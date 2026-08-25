El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Universidad Nacional de El Salvador propone potenciar la expansión educativa con ingenierías, inteligencia artificial y ciberseguridad

El vicerrector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias sostuvo que el aumento de recursos debe vincular la formación superior con las necesidades de los sectores productivos, con nuevas carreras, más investigación aplicada y mejoras en laboratorios, infraestructura y personal

Roger Arias afirmó que las universidades deben adaptar la oferta académica a las tendencias globales y a las necesidades de los sectores productivos. (EFE/Rodrigo Sura)
Roger Arias afirmó que las universidades deben adaptar la oferta académica a las tendencias globales y a las necesidades de los sectores productivos. (EFE/Rodrigo Sura)
Guardar

“Tenemos no solamente que ofrecer las carreras tradicionales, sino también idear e inventar las carreras del futuro, las que van a potenciar el desarrollo de este país, las que necesita la nación, la sociedad y los sectores productivos”, afirmó Roger Arias, vicerrector administrativo de la Universidad Nacional de El Salvador.

Según Arias, entre las áreas que requieren mayor impulso están las ingenierías, la inteligencia artificial, la robótica, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad y la economía azul.

El académico analizó los alcances y retos del anuncio presidencial que proyecta elevar la inversión educativa y ampliar el acceso a becas universitarias para miles de jóvenes, y sostuvo que anticipar las carreras que serán necesarias en las próximas décadas es clave para conectar la oferta académica con las tendencias globales y las necesidades de los sectores productivos.

PUBLICIDAD

Inversión histórica y nuevos programas de becas en El Salvador

El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador prevé destinar más de $3,000 millones anuales a educación, lo que representa más del 8 % del producto interno bruto. Según lo presentado, esta cifra triplica la inversión realizada por administraciones anteriores. El anuncio fue hecho ante miles de estudiantes del sector público reunidos en el estadio Jorge Mágico González.

Roger Arias calificó la decisión como “histórica” y subrayó que la educación es la llave para el desarrollo social, económico, político y tecnológico de una nación. Señaló que el incremento de la inversión educativa se concibe como una política de Estado cuyos resultados se verán a largo plazo, más allá de un periodo de gobierno.

PUBLICIDAD

En entrevista en Diálogo, Arias explicó que la decisión abarca todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la educación superior, y destacó los avances en áreas como la remodelación de escuelas, la entrega de computadoras y la conexión a internet en los centros educativos.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador anuncia 50 mil becas para estudiantes en 2026
El anuncio presidencial en El Salvador incluye un programa de becas universitarias para más de 50 mil estudiantes de escasos recursos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Dentro del anuncio presidencial también se detalló la creación de un programa de becas para más de 50 mil estudiantes universitarios. Arias precisó que este incremento representa más del 25 % respecto a la matrícula actual de cerca de 196 mil jóvenes en instituciones de educación superior. Las becas están dirigidas a jóvenes de escasos recursos, lo que, según Arias, significa oportunidades para hijos de panaderos, comerciantes informales y familias con menores ingresos.

El vicerrector enfatizó que el reto para las universidades será responder con pertinencia y calidad a este crecimiento, acercando la academia a los sectores productivos y adaptando la oferta educativa a las demandas de la sociedad.

Desafíos para la universidad, autonomía y futuro de la educación superior

Arias indicó que el sistema universitario se enfrenta a un gran desafío para absorber el incremento de estudiantes y responder a las nuevas necesidades. Defendió el fortalecimiento de carreras técnicas, vocacionales y profesionales, así como la incorporación de áreas poco exploradas, como ciberseguridad y economía azul, para atender problemas concretos y facilitar la inserción laboral.

El vicerrector explicó que la Universidad Nacional de El Salvador cuenta con más de cuarenta instituciones de educación superior en el país y una amplia gama de carreras, con alrededor de 130 programas de grado y más de 150 entre maestrías y doctorados solo en esa casa de estudios.

Mencionó la importancia de que la formación universitaria esté alineada con los sectores productivos, para no generar profesionales “de espaldas a la sociedad”. Destacó que desde 2018 la universidad es gratuita para los estudiantes y que, además de eliminar el pago de cuotas, muchos jóvenes necesitan apoyo para transporte, alojamiento y alimentación.

El vicerrector de la Universidad Nacional de El Salvador planteó impulsar carreras en ingenierías, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, medio ambiente y economía azul. (Foto cortesía redes sociales)
El vicerrector de la Universidad Nacional de El Salvador planteó impulsar carreras en ingenierías, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, medio ambiente y economía azul. (Foto cortesía redes sociales)

Arias detalló que la autonomía universitaria es relativa, ya que depende del presupuesto anual asignado por el gobierno. Expresó su expectativa de que el aumento de recursos anunciado beneficie directamente a la Universidad Nacional de El Salvador en infraestructura, laboratorios, centros de investigación y en las condiciones laborales para docentes y personal administrativo.

En el campo de la investigación, Arias resaltó la creación de 13 programas doctorales y el impulso a investigaciones en áreas como medio ambiente, sismología y salud. Subrayó la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y los sectores productivos.

El futuro, según Arias, exige que las universidades salvadoreñas anticipen las demandas de la sociedad para los próximos veinte, treinta o cuarenta años, conectando la formación académica con el desarrollo nacional y articulando esfuerzos entre universidad, sectores productivos y gobierno.

Temas Relacionados

Nayib BukeleEducación superiorBecasInteligencia artificialEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Populoso distrito de Panamá completa una semana sin homicidios tras imponer restricciones nocturnas

San Miguelito había acumulado 70 víctimas hasta julio, equivalentes al 20% de los casos registrados en el país.

Populoso distrito de Panamá completa una semana sin homicidios tras imponer restricciones nocturnas

Gobierno de Guatemala completa la red de clubes de ciencias en establecimientos públicos tras llegar a Santa Rosa

La incorporación de siete espacios en el departamento elevó a 193 los puntos de aprendizaje en 22 regiones del país, con 3.757 integrantes en 70 municipios, según datos presentados en Cuilapa

Gobierno de Guatemala completa la red de clubes de ciencias en establecimientos públicos tras llegar a Santa Rosa

Delitos ambientales aumentan 21% en Panamá

La destrucción de los recursos naturales lideró las investigaciones del Ministerio Público, mientras los hechos contra animales domésticos registraron un crecimiento de 71%.

Delitos ambientales aumentan 21% en Panamá

Nicaragua asignó más USD 19.7 millones a la universidad que reemplazó a la Universidad Centroamericana

Los recursos públicos asignados desde 2023 a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro se concentraron en salarios, becas y mantenimiento del campus expropiado, con inversiones en infraestructura aplazadas hasta 2026, según datos oficiales analizados

Nicaragua asignó más USD 19.7 millones a la universidad que reemplazó a la Universidad Centroamericana

FAO propone institucionalizar la ración fresca que alimenta a 1.3 millones de escolares en Honduras

El organismo sostiene que el desafío de la alimentación escolar en Honduras ya no es solo mantener la cobertura, sino mejorar la calidad de los alimentos en las escuelas.

FAO propone institucionalizar la ración fresca que alimenta a 1.3 millones de escolares en Honduras

TECNO

WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

Cuáles son realmente las llamadas spam peligrosas y cómo reconocerlas

Apple presenta los nuevos Mac mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra centrados en potenciar la IA

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este día

Steam regala un nuevo juego de PC inspirado en el clásico Donkey Kong

ENTRETENIMIENTO

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

La difícil relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson según su hermana: “Él es carismático, entiendo por qué ella estaba con él”

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

MUNDO

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

Trump dijo que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos

Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos