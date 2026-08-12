Banksy le pasa factura a Londres: sus obras costaron casi 200 mil dólares en limpieza y seguridad

Tres obras de Banksy en Londres le costaron al erario público británico casi 150.000 libras en limpieza y seguridad (Foto: REUTERS/Simon Gardner)

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Tres intervenciones del artista callejero Banksy en Londres le generaron al Estado británico un gasto de casi 150 mil libras esterlinas (más de 200 mil dólares) en operativos de limpieza y seguridad, según informó el diario The Times. La cifra, obtenida a través de solicitudes de acceso a la información pública, incluye los costos acumulados desde septiembre de 2025 y continúa en aumento.

El caso más oneroso es el del mural pintado sobre la fachada del Royal Courts of Justice (Tribunal Supremo de Justicia), en la calle Carey Street, en el barrio de Westminster. La obra, realizada sobre el exterior del edificio catalogado como patrimonio de grado II, representa a un juez con toga y peluca atacando con un mazo a un manifestante desarmado. Según consignó The Times, el Ministerio de Justicia gastó 50 mil libras en intentos de eliminación de la pintura y otras 35.300 libras en custodia del lugar, lo que eleva la factura de esa sola obra a más de 85 mil libras, unos 114 mil dólares.

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Los intentos iniciales de remoción fracasaron. Los contratistas recurrieron luego a tecnología láser, aunque los resultados tampoco han sido satisfactorios hasta el momento. Si el Ayuntamiento de Westminster no aprueba el resultado, se aplicará otro método. Como última opción, se contempla extraer y reemplazar las piedras dañadas del edificio.

Arte político o vandalismo

La obra del Tribunal de Justicia fue interpretada por grupos activistas como un comentario sobre la persecución judicial del colectivo Palestine Action bajo la Ley Antiterrorista del año 2000. La pieza, en blanco y negro con salpicaduras de rojo sangre sobre el cartel del manifestante, reavivó el debate sobre los límites entre el arte público y la destrucción de patrimonio. “Es un escándalo que decenas de miles de libras del erario público tengan que gastarse en limpiar tras Banksy, que parece creer que tiene derecho a desfigurar edificios públicos con impunidad”, declaró Nick Timothy, secretario de justicia en la oposición. Timothy exigió que sea el propio artista quien asuma los costos.

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La estatua de Waterloo Place y la garita policial con pirañas en la City of London también generaron gastos públicos por seguridad (Foto: REUTERS/Jack Taylor)

La crítica de arte Estelle Lovatt ofreció una perspectiva opuesta y señaló que la obra de Banksy convoca a personas de distintos orígenes de una manera que la política no logra, y que su trabajo democratiza el acceso al arte al prescindir de galerías y entradas pagas. “Puede ser intimidante que un mural aparezca en tu edificio, por las multitudes que genera, pero hace el arte accesible porque no hay precio de entrada”, afirmó.

La segunda obra más costosa fue una estatua instalada en Waterloo Place, cerca de Trafalgar Square en pleno centro de Londres, en abril de 2026. La pieza representa a un hombre trajeado que avanza sosteniendo una bandera que le cubre el rostro. El Ayuntamiento de Westminster atribuyó a esa instalación un gasto de casi 60 mil libras en barreras de seguridad, administración y custodia.

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La tercera intervención data de agosto de 2024, cuando Banksy pintó pirañas sobre el lateral de una garita policial de la City of London, una estructura instalada en los años 90 como medida de seguridad contra el IRA. La garita fue retirada a un costo de 2.200 libras y nunca repuesta. Según informó The Times, está previsto que la obra se exhiba en el London Museum cuando el recinto reabra en noviembre próximo.