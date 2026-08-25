Cultura

Descubren el principal enemigo de las obras fosforescentes: por qué los museos deberán cambiar cómo las conservan

Investigadores de fotoquímica y conservación museística determinaron que un factor ignorado hasta ahora puede degradar estos pigmentos con una intensidad igual o mayor que la luz, en un hallazgo que obliga a replantear las condiciones de almacenamiento y exhibición

Lienzo de arte abstracto con espirales, puntos y trazos de pintura fluorescente verde, azul y morada sobre fondo negro.
La humedad degrada los pigmentos fosforescentes del arte moderno con una intensidad igual o mayor que la luz ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los colores que brillan en la oscuridad o que resplandecen bajo la luz ultravioleta no solo decoran: generan luz propia. Y esa propiedad, que los hace únicos, también los vuelve frágiles.

Investigadores de la fotoquímica y la conservación de museos descubrieron que la humedad puede degradar los pigmentos fosforescentes de las obras de arte de forma igual o incluso más intensa que la exposición a la luz, un hallazgo que podría transformar las condiciones de almacenamiento y exhibición de piezas de arte moderno en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Los resultados se presentarán en la reunión de otoño de la Sociedad Química Estadounidense (ACS), dentro del simposio “La química detrás del arte y la conservación del arte”, en el McCormick Place de Chicago.

El trabajo es fruto de una colaboración de una década entre Sarah Schmidtke Sobeck, profesora de química y decana de desarrollo docente en The College of Wooster, y un científico conservador sénior del Museo de Arte de Indianápolis en Newfields identificado como Smith en los materiales del congreso.

PUBLICIDAD

Una científica en laboratorio observa un cuadro fosforescente junto a frascos de pigmentos, un cuaderno y un equipo digital de medición.
La investigación sobre pigmentos fosforescentes nació del análisis de la colección Stephen Sprouse del Museo de Arte de Indianápolis en Newfields - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su investigación se inició con el análisis de la colección Stephen Sprouse del museo, que reúne piezas de moda de los años ochenta con colores fluorescentes llamativos. Con el tiempo, el foco se amplió a los pigmentos fosforescentes —los que brillan en la oscuridad— y sus mecanismos de degradación.

La distinción entre pigmentos convencionales y pigmentos emisivos es fundamental para entender el problema. Los pigmentos comunes son visibles porque reflejan la luz hacia los ojos del observador. Los pigmentos fluorescentes y fosforescentes, en cambio, absorben energía lumínica y la devuelven como emisión propia, lo que produce efectos visuales de alta intensidad imposibles de lograr con pigmentos ordinarios.

“Los artistas siempre se han sentido atraídos por los colores brillantes y luminosos”, declaró Smith, según recogió la ACS. “Permiten crear obras fascinantes que simplemente no se pueden lograr con un pigmento común en la paleta del artista”.

Ese mismo mecanismo de emisión es el que los hace vulnerables al paso del tiempo. A medida que los compuestos responsables se degradan, los colores pierden intensidad y la obra pierde parte del impacto visual que el artista buscó deliberadamente. “Para los artistas, el efecto no es meramente estético, ya que utilizan estos colores intencionadamente por su impacto visual”, explicó Sobeck a la ACS.

Lienzo abstracto con trazos sinuosos y manchas fluorescentes en verde, azul y violeta sobre un fondo oscuro.
La degradación de los compuestos emisivos reduce la intensidad de los colores y altera el impacto visual buscado por los artistas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la presentación en el congreso ACS Fall 2026, Sobeck compartirá resultados de sus estudios sobre pigmentos fosforescentes. El equipo primero identificó la composición química de los materiales y luego examinó su fotofísica: cómo absorben, almacenan y emiten luz, y cómo esos procesos se modifican con el envejecimiento.

El hallazgo más inesperado es que la exposición prolongada a niveles altos de humedad puede tener un efecto igual o mayor que la luz ambiental en la descomposición de estos pigmentos, según informó la ACS. Esa información, señaló Sobeck, “permitirá mejorar las condiciones de almacenamiento y exhibición de las obras de arte que contienen este pigmento”.

El equipo también encontró que muchos materiales fosforescentes contienen compuestos inorgánicos y pigmentos de base mineral, lo que los diferencia de los colorantes orgánicos que se usan habitualmente en los pigmentos fluorescentes. Esa diferencia de composición implica que cada tipo de material requiere estrategias de conservación distintas.

Eleanor Fleming, estudiante de química en el laboratorio de Sobeck, presentará nuevos estudios sobre el litopón —un pigmento blanco en polvo— utilizando fotografía para medir cuánto tiempo continúan brillando los materiales fosforescentes que lo contienen tras ser cargados con luz visible.

Mural abstracto dividido en paneles con patrones ondulados en colores azul, verde y violeta brillantes dentro de un recinto oscuro.
Muchos materiales fosforescentes contienen compuestos inorgánicos y pigmentos de base mineral, por lo que requieren estrategias de conservación distintas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones previas del mismo laboratorio sobre pigmentos fluorescentes arrojaron otro resultado contraintuitivo: los abrillantadores ópticos, compuestos que amplifican el brillo de los pigmentos, se degradan más rápido que las propias moléculas de pigmento.

El efecto visible es que los colores parecen oscurecerse, aunque el pigmento en sí permanezca intacto. Ese descubrimiento fue posible gracias a la contribución de Georgia Hopps-Weber, exalumna de Wooster con doble titulación en química e historia del arte.

Esos resultados complican la tarea de los restauradores. Quienes trabajan con obras fluorescentes deben igualar los colores tanto bajo luz visible como ultravioleta, mientras los pigmentos siguen cambiando con el tiempo. Esa doble variable hace que la restauración a largo plazo sea especialmente difícil.

Los hallazgos también tienen aplicaciones fuera del ámbito artístico: comprender cómo se degradan los materiales emisivos puede ayudar a fabricantes a desarrollar pinturas luminiscentes más duraderas para señalización de seguridad, como las que se usan en pistas de aterrizaje de aeropuertos.

Temas Relacionados

QuímicaChicagoConservaciónRestauración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hasta los 3 años: claves para elegir los libros correctos y leerlos según cada edad

Señalar imágenes y conectarlas con la vida cotidiana o usar voces distintas para cada personaje son algunas de las estrategias que favorecen el desarrollo del lenguaje. Cómo las técnicas cambian con el crecimiento

Hasta los 3 años: claves para elegir los libros correctos y leerlos según cada edad

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Desde el Drents de Assen hasta la Galería Apolo del Louvre, bandas reclutadas por mensajería instantánea irrumpen con herramientas de demolición para fundir o vender los tesoros saqueados

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Conocida por su personalidad arrolladora, su apariencia y su talento, pasó de la pobreza rural a convertirse en una superestrella que deja un legado de más de tres mil canciones. Murió a los 80 años

Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Ramírez, Belli, Villoro, Caparrós y Volpi lideran el festival Centroamérica Cuenta en España

La agenda arrancará en La Rinconada con dos jornadas sobre narrativa, periodismo, sociedad y creatividad, seguirá en la capital con sedes como el Instituto Cervantes y cerrará en Barcelona con encuentros y lecturas

Ramírez, Belli, Villoro, Caparrós y Volpi lideran el festival Centroamérica Cuenta en España

“Toda antología poética es un diario de vida”: la obra de cincuenta años en un libro que nació del mundo mágico de mi infancia

Aquí el autor cuenta cómo una infancia rodeada de títeres, bibliotecas y figuras como Neruda, Violeta Parra y Olga Orozco forjó su obra, reunida en ‘Antología personal’

“Toda antología poética es un diario de vida”: la obra de cincuenta años en un libro que nació del mundo mágico de mi infancia

DEPORTES

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

Cuándo será el sorteo de la Fase Liga de la Champions League: los 32 equipos confirmados, los bombos y el formato

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

TELESHOW

Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

Sofía Clerici mostró de nuevo su pancita de embarazada y sumó una postal más íntima desde su vestidor

Dante Ortega contó cómo vivió la separación de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: “Era el mensajero, me hizo muy mal”

MasterChef Celebrity confirmó a una humorista y una periodista para su próxima temporada

Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel: la palabra del abogado penalista Leonardo Sigal

Denisse González mostró los efectos que tiene en su cuerpo el nuevo tratamiento que afronta: “Me convierto en Venom”

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral anuncia centros de votación en Sudamérica para salvadoreños en el exterior

El Tribunal Supremo Electoral anuncia centros de votación en Sudamérica para salvadoreños en el exterior

Lluvias mantienen suspendidas parcialmente las clases en 12 centros educativos de Costa Rica

Dispararon contra una conductora y capturaron a dos sospechosos en moto en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala

Un estudio reconstruye la vida y la extraña muerte de una joven sepultada con rituales contra los vampiros en Polonia

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida