos se encontraban Darkness, la personificación del mal con voz grave, en la película de terror y fantasía de Ridley Scott de 1985, Legend; Pennywise, un demonio asesino disfrazado de payaso, en la miniserie de 1990 adaptada de la monumental novela de terror de Stephen King, It; y el Cardenal Richelieu en Los Tres Mosqueteros (1993). Como un multimillonario codicioso, considerado el principal villano en Los Ángeles de Charlie, la adaptación cinematográfica de 2000 de la serie de televisión sobre tres detectives femeninas, Curry se regodeó en su propia satisfacción hasta el momento en que fue asesinado por el verdadero villano.

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En 1980, al aparecer en Broadway en Amadeus, la representación que Peter Shaffer hizo de la rivalidad entre el compositor de la corte de los Habsburgo, Antonio Salieri (Ian McKellen), y el genio advenedizo Mozart, Curry presentó al público estadounidense la impactante descripción que Shaffer hizo de uno de los compositores más talentosos de la historia como un libertino vulgar con escaso respeto por sus mayores, o por cualquier otra persona.

«Es un papel maravilloso», declaró Curry a The Times. «Tiene una evolución magnífica. Mozart comienza siendo un joven rebelde y enérgico y termina siendo una figura verdaderamente trágica. Así que se pasa de la comedia a la tragedia. Este tipo de papel es un regalo».

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La obra ganó un premio Tony; Curry fue nominado a mejor actor, pero perdió ante su compañero de reparto, McKellen. (En la versión cinematográfica de 1984 de Milos Forman, ganadora del Óscar, Salieri fue interpretado por F. Murray Abraham y Mozart por Tom Hulce).

El Mozart representado en la producción, escribió Frank Rich en su reseña para el Times, no era “verdaderamente despreciable, al menos tal como lo delineó la interpretación impresionantemente precisa del estridente pero sensible Curry”.

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Su voz era quizás el rasgo más sólido del talento de Curry. Puede que haya sido incluso más prolífico como intérprete incorpóreo, prestando su voz a menudo a animales antropomórficos, que cuando actuaba en persona.

En Valiant (2005), un largometraje de animación ambientado en una versión ornitológica de la Segunda Guerra Mundial, interpretó al imponente General Von Talon, un halcón de pico ganchudo que llevaba un parche en el ojo. En A Turtle’s Tale: Sammy’s Adventures (2010), interpretó a un altivo gato gris llamado Fluffy con un imperioso acento francés, y a Terrence, un tucán extravagante y expresivo con un pico multicolor, en Ribbit (2014), la historia de una rana arborícola insegura.

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Su padre, Jim, era capellán metodista en la Marina Británica; su madre, Maura Patricia (Langmead) Curry, era secretaria.

La radio fue su principal fuente de entretenimiento durante su infancia —dijo que por eso más tarde le intrigó el trabajo de locución— y cantó en un coro de iglesia cuando era niño soprano.

Tenía doce años cuando murió su padre. «Para cuando cumplí quince, más o menos, ya sabía que quería dedicarme a la actuación», declaró a The Washington Post en 1988. «Y luego pasé mucho tiempo intentando convencerme de que no lo hiciera, porque todo el mundo intentaba disuadirme. Sobre todo mi madre viuda, que no tenía mucho dinero. Ella habría preferido que tuviera una profesión segura, y supongo que con razón, desde su punto de vista».

Actuó en la escuela y asistió a la Universidad de Birmingham, donde se graduó en 1968, antes de mudarse a Londres, donde consiguió un papel en un nuevo musical, Hair. Participó en otras producciones en Londres y Glasgow antes de ser elegido para Rocky Horror.

“No podía decidirme entre ser cantante o actor”, declaró a Los Angeles Times en 1974

“No podía decidirme entre ser cantante o actor”, declaró a Los Angeles Times en 1974. “Aunque en Hair nunca me dejaron cantar mucho, porque la partitura era bastante exigente y mi voz no era lo suficientemente aguda”.

Añadió: “Me ofrecieron cosas, contratos discográficos, unirme a grupos. Pero al pensarlo bien, me puse bastante a la defensiva. No, no, no, decidí que quería ser actor”.

A finales de los años 70 y principios de los 80, Curry tuvo una breve etapa como cantante de rock, con un éxito limitado —aunque el segundo de sus tres álbumes, Fearless, alcanzó el puesto número 53 en la lista Billboard en 1979— antes de regresar a los escenarios en Londres en 1982 como el Rey Pirata en Los piratas de Penzance.

Entre sus otros papeles teatrales se incluyen Tristan Tzara, el escritor dadaísta, en Travesties de Tom Stoppard, en Londres y Broadway a mediados de la década de 1970; Alan Swann, la antigua estrella de cine convertida en un fanfarrón cómico y descarado, en la versión musical de Broadway de la película My Favorite Year, que le valió a Curry su tercera nominación al premio Tony; y, en 2001, Ebenezer Scrooge en la extravagante producción navideña de A Christmas Carol en el Madison Square Garden.

Curry nunca se casó y se negó rotundamente a hablar de su vida privada.

«Les garantizo, si les interesa, que he experimentado el amor verdadero, el desamor verdadero y todo lo demás, incluyendo una buena dosis de destrucción», escribió en sus memorias de 2025, Vagabundo. «Lo cual, naturalmente, ayuda a definir quién soy. He amado y he sido amado, y espero que ustedes también. Pero no me interesan sus romances».

No se dispuso de información inmediata sobre sus familiares supervivientes.

Cuando Fox emitió una nueva versión para televisión de The Rocky Horror Picture Show en 2016, Curry tuvo un pequeño papel como narrador; Laverne Cox interpretó a Frank-N-Furter. Aunque el doctor loco se convertiría en el papel más emblemático de Curry, inicialmente tuvo dudas sobre aceptarlo.

“Tenía mis dudas, porque si funcionaba, podría ser una imagen difícil de borrar”, dijo en una entrevista televisiva en Inglaterra justo cuando se estrenaba The Rocky Horror Picture Show en 1975. “Pero, en realidad, siempre he pensado que no vale la pena hacerlo a menos que te arriesgues. Así que simplemente me arriesgué”.

Cuarenta años después, cuando recibió un premio a la trayectoria del Actors Fund, la revista Los Angeles le pidió que reflexionara sobre el papel que impulsó su carrera. ¿Cómo lo veía en retrospectiva?

“Con una especie de tolerancia perpleja”, dijo. “No es ni una bendición ni una maldición. Tuve suerte de recibirlo”.

Fuente: The New York Times