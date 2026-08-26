El ICE detiene a dos músicos cubanos en aeropuertos de Miami y Los Ángeles

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos custodian a dos músicos esposados en el pasillo de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arresto de dos músicos cubanos en Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado preocupación en la comunidad artística y activista migratoria. Degnis Bofill, ganador del Latin Grammy en 2022, y Andy García Palacios, pianista, se encuentran bajo custodia en centros de detención para migrantes tras ser interceptados en aeropuertos de Miami y Los Ángeles.

Según informó la agencia EFE, Bofill fue detenido el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de un viaje a Nueva York. Su esposa, Mara Delgado, inició una campaña en internet con el objetivo de recaudar fondos para costear la representación legal y buscar la liberación del músico. Hasta este martes, la iniciativa había recibido aproximadamente USD 51,000 en donaciones, cifra que evidencia el respaldo de la comunidad y el interés generado por el caso.

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De acuerdo con medios locales citados por EFE, Bofill permanece en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado en el oeste de Miami. El percusionista, quien llegó legalmente a Estados Unidos en 2023, tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de su arresto. Su situación migratoria se complica debido a endurecimientos recientes en la política estadounidense hacia solicitantes de asilo.

Días antes, el 15 de agosto, agentes de ICE arrestaron a Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El pianista, según registros oficiales obtenidos por EFE, fue trasladado al centro de procesamiento del ICE en Adelanto, en el estado de California. La detención de ambos artistas ha sido confirmada tanto por fuentes oficiales como por allegados.

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La repercusión de estos arrestos se expandió a la esfera cultural. El músico Chucho Valdés expresó en redes sociales su pesar por la situación de García Palacios, a quien describió como “uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos”. Valdés manifestó su deseo de que el pianista pueda retomar su carrera en el menor plazo posible.

La orden judicial prohíbe detenciones de migrantes dentro y alrededor de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Nueva York, salvo riesgos excepcionales (Reuters)

El contexto migratorio en Estados Unidos

La agencia EFE informó que las detenciones de Bofill y García Palacios ocurren en un contexto de aumento en los arrestos migratorios desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2025. De acuerdo con datos oficiales recogidos por EFE, más de 51,000 migrantes fueron arrestados por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en julio pasado, cifra que representa el nivel más alto durante la segunda administración de Trump.

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Las organizaciones de defensa de derechos de migrantes han advertido sobre un endurecimiento de las políticas migratorias que afecta de manera directa tanto a solicitantes de asilo como a residentes con procesos migratorios abiertos. En el caso de Bofill, la existencia de una solicitud de asilo pendiente no evitó su traslado a un centro de detención, ilustrando la incertidumbre jurídica que enfrentan numerosos inmigrantes en situaciones similares.

La campaña impulsada por Mara Delgado se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan visibilizar casos de detención de artistas y profesionales extranjeros en el sistema migratorio estadounidense. Los fondos recaudados tienen como destino principal la cobertura de honorarios legales y gastos asociados al proceso judicial que enfrenta Bofill.

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