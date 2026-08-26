“Spider-Man” supera los 858 millones de dólares, destrona a “Avengers: Endgame” y queda cerca del récord histórico de taquilla

“Spider-Man: Un nuevo día” superó a “Avengers: Endgame” y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia en Estados Unidos. (Sony)

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El universo Marvel sumó un nuevo hito en la taquilla de Estados Unidos. “Spider-Man: Un nuevo día” superó a “Avengers: Endgame” como la segunda película más taquillera de la historia en el mercado doméstico, según informaron Deadline, People y The Hollywood Reporter. El fenómeno de Sony y Marvel alcanzó 858,4 millones de dólares en recaudación, apenas por encima de los 858,3 millones que registró la superproducción de los hermanos Russo en 2019.

Al cierre del último lunes, el nuevo capítulo del universo arácnido sumó 3,4 millones de dólares y se mantuvo al frente de la taquilla estadounidense. De acuerdo con The Hollywood Reporter, este desempeño deja a “Spider-Man: Un nuevo día” a menos de 80 millones del récord absoluto que mantiene “Star Wars: El despertar de la Fuerza”, que en 2015 llegó a 936,6 millones de dólares en Estados Unidos.

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La magnitud de este avance resulta excepcional en la industria. Según repasó People, la película protagonizada por Tom Holland no solo se ubica como la segunda más exitosa en la historia del box office doméstico, sino que también figura entre las seis películas con mayor recaudación global, con más de 2.200 millones de dólares en todo el mundo. El impacto de esta marca se refleja en la histórica competencia de Marvel consigo mismo y en una escalada de cifras que parecía inalcanzable tras el fenómeno de “Endgame”.

¿Cuánto recaudó Spider-Man: Un nuevo día en Estados Unidos?

El dato central que modificó el mapa del cine estadounidense se confirmó el 25 de agosto, cuando Deadline publicó que “Spider-Man: Un nuevo día” superó a “Avengers: Endgame” en la taquilla norteamericana. La diferencia fue mínima, pero suficiente para alterar un ranking que se mantuvo estable durante siete años.

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People precisó que el filme dirigido por Jon Watts alcanzó 858,4 millones de dólares desde su estreno, superando la marca de la saga de los Vengadores. Solo el episodio VII de “Star Wars”, “El despertar de la Fuerza”, mantiene el récord histórico.

The Hollywood Reporter detalló que la película de Sony y Marvel logró esa cifra tras cuatro semanas en cartelera, con un ritmo sostenido de recaudación y una permanencia en el primer puesto de la taquilla durante cinco fines de semana consecutivos.

La taquilla de Estados Unidos llevó a “Spider-Man: Un nuevo día” a 858,4 millones de dólares, por encima de los 858,3 millones de “Avengers: Endgame”. (Sony Pictures)

¿Qué récords rompió Spider-Man: Un nuevo día en la taquilla?

La recaudación de “Spider-Man: Un nuevo día” sorprendió a los analistas de la industria, que no preveían una competencia tan directa con los títulos dominantes del box office de la última década. Según Deadline, en su cuarto lunes en cartelera, el film sumó 3,4 millones de dólares, y las proyecciones indican que podría acercarse a los 900 millones en el mercado estadounidense.

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El mismo medio subrayó que el estreno se mantuvo en el primer puesto frente a lanzamientos de otros estudios y que, solo en su primer fin de semana, tuvo el mayor debut global para una película de Marvel. People agregó que el recorrido comercial de la cinta se mantuvo firme pese a la competencia de estrenos como “Coyote Vs. Acme” y “La noche del demonio: Fuera del más allá”.

The Hollywood Reporter recalcó que esta performance coloca a “Un nuevo día” junto a “La Odisea” como los dos grandes éxitos de 2026, tanto en el mercado estadounidense como internacional.

¿Quién protagoniza Spider-Man: Un nuevo día y cuál es su impacto en la saga?

El desplazamiento de “Avengers: Endgame” al tercer lugar implica una reconfiguración de las franquicias más exitosas de la historia reciente. Deadline anticipó que, aunque Disney prepara un relanzamiento de “Endgame” bajo el título “Avengers: Endgame: Encore” para septiembre, el dominio actual corresponde a la nueva entrega del Hombre Araña.

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La marca alcanzada por “Spider-Man: Un nuevo día” implica que, por segunda vez en menos de una década, una película de Marvel desafía los límites de la recaudación doméstica. Según People, la cinta quedó a solo 41,6 millones de dólares de los 900 millones, una frontera que solo “El despertar de la Fuerza” ha superado.

The Hollywood Reporter consignó que, a nivel mundial, la película ya superó los 2.220 millones de dólares, desplazando a títulos como “Star Wars: El despertar de la Fuerza” en el ranking global, aunque todavía por detrás de “Avatar”, “Avengers: Endgame” y “Titanic”.

“Spider-Man: Un nuevo día” sumó 3,4 millones de dólares en su cuarto lunes y se mantuvo al frente del box office estadounidense. (Sony Pictures)

¿Cuál es el ranking histórico de películas más taquilleras en Estados Unidos?

El éxito de “Spider-Man: Un nuevo día” se inscribe en una tendencia de franquicias que logran récords sucesivos en el mercado estadounidense. People recordó que “Endgame” fue, hasta ahora, el mayor fenómeno de Marvel en recaudación, con una taquilla global que superó los 2.800 millones de dólares.

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Según Deadline, la proyección de Sony y Marvel es que la película pueda mantenerse en lo más alto de la taquilla durante las próximas semanas, en especial ante la llegada de nuevos estrenos y el posible efecto del relanzamiento de “Endgame” por parte de Disney.

Las cifras de “Spider-Man: Un nuevo día” reactivaron el interés por la competencia entre las grandes sagas y abren la posibilidad de que el récord absoluto quede al alcance del universo Marvel. La industria sigue de cerca el recorrido de la película y el impacto que sus resultados puedan tener en futuros lanzamientos de la franquicia.

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¿Qué lugar ocupa Spider-Man: Un nuevo día en la historia del cine?

El avance comercial de “Spider-Man: Un nuevo día” redefine el peso de la franquicia en la historia del cine estadounidense. Según The Hollywood Reporter, la saga del Hombre Araña consolida su posición como una de las más rentables y duraderas del mercado global, con un protagonista, Tom Holland, que sigue batiendo marcas de asistencia y recaudación.

El seguimiento de los próximos reportes de taquilla determinará si la película logra acercarse o superar el récord de “El despertar de la Fuerza”. Por ahora, la proyección de los analistas citados por Deadline y People apunta a que la carrera por el primer puesto en la historia de la taquilla aún no terminó.

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