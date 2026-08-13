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Luis Abinader cierra su sexto año de gobierno con un 55.5 % de aprobación, según AtlasIntel

En un escenario marcado por la ejecución de proyectos de gran calado institucional y territorial, el gobierno del presidente Luis Abinader alcanza el cierre de su sexto año de gestión con una aprobación del 55.5 %

Luis Abinader completa el segundo año de su segundo período constitucional con un 55.5 % de respaldo popular (Cortesía: Servicio Nacional de Salud).
Luis Abinader completa el segundo año de su segundo período constitucional con un 55.5 % de respaldo popular (Cortesía: Servicio Nacional de Salud).
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Al arribar al cierre de su sexto año de gestión pública y completando el segundo período de su mandato constitucional, el presidente Luis Abinader mantiene un sólido respaldo popular en la República Dominicana.

Según los datos difundidos recientemente por la reconocida firma encuestadora AtlasIntel mediante sus plataformas oficiales, el mandatario dominicano alcanza un 55.5 % de aprobación entre aquellos ciudadanos que expresan una posición definida respecto a la conducción del Estado.

El estudio sociopolítico revela que, al tomar en cuenta la totalidad de la población encuestada incluyendo a quienes se manifiestan indecisos, la valoración positiva hacia la administración gubernamental alcanza un 52.1 %. Al filtrar únicamente a los votantes con una postura firmemente adoptada, la cifra asciende al 55.5 %, consolidando la percepción de apoyo mayoritario hacia las políticas públicas impulsadas desde el Palacio Nacional.

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Este nivel de respaldo adquiere singular relevancia dado el prestigio internacional de la casa encuestadora. AtlasIntel ha cobrado alto renombre en la región por la exactitud metodológica de sus mediciones en procesos electorales de alta complejidad, como los desarrollados en Argentina y Colombia.

AtlasIntel ubica en 55.5 % la aprobación de la gestión del presidente Luis Abinader (Cortesías: Presidencia RD).
AtlasIntel ubica en 55.5 % la aprobación de la gestión del presidente Luis Abinader (Cortesías: Presidencia RD).

Obras emblemáticas y transformaciones clave que se destacan de la gestión de Abinader

A lo largo de seis años al frente del Poder Ejecutivo, el gobierno dominicano ha priorizado una visión de desarrollo territorial basada en grandes obras públicas y alianzas de alto impacto tecnológico, aun en medio de los retos logísticos y presupuestarios que han requerido la reestructuración de licitaciones estratégicas como la Autopista del Ámbar.

Por lo que, el balance positivo obtenido por el mandatario coincide con por la ejecución de proyectos de:

  • Modernización del transporte masivo e infraestructura urbana: El Sistema Integrado de Transporte (SIT) constituye uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno para resolver el congestionamiento vial en las principales metrópolis del país:
  • Monorriel y Teleférico de Santiago: Un modelo de movilidad urbana concebido para integrar las áreas periféricas de la segunda ciudad en importancia del país con sus centros financieros e industriales.
  • Tren del Gran Santo Domingo: Una obra estratégica cuya licitación del primer tramo conectará nodos neurálgicos de transporte desde la estación Juan Pablo Duarte hasta la avenida Charles de Gaulle.
La ampliación de la Línea 2C del Metro forma parte de las transformaciones en el transporte masivo destacadas durante la gestión del presidente Luis Abinader (Foto cortesía Listín Diario).
La ampliación de la Línea 2C del Metro forma parte de las transformaciones en el transporte masivo destacadas durante la gestión del presidente Luis Abinader (Foto cortesía Listín Diario).
  • Paso a desnivel de la Plaza de la Bandera: Intervención subterránea de cuatro carriles diseñada para descongestionar el flujo vehicular en la avenida Gregorio Luperón, uno de los nudos de tráfico más críticos de la capital.
  • Integración de Inteligencia Artificial: Acuerdos estratégicos con firmas de vanguardia tecnológica como Nvidia para capacitar talento técnico local
  • En materia de geopolítica y seguridad interior, la Verja Perimetral Inteligente representa una de las intervenciones físicas y tecnológicas más trascendentes de la administración. Integrando una barrera física de decenas de kilómetros con torres de monitoreo, radares térmicos y aeronaves no tripuladas (drones), el sistema busca garantizar un control riguroso de la migración y del intercambio comercial en la frontera con Haití.

Tras haber asumido la presidencia por primera vez en agosto de 2020 y lograr la reelección en los comicios generales de mayo de 2024, el mandatario juró para un segundo y último período de cuatro años (2024–2028).

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Dado que la Constitución dominicana prohíbe la postulación para un tercer mandato consecutivo, el 16 de agosto de 2028 se llevará a cabo el traspaso de mando presidencial al candidato o candidata que resulte electo en las elecciones generales programadas para mayo de ese mismo año.

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