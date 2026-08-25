Universidad Nacional de El Salvador propone potenciar la expansión educativa con ingenierías, inteligencia artificial y ciberseguridad

Roger Arias afirmó que las universidades deben adaptar la oferta académica a las tendencias globales y a las necesidades de los sectores productivos. (EFE/Rodrigo Sura)

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“Tenemos no solamente que ofrecer las carreras tradicionales, sino también idear e inventar las carreras del futuro, las que van a potenciar el desarrollo de este país, las que necesita la nación, la sociedad y los sectores productivos”, afirmó Roger Arias, vicerrector administrativo de la Universidad Nacional de El Salvador.

Según Arias, entre las áreas que requieren mayor impulso están las ingenierías, la inteligencia artificial, la robótica, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad y la economía azul.

El académico analizó los alcances y retos del anuncio presidencial que proyecta elevar la inversión educativa y ampliar el acceso a becas universitarias para miles de jóvenes, y sostuvo que anticipar las carreras que serán necesarias en las próximas décadas es clave para conectar la oferta académica con las tendencias globales y las necesidades de los sectores productivos.

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Inversión histórica y nuevos programas de becas en El Salvador

El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador prevé destinar más de $3,000 millones anuales a educación, lo que representa más del 8 % del producto interno bruto. Según lo presentado, esta cifra triplica la inversión realizada por administraciones anteriores. El anuncio fue hecho ante miles de estudiantes del sector público reunidos en el estadio Jorge Mágico González.

Roger Arias calificó la decisión como “histórica” y subrayó que la educación es la llave para el desarrollo social, económico, político y tecnológico de una nación. Señaló que el incremento de la inversión educativa se concibe como una política de Estado cuyos resultados se verán a largo plazo, más allá de un periodo de gobierno.

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En entrevista en Diálogo, Arias explicó que la decisión abarca todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior, y destacó los avances en áreas como la remodelación de escuelas, la entrega de computadoras y la conexión a internet en los centros educativos.

El anuncio presidencial en El Salvador incluye un programa de becas universitarias para más de 50 mil estudiantes de escasos recursos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Dentro del anuncio presidencial también se detalló la creación de un programa de becas para más de 50 mil estudiantes universitarios. Arias precisó que este incremento representa más del 25 % respecto a la matrícula actual de cerca de 196 mil jóvenes en instituciones de educación superior. Las becas están dirigidas a jóvenes de escasos recursos, lo que, según Arias, significa oportunidades para hijos de panaderos, comerciantes informales y familias con menores ingresos.

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El vicerrector enfatizó que el reto para las universidades será responder con pertinencia y calidad a este crecimiento, acercando la academia a los sectores productivos y adaptando la oferta educativa a las demandas de la sociedad.

Desafíos para la universidad, autonomía y futuro de la educación superior

Arias indicó que el sistema universitario se enfrenta a un gran desafío para absorber el incremento de estudiantes y responder a las nuevas necesidades. Defendió el fortalecimiento de carreras técnicas, vocacionales y profesionales, así como la incorporación de áreas poco exploradas, como ciberseguridad y economía azul, para atender problemas concretos y facilitar la inserción laboral.

El vicerrector explicó que la Universidad Nacional de El Salvador cuenta con más de cuarenta instituciones de educación superior en el país y una amplia gama de carreras, con alrededor de 130 programas de grado y más de 150 entre maestrías y doctorados solo en esa casa de estudios.

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Mencionó la importancia de que la formación universitaria esté alineada con los sectores productivos, para no generar profesionales “de espaldas a la sociedad”. Destacó que desde 2018 la universidad es gratuita para los estudiantes y que, además de eliminar el pago de cuotas, muchos jóvenes necesitan apoyo para transporte, alojamiento y alimentación.

El vicerrector de la Universidad Nacional de El Salvador planteó impulsar carreras en ingenierías, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, medio ambiente y economía azul. (Foto cortesía redes sociales)

Arias detalló que la autonomía universitaria es relativa, ya que depende del presupuesto anual asignado por el gobierno. Expresó su expectativa de que el aumento de recursos anunciado beneficie directamente a la Universidad Nacional de El Salvador en infraestructura, laboratorios, centros de investigación y en las condiciones laborales para docentes y personal administrativo.

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En el campo de la investigación, Arias resaltó la creación de 13 programas doctorales y el impulso a investigaciones en áreas como medio ambiente, sismología y salud. Subrayó la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y los sectores productivos.

El futuro, según Arias, exige que las universidades salvadoreñas anticipen las demandas de la sociedad para los próximos veinte, treinta o cuarenta años, conectando la formación académica con el desarrollo nacional y articulando esfuerzos entre universidad, sectores productivos y gobierno.