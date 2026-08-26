“Natalie Portman siempre ha parecido más alguien que quiere proyectar inteligencia que alguien realmente inteligente”: se reavivó la polémica por “Life of M”

La novela 'Life of M' de Rachel Cusk sale a la venta en Estados Unidos en medio de rumores sobre un retrato de Natalie Portman

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La novela Life of M, de la escritora Rachel Cusk, salió a la venta este martes en Estados Unidos en medio de un enorme revuelo literario desencadenado en Reino Unido, pues diversos medios sugieren que, a través de su protagonista, la autora retrata una versión “oscura” de la actriz Natalie Portman.

El libro -que la editorial española Del Asteroide publicará en castellano en 2027- ha impulsado un intenso debate sobre los límites de la ficción literaria y la representación de personajes inspirados en figuras reales. La controversia se intensificó tras las primeras reseñas publicadas en medios británicos y estadounidenses, donde críticos y lectores intentan descifrar cuánto de realidad y cuánto de invención encierra la historia.

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Un artículo de la periodista Valerie Stivers en el medio conservador británico UnHerd sacó el pasado julio a la luz un rumor que, según ella, llevaba tiempo comentándose en los círculos literarios de Nueva York: que la próxima novela de Cusk se basaba en su relación de amistad con Portman. Desde entonces, la especulación ha crecido en redes sociales y foros especializados, convirtiendo a Life of M en uno de los libros más discutidos del año incluso antes de su lanzamiento oficial. Los seguidores de ambas mujeres han compartido teorías y fragmentos, intentando encontrar pistas en el texto que confirmen la identidad de la musa detrás de la protagonista.

“La actriz Natalie Portman siempre ha parecido más una persona que quiere proyectar una imagen de inteligencia que una persona realmente inteligente, y su decisión de permitir que su amiga Rachel Cusk escribiera un libro sobre ella parece confirmarlo”, escribió Stivers en su publicación. El comentario de Stivers generó reacciones divididas. Algunos lectores y críticos consideran que la observación refuerza estereotipos sobre las mujeres en el ámbito intelectual y artístico, mientras que otros ven en la polémica una estrategia de marketing no reconocida por la autora ni su equipo.

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En palabras del diario británico The Telegraph, la obra comete un “asesinato literario” de la autora a su personaje, al que describe de forma “cruel”; mientras que para The Times es una “forma calculada de humillación” hacia Portman, retratada como una figura robótica, distanciada de su familia y aterrada por la fealdad en un mundo de fama y belleza.

Un artículo de UnHerd reavivó en Reino Unido la versión de que Rachel Cusk basó 'Life of M' en su amistad con Natalie Portman

La dureza de las críticas ha levantado discusiones sobre la ética en la literatura contemporánea, especialmente cuando el límite entre la inspiración y la exposición personal resulta tan difuso. En varios programas de radio y televisión de Reino Unido, analistas culturales han debatido el impacto de este tipo de narrativas en la privacidad de las celebridades.

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Life of M (La vida de M) es una metaficción. En ella, una escritora le propone a una estrella de cine famosa desde niña, a la que conoció en una librería, la posibilidad de escribir su autobiografía. Ambas viven en la misma capital europea (Portman y Cusk residen en París), aunque no se revela dónde. Este dispositivo narrativo ha sido interpretado por algunos críticos como un guiño a la tradición de autoficción, género que Cusk ha cultivado en trabajos anteriores y que plantea preguntas sobre la frontera entre la experiencia personal y la imaginación literaria.

Portman, de 45 años, dirige un club literario en Instagram, donde ha escogido libros de Cusk como lecturas mensuales. En 2022 organizó un debate con la escritora tras la publicación de su novela Second Place [Segunda casa], en el que aseguró que era una de sus autoras “favoritas”. La relación pública entre ambas, visible en redes sociales y eventos literarios, ha alimentado aún más el interés por la novela y su posible trasfondo autobiográfico. Los seguidores del club de lectura de Portman han debatido abiertamente sobre el paralelismo entre la actriz y el personaje de M, señalando coincidencias y diferencias en sus trayectorias.

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La actriz israelíestadounidense debutó a los 12 años en Léon (El perfecto asesino, 1994), de Luc Besson, protagonizada con Jean Reno. En el libro, M cuenta que el guion de su primera película incluía inicialmente escenas de relaciones sexuales con el personaje masculino principal y que se eliminaron después de que su madre interviniera, algo que se sabe que también ocurrió con Portman. La referencia a episodios delicados de la infancia de la protagonista ha sido interpretada por algunos lectores como una forma de cuestionar los riesgos y presiones a los que se enfrentan las jóvenes actrices en la industria cinematográfica. Este aspecto ha provocado debates sobre la responsabilidad de los autores al abordar temas sensibles inspirados en hechos reales.

Una de las similitudes entre M y Natalie Portman remite al debut infantil de la actriz y al cambio de escenas del guion tras la intervención de su madre

Otra similitud recogida por otros medios británicos es que el personaje de M es imagen de una reconocida marca (al igual que Portman con Dior) y que también protagonizó una película sobre ballet, como Cisne negro, que le valió el Oscar a mejor actriz a la intérprete en 2010. Estas coincidencias han servido como punto de partida para múltiples análisis en la prensa internacional, donde se debate si la novela constituye un mero juego literario o una exposición encubierta de la vida privada de Portman.

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El libro no menciona a Portman en ningún momento, pero la editorial y la agencia literaria de Cusk tampoco han desmentido formalmente la vinculación con la intérprete. La ausencia de desmentidos oficiales ha mantenido viva la controversia y ha incrementado las ventas anticipadas del libro. Varias librerías independientes han reportado altos niveles de reservas, impulsados por la curiosidad de los lectores por conocer la versión completa de la historia.

De acuerdo con una fuente cercana a la actriz citada por The Telegraph, que además ha leído el libro, la personalidad de M “no se parece en nada” a la de Portman y es más un “alter ego” de la propia Cusk, pero afirma que el equipo de la escritora está “alimentando” los rumores con el objetivo de impulsar las ventas. Mientras tanto, la comunidad literaria sigue atenta a las próximas declaraciones de las protagonistas y a la evolución de la recepción crítica en otros países, donde Life of M se publicará en los próximos meses.

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Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Enric Fontcuberta; Reuters/ Brendan McDermid/File Photo.