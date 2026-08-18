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Ortografía y redacción: el zigzag, en una sola palabra

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Los sustantivos zigzag , chachachá , gluglú y otros semejantes, formados por repetición de una sílaba (a veces con cambio vocálico), se escriben en una sola palabra : el zigzag , no el zig-zag ni el zig, zag .

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse frases como «Un paso de cebra en zig zag para evitar atropellos», «Barcelona aprueba un trazado en zig-zag del tranvía», «El video viral de la orquesta Son Reinas cantando cha cha cha en japonés» o «Tras escurrir el agua por el sumidero, no ha sonado ese glu-glu reglamentario».

Tal como señala la Ortografía de la lengua española , los sustantivos formados por duplicación o repetición de una sílaba (aunque se cambie una vocal) se escriben sin espacios ni guiones intermedios y así el Diccionario de la lengua española recoge grafías como zigzag , chachachá , gluglú , tictac .

No obstante, si la repetición se usa únicamente para reproducir un sonido y no como un sustantivo, se recomienda escribir cada elemento separado por comas . También pueden usarse guiones en aquellos casos en los que el conjunto de las repeticiones se identifica expresivamente como una sucesión continua. Es decir, se escribirá El gluglú del agua , pero El agua hizo glu , glu , glu , glu o El agua hacía glu-glu-glu-glu .

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir «Un paso de cebra en zigzag para evitar atropellos», «Barcelona aprueba un trazado en zigzag del tranvía», «El video viral de la orquesta Son Reinas cantando chachachá en japonés» y «Tras escurrir el agua por el sumidero, no ha sonado ese gluglú reglamentario».

Por último, parece oportuno recordar que estas palabras llevan tilde o no conforme a las reglas generales de acentuación ortográfica, de modo que se escribe, por ejemplo, gluglú con acento por ser aguda terminada en vocal, pero glu , glu , glu , glu o glu-glu-glu-glu sin tilde en el último término, puesto que es un monosílabo repetido.

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

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