Sir Anthony Hopkins sobre su álbum debut: “Mi primer amor es la música”

Anthony Hopkins lanzará su álbum debut “Life Is a Dream” el 21 de agosto con Decca Records, bajo la dirección de Gustavo Dudamel y con la Orquesta Philharmonia

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Puede que resulte difícil de creer, pero incluso Sir Anthony Hopkins duda de sí mismo a veces.

“Hay una parte de mí que me dice: ‘Tú no escribiste eso’”, recuerda sobre la composición de su álbum debut, Life Is a Dream. “¿Cómo se llama? Síndrome del impostor”.

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Afortunadamente, eso no le impidió terminar la colección de 12 composiciones que creó a lo largo de seis décadas.

Dirigida por Gustavo Dudamel, interpretada por la Orquesta Philharmonia y grabada en el Alexandra Palace de Londres en abril, será lanzada por Decca Records el 21 de agosto.

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“Mi primer amor, o más bien mi vocación, es la música”, dijo el actor de 88 años. “Suena muy formal, pero me crié con mucha música de la posguerra, y me influyó mucho. Y empecé a tocar el piano cuando era muy joven”.

Empezó a tocar el instrumento a los 4 años y comenzó a componer años después, escribiendo su primera pieza, un vals, en 1960. Tenía 22 años en aquel entonces.

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“Siento más libertad con la música”, dice, en comparación con la actuación, que él describe como “una disciplina, donde tienes que dominar el tema. Pero para mí, la música es una forma de arte mucho más libre”.

Y tiene bastante experiencia. Antes del estreno de Life Is a Dream, Hopkins había compuesto bandas sonoras para varias películas.

“El inicio de Shadowlands es mi primera aventura como compositor”, dijo, refiriéndose a la película de 1993 en la que interpretó al autor de Las crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Luego se convirtió en el compositor principal de otras películas en las que también actuó y dirigió, como August (1996), Slipstream (2007) y Elyse (2020).

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La infancia de Hopkins inspiró “Life Is A Dream”

“Trata sobre mi infancia”, dice refiriéndose al álbum, que comparte título con la obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca [La vida es sueño]. “Básicamente, son los recuerdos de mi infancia y mi crecimiento en Gales, y mi desarrollo personal, mi adolescencia”, y así sucesivamente.

Pero dice: “Hay una gran tristeza en todo esto porque —no me malinterpreten, he tenido una vida maravillosa— pero en el fondo, está la certeza de que la vida es una larga despedida. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir”, y empieza a reír. “¡Suena tan alegre!“.

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Anthony Hopkins afirmó que su primer amor es la música y recordó que empezó a tocar el piano a los 4 años antes de componer su primera pieza en 1960

Esa tensión —o mejor dicho, esa sabiduría— se mantiene a lo largo de todo el álbum. Tomemos como ejemplo el primer sencillo. “1947: Suite para piano solo y orquesta: II. Bracken Road” es la composición central de una suite en tres partes sobre un verano en particular en el sur de Gales. Según él, contiene una “melancolía y tristeza”, una sensación que surge con el violonchelo.

“Es el sonido reconfortante de la nostalgia, del extraño y caprichoso dolor de la vida”, describe la canción. “En realidad, toda la música se basa en el dolor. Suena bastante absurdo, pero es así. Trata sobre el anhelo”.

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Lo mismo puede decirse de la canción “Stella Aria” —que lleva el nombre de su esposa, la directora y actriz Stella Hopkins—, la cual trata sobre “la soledad que todos llevamos dentro”, dice, pero forma parte de un camino hacia la “felicidad plena”.

Hopkins lleva un tiempo reflexionando, tanto en sus memorias, We Did OK, Kid, publicadas el otoño pasado, como en este álbum. “Ahora miro mi vida, y especialmente este año; cumpliré 89 años a finales de año. Y miro hacia atrás y pienso: ‘Dios mío, no podría haber planeado nada de esto’. Desde el momento en que decidí ser actor, hace 70 años, pensé... ‘¿Por qué lo hice?’. No lo sabía, porque era bastante inútil en la escuela. No sabía qué más hacer. Así que intenté conseguir una beca, me hice actor en lugar de músico. Y de repente, una fuerza de la naturaleza me ha dado un éxito rotundo”.

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“No le temo a la muerte”, añade. “Simplemente estoy muy agradecido de haber vivido tanto tiempo”.

Cómo Bradley Cooper fue fundamental en el álbum

En un giro inesperado de los acontecimientos, el actor Bradley Cooper lo puso en contacto con Dudamel, cuenta Hopkins, tras haber presenciado una composición suya unos años antes con la Orquesta Sinfónica de Birmingham, dirigida por Michael Seal. Dudamel aceptó el proyecto.

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Pero cuando llegó el momento de grabar en Alexandra Palace a principios de este año, “estaba sentado allí pensando: ‘¿Cómo demonios escribí esto?’ No tengo ni idea”, dice Hopkins. “Y Dudamel dijo: ‘Esto es maravilloso’… Es una de las personas más asombrosas que he conocido. Está lleno de vida, de energía y de amor, y es realmente extraordinario”.

Es un afecto compartido.

“La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha caracterizado su extraordinario trabajo en el teatro y el cine está presente en su música”, declaró Dudamel en un comunicado. “Anthony aborda la música con el corazón de un narrador y el instinto de un poeta, crea mundos sonoros profundamente personales y a la vez universalmente conmovedores”.

Es posible que pronto haya actuaciones en directo

Tras su álbum debut, es posible que le sigan las actuaciones en directo. El Carnegie Hall encabeza la lista de deseos de Hopkins .

“Ahí es donde quiero ir. Eso es lo que quiero”, dice.

La película de 1947 Carnegie Hall fue fundamental en su formación, y recuerda vívidamente a su madre diciéndole: “Algún día tocarás en el Carnegie Hall”.

Es un sueño más en una vida llena de ellos.

Maria Sherman es redactora musical de AP.

Fuente: AP:

Fotos: AP Photo/Jae C. Hong, File; Decca vía AP.