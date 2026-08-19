Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Gabriel Rolón abre un ciclo de charlas en el Día del Lector

El encuentro inaugural será el lunes 24 de agosto a las 15:00, se emitirá en vivo por YouTube, tendrá moderación de Ignacio Iraola y permitirá que la audiencia envíe consultas durante la transmisión

Gabriel Rolón inaugurará el ciclo de charlas Libros Activos el lunes 24 de agosto en el marco del Día del Lector
Gabriel Rolón inaugurará el ciclo de charlas Libros Activos el lunes 24 de agosto en el marco del Día del Lector
Guardar

El próximo lunes 24 de agosto, a las 15:00, el escritor y psicoanalista Gabriel Rolón protagonizará la primera edición del ciclo de charlas Libros Activos, en el marco de la celebración del Día del Lector. El encuentro, titulado Gabriel Rolón en mi librería, se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la plataforma Libros Activos. La charla tendrá como moderador a Ignacio Iraola, editor, librero y referente del mundo editorial argentino, y la producción técnica estará a cargo de Pablo Barroso.

El público que se conecté podrá interactuar con Rolón mediante preguntas en tiempo real. Rolón, uno de los autores argentinos más leídos de la actualidad, abordará su recorrido como escritor, el proceso creativo detrás de sus libros y el lugar de la lectura en la sociedad. También reflexionará sobre la función de las librerías como espacios culturales y su rol en la construcción de comunidad.

PUBLICIDAD

El encuentro ya cuenta con la adhesión de más de 100 librerías independientes de todas las provincias del país. Libros Activos es una iniciativa federal que busca tender puentes entre autores, libreros y lectores de todo el país. Esta plataforma, creada por la Fundación La Balandra y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), con la colaboración de la Fundación El Libro, tiene como propósito acercar a los lectores con sus librerías de barrio, aquellas que conocen a su comunidad y sostienen el oficio librero con dedicación artesanal.

La adhesión de más de 100 librerías de todas las provincias argentinas reafirma el carácter federal de la propuesta. La actividad es de acceso libre y gratuito. Los interesados pueden registrarse a través del formulario disponible en el sitio de Libros Activos para recibir el enlace de transmisión.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Libros ActivosGabriel Rolónciclo de charlasFundación El Libro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

El 22 de septiembre llega a las librerías de Reino Unido la obra de Charles Spencer en la que repasa la vida de la princesa y la semana de su muerte

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

El cineasta brasileño convirtió la charla y el paseo por Manhattan junto a su colega iraní, en una pieza de ocho minutos que abrirá una nueva edición del certamen el 25 de septiembre

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Tras 3 siglos sin ver la luz, un extraño cuaderno de dibujos del siglo XVII llega al Rijksmuseum

La donación de la familia Van Eeghen incorpora al museo nacional neerlandés un volumen con unas treinta láminas casi intactas

Tras 3 siglos sin ver la luz, un extraño cuaderno de dibujos del siglo XVII llega al Rijksmuseum

Jairo le pone voz a Borges en un homenaje sinfónico-coral en el Palacio Libertad

El cantante cordobés encabezará una noche especial junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y el Coro Polifónico Nacional, con un repertorio inspirado en poemas del autor de “Ficciones”

Jairo le pone voz a Borges en un homenaje sinfónico-coral en el Palacio Libertad

Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

La dirigente de origen italiano publicará en noviembre "Belonging: A Journey of Love", un libro en el que reconstruye su historia personal y política tras décadas marcadas por la tragedia familiar y su peso en la vida pública de la India

Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

TELESHOW

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

INFOBAE AMÉRICA

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Un clóset como sepulcro: La cruel traición y el sangriento final de una joven guatemalteca asesinada por su pareja

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

Malaria y leishmaniasis acumulan más de 6,400 casos en Panamá durante 2026