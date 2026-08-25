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Dengue cobra su cuarta víctima en Honduras y enciende las alertas en el Distrito Central

El nuevo caso vuelve a poner bajo alerta la situación del dengue en el país, especialmente durante la temporada de lluvias y calor, cuando aumentan las condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor

La temporada de lluvias favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti y mantiene la circulación del dengue en distintas zonas del país.
La temporada de lluvias favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti y mantiene la circulación del dengue en distintas zonas del país.
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El dengue ya deja cuatro víctimas mortales en Honduras este año, según confirmó la Secretaría de Salud, luego de que las autoridades verificaran el fallecimiento de un hombre de 28 años en el Distrito Central. El hecho fue confirmado por el Jefe de Vigilancia el doctor, Homer Mejía.

El deceso fue la primera muerte por dengue registrada este año en la capital hondureña y se sumó a otros tres fallecimientos reportados en diferentes zonas del país. Entre las víctimas hay una joven de 22 años originaria de Olancho y dos personas procedentes de Choluteca, una de seis años y otra de 6.

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Con el nuevo caso registrado en el Distrito Central, el número de muertes confirmadas por dengue en Honduras ascendió a cuatro.

El primer caso fatal en la capital

El fallecimiento del hombre de 28 años genera preocupación porque el dengue continúa circulando en distintas zonas del país y las condiciones climáticas de la temporada de lluvias favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

La presencia de criaderos en viviendas y comunidades representa uno de los principales factores de riesgo, especialmente cuando existen recipientes u objetos capaces de acumular agua.

Aunque el dengue puede presentarse con síntomas que al principio parecen similares a los de otras enfermedades virales, algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones graves que requieren atención médica inmediata.

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Prevenir contagios

Las autoridades sanitarias insistieron en que la eliminación de los criaderos del mosquito debe comenzar en los hogares, especialmente mediante la revisión constante de recipientes donde pueda acumularse agua.

La Secretaría de Salud recomienda acudir a un establecimiento de salud ante síntomas de dengue para detectar a tiempo complicaciones graves. REUTERS/Yoseph Amaya
La Secretaría de Salud recomienda acudir a un establecimiento de salud ante síntomas de dengue para detectar a tiempo complicaciones graves. REUTERS/Yoseph Amaya

Entre los sitios que requieren mayor atención se encuentran pilas, barriles, recipientes y llantas, además de cualquier otro objeto que pueda convertirse en un criadero.

El riesgo aumenta durante la temporada de lluvias por la acumulación de agua en distintos espacios, lo que facilita las condiciones necesarias para la reproducción del mosquito.

Cuáles son los síntomas de alerta

El dengue puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas y malestar general. Ante la aparición de estos signos, las autoridades sanitarias recomiendan acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir una evaluación médica.

La atención temprana es especialmente importante cuando los síntomas evolucionan o aparecen señales que puedan indicar una forma grave de la enfermedad.

La eliminación de criaderos continúa siendo una de las principales herramientas para reducir la transmisión del dengue. Por ello, las autoridades recomiendan mantener limpios los patios y alrededores de las viviendas, eliminar recipientes que puedan acumular agua y revisar periódicamente pilas, depósitos y otros espacios.

Entre las víctimas por dengue en Honduras hay una joven de 22 años de Olancho y dos menores de Choluteca. REUTERS/Yoseph Amaya
Entre las víctimas por dengue en Honduras hay una joven de 22 años de Olancho y dos menores de Choluteca. REUTERS/Yoseph Amaya

El llamado también alcanza a las comunidades, donde las acciones de limpieza y eliminación de criaderos pueden contribuir a reducir la presencia del mosquito.

A mediados de agosto, Honduras acumulaba 7,151 casos de dengue en 2026, según datos de la Secretaría de Salud citados por medios nacionales, aunque la cifra representaba una reducción de 40 % frente al mismo período de 2025.

El Distrito Central se mantiene entre las zonas con mayor concentración de casos, mientras que Choluteca también registra un incremento de contagios y ha requerido operativos de fumigación y eliminación de criaderos en varias comunidades durante las últimas semanas

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