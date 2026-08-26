Cultura

Una marioneta de 10 metros, barcos desgastados y un clásico griego: el libro que cuenta el detrás de escena de “La Odisea” de Christopher Nolan

La obra del crítico James Mottram reúne 280 páginas con fotografías, entrevistas al director y al reparto, y detalles de la adaptación del relato de Homero, tras la reciente llegada del filme a los cines

Libro del rodaje de La Odisea de Christopher Nolan
Norma publica en español 'El rodaje de La Odisea', el libro de James Mottram sobre la gestación de 'La Odisea', de Christopher Nolan
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Una película descomunal como la recién estrenada La Odisea requiere un libro sobre su gestación de dimensiones también considerables, como el que el crítico James Mottram ha dedicado a los entresijos de la producción de Christopher Nolan.

La editorial Norma publica en español Filming The Odyssey: Inside the Making of Christopher Nolan’s Modern Epic con el título, en español, de ‘El rodaje de La Odisea: La creación de la epopeya moderna de Christopher Nolan.

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Es un volumen de 280 páginas, repleto de fotografías de la producción y las localizaciones donde se rodó este ambicioso filme, con los actores Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y Chalize Theron, entre otros.

Mottram, periodista especializado en libros sobre cómo se hicieron conocidas películas (Memento, Jurassic Park, Tenet), repasa aquí el trabajo de guión y adaptación del relato de Homero sobre el regreso del héroe griego Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya para una película de casi tres horas de metraje.

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Imagen del set de rodaje de 'La Odisea' en Islandia
Mottram entrevistó a Christopher Nolan y a buena parte del reparto y del equipo técnico de 'La Odisea'

Es la primera película rodada íntegramente con cámara IMAX, formato original que solo puede disfrutarse, al 100% de sus características, en una cuarentena de salas de todo el mundo.

El periodista entrevistó al director y a gran parte del reparto y del equipo técnico y artístico de la producción para mayores de 18 años más taquillera de la historia.

La Odisea fue la película más desafiante en la que he participado. Cada localización en la que rodamos podría haber sido la más complicada de cualquier otra película que he hecho. Todos los días podrían haber sido el más duro de cualquier otro rodaje. Pero lo que la convierte en algo desafiante de verdad es que era igual de duro para todo el mundo”, dice el actor Matt Damon en el prólogo.

Nolan explica a Mottram que en 2023, cuando acababa de triunfar con su oscarizada Oppenheimer, decidió adaptar este clásico y rodarlo, además, con el reto de la cámara IMAX, que solo permite un rollo de dos minutos y medio de cinta para grabar, lo que obligaba a cortes constantes que podían desconcentrar a los actores y romper el ritmo de las interpretaciones.

Christopher Nolan, de perfil, firma un objeto con un bolígrafo. A su alrededor hay manos de personas con teléfonos y cámaras de video
Christopher Nolan decidió adaptar 'La Odisea' en 2023, tras el éxito de 'Oppenheimer', y asumió el reto de filmarla entera en IMAX pese a las limitaciones

“Con la experiencia que tenía en ese momento a la hora de contar grandes historias, los rodajes a gran escala combinados con los avances tecnológicos y la posibilidad de encontrar la manera de rodarla entera en IMAX, era un buen momento para lanzarme a por esta historia”, explica el director.

La producción comenzó el 17 de febrero de 2025 en la playa de Dasoudi Esauir (Marruecos) para rodar el momento en el que las fuerzas troyanas descubren el gigantesco caballo semienterrado que los griegos dejaron en la arena cuando simulaban que se retiraban, inspirado en la derruida Estatua de la Libertad de El planeta de los simios.

Después de filmar en otros lugares del país africano, el equipo de Nolan pasó por los estudios de Los Ángeles (EEUU), Islandia, Sicilia, Grecia, Malta y Escocia, donde los barcos recreados para la película llegaron “bastante machacados” tras tanto trajín en los traslados, según el libro.

El volumen recoge también imágenes de todo el proceso creativo y de los efectos especiales utilizados para narrar las aventuras de Odiseo, como la marioneta de diez metros usada para recrear al cíclope Polifemo.

Fuente: EFE

Fotos: Norma; fotos de archivo.

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