Panamá cierra el parque Camino de Cruces por caída de árboles y daños provocados por fuerte temporal

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en distintos puntos del Parque Nacional Camino de Cruces, lo que obligó a suspender temporalmente el ingreso de visitantes. Tomada de MiAmbiente

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El Parque Nacional Camino de Cruces, uno de los espacios naturales e históricos más próximos a la ciudad de Panamá, permanecerá cerrado temporalmente al público después de que fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaran la caída de varios árboles.

El fenómeno registrado este miércoles 12 de agosto afectó senderos, caminos internos y sectores próximos a la sede administrativa del área protegida.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el cierre comprende los senderos y demás espacios destinados al uso público, mientras personal técnico determina la magnitud de los daños.

Las autoridades deberán retirar árboles y otros obstáculos, rehabilitar los accesos y comprobar que las rutas puedan recorrerse nuevamente sin representar riesgos para los visitantes.

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La decisión afecta a un parque frecuentado por senderistas, observadores de fauna y amantes de la naturaleza, situado a pocos kilómetros del centro de la capital. Entre sus atractivos se encuentran los senderos El Camarón, El Pescador y el histórico Camino de Cruces, además de bosques tropicales que permiten observar numerosas especies de animales en su hábitat natural.

En el Sendero Camarón, por ejemplo, los visitantes pueden realizar una caminata de aproximadamente dos kilómetros entre bosque húmedo tropical y corrientes de agua que atraviesan el recorrido.

En el área se han documentado perezosos, ardillas, monos tití y aulladores, además de loros, halcones, ranas y lagartijas, convirtiéndola en una alternativa de turismo de naturaleza muy próxima a la ciudad.

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El Parque Nacional Camino de Cruces es frecuentado por senderistas y amantes de la naturaleza por sus recorridos entre bosques tropicales y su cercanía con la ciudad de Panamá. Tomada de www.globalnationalparks.com

Un camino con cinco siglos de historia

El atractivo del parque no se limita a su biodiversidad. Su principal ruta conserva vestigios del antiguo Camino de Cruces utilizado durante la época colonial española, una vía construida para comunicar las costas del Pacífico y el Caribe. Por allí circularon mercancías y riquezas durante siglos, mucho antes de la construcción del ferrocarril transístmico y posteriormente del Canal de Panamá.

Recorrer completamente esa ruta representa una experiencia más exigente que los senderos recreativos cortos. MiAmbiente ha señalado que la travesía del Camino de Cruces puede extenderse durante varias horas y requiere guía certificado, mientras todavía permanecen segmentos de la antigua calzada empedrada. El parque también constituye un corredor biológico conectado con Soberanía y el Parque Natural Metropolitano.

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Otro punto de interés son las Ruinas de Cárdenas, donde recientemente se desarrollaron trabajos de conservación.

En ese sector sobrevive una estructura con nichos que especialistas consideran una posible antigua capilla, además de muros de piedra y evidencias arqueológicas asociadas con actividades desarrolladas durante la colonia. Las mejoras buscan integrar patrimonio histórico, recreación y conservación ambiental dentro de la experiencia del visitante.

El valor histórico del área adquirió mayor dimensión recientemente. MiAmbiente informó que el Camino de Cruces quedó inscrito en 2025 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, como parte del legado histórico y cultural panameño. El parque, creado en diciembre de 1992, también protege bosques y fuentes hídricas vinculadas con la cuenca del Canal de Panamá.

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Árboles derribados interrumpieron algunos caminos utilizados para el patrullaje de guardaparques y la atención de visitantes en Camino de Cruces. Tomada de MiAmbiente

Las lluvias del miércoles alteraron temporalmente esas actividades. Según MiAmbiente, varios árboles cayeron en diferentes puntos del parque y bloquearon rutas utilizadas para patrullajes, además de afectar sectores administrativos. El riesgo de nuevas caídas y las condiciones de los caminos llevaron a impedir el ingreso mientras avanzan las inspecciones y trabajos de recuperación.

La institución no estableció una fecha concreta para la reapertura. Personal técnico y operativo deberá evaluar cada una de las zonas afectadas antes de autorizar nuevamente las visitas, por lo que el acceso dependerá de las condiciones que encuentren las cuadrillas. MiAmbiente indicó que informará mediante sus canales oficiales cuándo será seguro regresar a los senderos.

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El episodio ocurre mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre otras áreas protegidas del país. En Coclé, MiAmbiente retiró una cerca instalada ilegalmente en la servidumbre de acceso al Monumento Natural Cerro Gaital, ubicado en El Valle de Antón. La acción busca evitar ocupaciones y mantener despejadas las rutas utilizadas por guardaparques para patrullaje, vigilancia y conservación del área protegida.

El Cerro Gaital también es uno de los sitios naturales frecuentados por visitantes en la provincia. Las autoridades recordaron que está prohibido ocupar, cercar, construir o desarrollar actividades no autorizadas dentro de áreas protegidas, así como realizar talas destinadas a usos habitacionales o comerciales. Las infracciones pueden generar multas administrativas y, dependiendo del daño ocasionado, investigaciones de carácter penal.

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El Monumento Natural Cerro Gaital, uno de los principales atractivos naturales de El Valle de Antón, permanece bajo vigilancia para prevenir ocupaciones y otras actividades no autorizadas. Tomada de MiAmbiente

En Camino de Cruces, mientras tanto, la prioridad será restablecer las condiciones de seguridad. Hasta que concluyan las inspecciones, senderistas y visitantes deberán esperar para regresar a uno de los principales pulmones verdes de la capital, un espacio donde convergen biodiversidad y cinco siglos de historia, pero que ahora necesita recuperar sus accesos después de los daños provocados por el temporal.