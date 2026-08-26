Cultura

El fenómeno de Benjamín Labatut: del anonimato a convertirse en uno de los escritores más leídos y traducidos del mundo

Con una obra que cruza ciencia, filosofía y ficción, el autor chileno pasó de ser una figura de culto a un fenómeno editorial global, traducido a decenas de idiomas y celebrado por la crítica internacional

Benjamín Labatut pasó del anonimato a convertirse en uno de los escritores más leídos y traducidos del mundo con una obra que cruza ciencia, filosofía y ficción
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Nacido en Frankfurt, Alemania, Benjamín Labatut se consolidó como una de las voces más leídas y traducidas de la literatura contemporánea tras la publicación de “Un verdor terrible”, la obra de mayor proyección. Su literatura se caracteriza por una escritura alejada de lo local, en la que combina ciencia, conocimiento y ficción para explorar los límites de la humanidad y las consecuencias de sus descubrimientos.

El escritor pasó sus primeros años en distintos países antes de radicarse en Chile junto a su familia, donde creció y comenzó a desarrollar su vínculo con la literatura. En una nueva columna para Infobae en Vivo, la traductora Flavia Pittella afirmó que el recorrido biográfico antecede una producción literaria que se caracteriza por explorar los límites entre el saber humano y sus consecuencias.

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Benjamín Labatut
Nacido en Frankfurt y radicado en Chile, Benjamín Labatut construyó una literatura que explora los límites del saber humano y las consecuencias de sus descubrimientos (Foto: Cristóbal Palma)

Su primera publicación fue “La Antártica empieza aquí”, un libro de cuentos editado originalmente en 2010. En esos relatos ya aparecía una marca central de su obra: una extrañeza sostenida por episodios en apariencia menores que alteran la percepción del mundo de los personajes.

En 2016, Labatud publica su segunda obra: “Después de la luz”. La obra explora la crisis ontológica de un sujeto enfrentado al vacío y a los límites del pensamiento.

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Diez años después de su primer libro, publica “Un verdor terrible”, el libro que lo llevó a consolidar su presencia en la literatura. Tras la publucación, Labatud se consagró finalista del Booker Prize en 2021.

“Un verdor terrible” se tradujo a 35 idiomas y recibió elogios de figuras como John Banville, quien la calificó como “ingeniosa, compleja y profundamente perturbadora”. Barack Obama la incorporó en su lista de lecturas de verano.

El reconocimiento internacional se apoyó en una combinación de hechos científicos reales y ficción que distinguió su narrativa y le dio un lugar en listas como la de los cien libros más importantes del siglo XXI elaborada por The New York Times.

La Antártica empieza aquí, el primer libro de Benjamín Labatut publicado en 2010, ya mostraba una narrativa centrada en la extrañeza y en episodios que alteran la percepción del mundo CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA
La Antártica empieza aquí, el primer libro de Benjamín Labatut publicado en 2010, ya mostraba una narrativa centrada en la extrañeza y en episodios que alteran la percepción del mundo CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA

La ciencia y la catástrofe organizan el núcleo de su narrativa

La geografía, la historia y el impacto de los descubrimientos científicos ocupan un lugar central en sus textos. Según la crítica literaria, sus obras producen inquietud porque conduce al lector por zonas amables que cambian de forma abrupta.

Esa tensión entre avance científico y consecuencia imprevista es uno de los rasgos más reconocibles de Labatut. En sus libros, ese mecanismo construye una atmósfera de desasosiego que volvió identificable su escritura entre los lectores.

El autor proviene del periodismo y de la crónica. Ese origen incide en un estilo donde la información y la investigación funcionan como sostén de la ficción.

Benjamín Labatut
Un verdor terrible consolidó la proyección internacional de Benjamín Labatut y lo llevó a ser finalista del Booker Prize en 2021

Sus inicios con los cuentos y el camino a la proyección internacional

La publicación de “La Antártica empieza aquí” abrió una trayectoria que luego alcanzó mayor proyección con “Un verdor terrible”. El libro de 2020 lo ubicó entre los autores más traducidos de la escena literaria actual.

La expansión internacional también quedó reflejada en la circulación de su obra en numerosos idiomas y en la obtención de premios destacados. Su narrativa, basada en la convivencia entre materiales documentales y procedimientos de ficción, es el rasgo que sostuvo ese reconocimiento.

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