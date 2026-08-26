Una pregunta para los ex-woke: ¿De qué se arrepienten exactamente?

La representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez habla en la marcha del Primero de Mayo de NYCLU por los derechos de los trabajadores y los migrantes en la plaza Foley (AP Foto/Angelina Katsanis, Archivo)

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Hay una diferencia entre cambiar de opinión y modificar las tácticas, entre evolucionar en las propias ideas y abandonarlas por haberse vuelto impopulares o políticamente peligrosas.

Cuando la representante Alexandria Ocasio-Cortez, citando a un aliado político, sugirió recientemente a ABC News, entre risas y sonrisas, que “la primera etapa del movimiento woke era una locura”, se convirtió en la figura progresista más prominente que se distanció, sutil o abiertamente, de lo que se conoce como wokeismo: de las posturas inflexibles sobre raza, policía, género, identidad, justicia social y lenguaje que constituyeron la ortodoxia progresista durante la última década. Ideas que antes se defendían con dogmatismo, y cuyos disidentes eran tachados de perezosos (¡esfuércense!) o inhumanos (literalmente no quieren que exista), ahora se consideran una fase embarazosa, los años iniciales y algo torpes del progresismo cultural y político.

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James Talarico, el demócrata texano que se postula para un escaño en el Senado de Estados Unidos, ha admitido que “hay algunas declaraciones que he hecho de las que sin duda me arrepiento” y que algunos de sus antiguos comentarios ahora pueden parecer “vergonzosos”. (Todo esto cuando un periodista le preguntó sobre su afirmación pasada de que Dios es “no binario”, una declaración que Talarico ahora dice que fue “intencionadamente provocadora”).

Algunos comentaristas de izquierda se han sumado al revisionismo, reconociendo, por ejemplo, que la cultura de la cancelación a veces puede haber ido demasiado lejos y que, sí, algunos elementos de la agenda woke pueden parecer ridículos en retrospectiva.

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James Talarico, el demócrata texano que se postula para un escaño en el Senado de Estados Unidos, ha admitido que “hay algunas declaraciones que he hecho de las que sin duda me arrepiento” (REUTERS/Joel Angel Juarez/Archivo)

Es una evolución notable, especialmente para quienes presenciaron el dogmatismo a ultranza de la época dorada del woke, digamos, alrededor del verano de 2020. (Si el woke 1 fue realmente una locura, entonces Ocasio-Cortez, quien abogó por la abolición de las cárceles y adoptó términos como “persona menstruante”, era una paciente más del manicomio).

Así que, antes de que esa época se pierda para siempre en el olvido, descartada como uno más entre tantos cambios de mentalidad, tengo una pregunta para los que antes eran woke:

Si ahora pueden descartarlo todo con tanta ligereza —todo el desfinanciamiento y la abolición, la discriminación contra las personas negras, indígenas y latinas, la cancelación, la descentralización y mi defensa de la verdad—, ¿cuánto de eso creían realmente en aquel entonces? ¿Cuánto era convicción, cuánto era pose, cuánto era pensamiento grupal, cuánto era miedo?

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Si lo creías, abandonarlo ahora requiere algo más que una sonrisa avergonzada. Si no lo creías y, sin embargo, lo proclamabas con tanta pasión, con tanta pretensión de claridad moral, con tanto desdén por las perspectivas contrarias, entonces lo mínimo que puedes hacer ahora es reconocer esa disonancia. Debes explicar el cambio, no solo justificarlo.

Algunos escritores y pensadores han admitido que apoyaron ciertas verdades progresistas —o no las cuestionaron— porque se sentían intimidados por su público o porque temían por sus carreras. Espero que la clase política también muestre un mínimo de responsabilidad intelectual, la suficiente dignidad como para sonrojarse.

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La declaración de Alexandria Ocasio-Cortez reavivó el debate sobre el giro de sectores progresistas que ahora buscan distanciarse de algunas de las posturas que dominaron el discurso sobre raza, género, identidad, policía y justicia social durante la última década (EFE/Will Olíver/Archivo)

Cuando quienes antes se consideraban progresistas reflexionan sobre aquella época, por ejemplo, ¿qué consideran ahora específicamente descabellado, ridículo o absurdo? ¿Se arrepienten de ciertas creencias o simplemente de la forma provocadora en que las expresaron? ¿Han llegado a la conclusión de que algunas de sus posturas anteriores eran poco prácticas, erróneas o demasiado arriesgadas electoralmente como para expresarlas en público?

Sé que esperar responsabilidad intelectual de los políticos puede ser ingenuo, y es normal que los partidos y movimientos evolucionen. La derecha, por ejemplo, pasó de Goldwater y la Revolución Reagan a Newt Gingrich y el Contrato con América, luego a George W. Bush y el conservadurismo compasivo, al Tea Party y finalmente a MAGA, con momentos de coherencia y otros de discontinuidad a lo largo del camino. No todos los políticos deben renegar explícitamente de lo anterior.

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Pero cuando los líderes políticos rechazan no solo una ideología antigua, sino su propia ideología, una que encarnaron y defendieron, el precio de la elisión debería ser más alto.

En su entrevista, Ocasio-Cortez atribuye los excesos de la era woke en parte a las presiones de las restricciones por la pandemia, afirmando que “por supuesto, la retórica de aquella época no es la que usaríamos hoy”. Pero esto no es más que una astuta reformulación de su cambio de postura, no una explicación. ¿Acaso Ocasio-Cortez no usaría la misma retórica hoy porque ya no la comparte, o porque ya no puede convencer?

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Desde hace tiempo me preocupan las motivaciones e incentivos inherentes a los argumentos de la guerra cultural. Las guerras culturales no se tratan principalmente de debatir temas, sino de tomar partido, de unirse a un equipo. Y el problema de unirse a un equipo es que, inevitablemente, algunos compañeros van más allá de lo que uno mismo estaría dispuesto a ir. Defienden posturas con las que quizás no estés de acuerdo o formulan principios sobre temas de los que tal vez sepas poco. Pero, por supuesto, no quieres que el otro bando prevalezca, así que los sigues, defendiendo con vehemencia las distintas posiciones de tu equipo y persiguiendo a los disidentes. Llegado un punto, dejas de considerar los problemas; en cambio, te dedicas a defender tu posición.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en la rosaleda de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los políticos de la derecha pro-Trump han vivido su propia versión de este juego, ya sea justificando cada impulso corrupto y autoritario de su líder o atenuando su devoción pública con recelos extraoficiales, por supuestos que sean, pero sin sentido. ¿Son verdaderos creyentes o simplemente temerosos, leales legítimos o cobardes oportunistas? La derecha trumpista podría evolucionar hacia una versión aún más perniciosa de sí misma, o algún día, sus actuales cómplices y simpatizantes podrían sonreír y decir que MAGA simplemente se volvió un poco loco por un tiempo. Si lo hacen, no me imagino a los que antes se consideraban progresistas dejándolos salir impunes tan fácilmente.

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En su entrevista, Ocasio-Cortez afirmó no descartar una candidatura a la presidencia en 2028, y es fácil vincular sus posturas ideológicas revisadas con esa ambición. Este es un momento de renovación para el Partido Demócrata, declaró Ocasio-Cortez, explicando que nos centramos en todos los aspectos, desde la atención médica hasta el acceso a la alimentación. Describió al partido como inclusivo y reafirmó que nuestra prioridad es la clase trabajadora.

Cuando se le preguntó a la congresista, miembro de la sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA), sobre las propuestas de la DSA para desfinanciar el Pentágono, abolir la policía y el Senado, y nacionalizar las industrias esenciales, respondió que la gente está menos interesada en estos debates académicos y más en cómo vamos a reducir sus facturas y garantizar que puedan costearse una consulta médica. (Ese desdén a la academia resulta especialmente astuto para una izquierda que dice respetar la ciencia y la experiencia, y para un movimiento que popularizó términos como “interseccionalidad” y “fragilidad blanca”).

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Entonces, ¿se trata de una segunda versión del “Woke”, centrada en los desafíos económicos de la clase trabajadora, en la asequibilidad y la atención médica, y dejando atrás la política identitaria? Podría ser una versión más aceptable electoralmente, una que tenga sentido si el Partido Demócrata, influenciado por la DSA, aspira al poder nacional. Si bien el primer “Woke” se aceleró con el ascenso inicial de Trump a la presidencia, su regreso a la Casa Blanca dejó claras sus deficiencias políticas.

Ocasio-Cortez y los demás tienen todo el derecho a buscar un nuevo marco y mensaje, a cambiar de opinión, si es que eso es lo que está sucediendo. Pero antes de que un segundo “Woke” tome el relevo, que los defensores de su predecesor expliquen cómo y por qué están avanzando.

Deberían hacerlo ellos.

© The New York Times 2026.