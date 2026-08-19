Gabriel Rolón abre un ciclo de charlas en el Día del Lector

Gabriel Rolón inaugurará el ciclo de charlas Libros Activos el lunes 24 de agosto en el marco del Día del Lector

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El próximo lunes 24 de agosto, a las 15:00, el escritor y psicoanalista Gabriel Rolón protagonizará la primera edición del ciclo de charlas Libros Activos, en el marco de la celebración del Día del Lector. El encuentro, titulado Gabriel Rolón en mi librería, se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la plataforma Libros Activos. La charla tendrá como moderador a Ignacio Iraola, editor, librero y referente del mundo editorial argentino, y la producción técnica estará a cargo de Pablo Barroso.

El público que se conecté podrá interactuar con Rolón mediante preguntas en tiempo real. Rolón, uno de los autores argentinos más leídos de la actualidad, abordará su recorrido como escritor, el proceso creativo detrás de sus libros y el lugar de la lectura en la sociedad. También reflexionará sobre la función de las librerías como espacios culturales y su rol en la construcción de comunidad.

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El encuentro ya cuenta con la adhesión de más de 100 librerías independientes de todas las provincias del país. Libros Activos es una iniciativa federal que busca tender puentes entre autores, libreros y lectores de todo el país. Esta plataforma, creada por la Fundación La Balandra y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), con la colaboración de la Fundación El Libro, tiene como propósito acercar a los lectores con sus librerías de barrio, aquellas que conocen a su comunidad y sostienen el oficio librero con dedicación artesanal.

La adhesión de más de 100 librerías de todas las provincias argentinas reafirma el carácter federal de la propuesta. La actividad es de acceso libre y gratuito. Los interesados pueden registrarse a través del formulario disponible en el sitio de Libros Activos para recibir el enlace de transmisión.

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