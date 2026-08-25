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El Salvador vive agosto con temperaturas récord en la mitad de sus estaciones climáticas, según Medio Ambiente

El Observatorio de Amenazas reporta marcas históricas en varias mediciones de este mes, un comportamiento vinculado a la intensificación de El Niño, que se ha fortalecido desde mayo y afecta a todo el país

La mitad de las estaciones meteorológicas del MARN registraron temperaturas récord en agosto por la influencia del fenómeno de El Niño en El Salvador. REUTERS/Stephanie Lecocq
La mitad de las estaciones meteorológicas del MARN registraron temperaturas récord en agosto por la influencia del fenómeno de El Niño en El Salvador. REUTERS/Stephanie Lecocq
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La mitad de las estaciones meteorológicas del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) han registrado temperaturas récord en lo que va de agosto, una situación que expertos atribuyen a la intensa influencia del fenómeno de El Niño, que este año ha alcanzado niveles sin precedentes y afecta a todo el territorio nacional.

“Ya desde mayo comenzamos a ver que la tendencia era que sí, prácticamente íbamos a estar influenciados por un Niño. Este fenómeno se ha fortalecido rápidamente. Ya en julio teníamos un Niño moderado, ya con una tendencia hacia fuerte.

Este agosto prácticamente ya tenemos un Niño a las puertas de entrar en esa categoría de muy fuerte”, detalló Napoleón Galdámez, meteorólogo del MARN durante la Entrevista AM.

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El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico central, lo que repercute en el clima mundial. En el caso de El Salvador, este fenómeno ha generado una reducción generalizada de las lluvias, lo que a su vez ha incrementado la radiación solar sobre el territorio y como consecuencia disparado las temperaturas en la mayoría de zonas, con especial impacto en la región nororiental.

Ilustración en acuarela de un mapa de El Salvador con termómetros de 32 °C y 40 °C, ondas de calor y un sol superior.
El MARN advirtió que El Niño se fortaleció desde mayo y en agosto está cerca de la categoría de muy fuerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando estamos bajo la influencia del fenómeno de El Niño, disminuyen las lluvias en prácticamente toda Centroamérica. Al disminuir las lluvias aumentan las temperaturas y sí, prácticamente este agosto hemos superado varios récords en prácticamente la mitad de las estaciones que registran temperatura máxima”, explicó Galdámez.

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Entre los registros más altos destaca el de Santa Rosa de Lima, donde el termómetro marcó hasta 43°C, mientras que en San Francisco Gotera se alcanzaron 41.4° y en Tultepeque38.8°. “Prácticamente hemos estado con temperaturas cálidas desde mayo, junio, inclusive hoy julio y agosto”, agregó Galdámez.

El fenómeno de El Niño redujo las lluvias en El Salvador, elevó la radiación solar y disparó las temperaturas, sobre todo en la región nororiental. REUTERS/Lisa Leutner
El fenómeno de El Niño redujo las lluvias en El Salvador, elevó la radiación solar y disparó las temperaturas, sobre todo en la región nororiental. REUTERS/Lisa Leutner

El impacto de este fenómeno no es homogéneo en todo el país. La zona oriental, que forma parte del corredor seco centroamericano, ha sufrido condiciones extremas. Allí, las precipitaciones se han reducido hasta un 90% respecto al promedio histórico para agosto. “Actualmente, solo ha llovido aproximadamente el 10% de lo que cae en agosto en esa parte del nororiente del país. La zona también al sur del oriente, La Unión, reporta solo el 20% de lo que cae en agosto. Son lluvias muy bajas las que estamos registrando durante este mes de agosto”, indicó el experto.

El déficit de precipitaciones afecta también la disponibilidad de recursos hídricos, pues los principales ríos del país han presentado niveles por debajo de lo habitual. El MARN mantiene un monitoreo constante con estaciones automáticas e hidrológicas distribuidas en todo el territorio para alertar a las autoridades sobre cualquier anomalía en los caudales. “Estamos monitoreando 7/24 por medio de estas estaciones automáticas que están transmitiendo por lo menos cada quince, veinte minutos”, detalló Galdámez.

El aumento sostenido de las temperaturas, sumado a la escasez de lluvias, está generando preocupación en los sectores agrícola y pesquero.

Según Galdámez, la mayoría de agricultores depende de la agricultura de secano (donde las plantas reciben agua solo por lluvia), por lo que la reducción de precipitaciones genera dificultades para los cultivos. Además, la elevación de la temperatura superficial del mar está modificando la disponibilidad de alimento para la fauna marina, lo que impacta en la pesca artesanal e industrial en las costas salvadoreñas.

Santa Rosa de Lima alcanzó 43°C, San Francisco Gotera llegó a 41.4°C y Tultepeque registró 38.8°C entre las temperaturas más altas de agosto. (Cortesía: Freepik)
Santa Rosa de Lima alcanzó 43°C, San Francisco Gotera llegó a 41.4°C y Tultepeque registró 38.8°C entre las temperaturas más altas de agosto. (Cortesía: Freepik)

El panorama climático para los próximos meses mantiene la tendencia de temperaturas elevadas y precipitaciones por debajo de lo normal, pues los pronósticos apuntan a que la influencia del fenómeno de El Niño persistirá al menos hasta marzo o abril del próximo año.

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