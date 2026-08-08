Milton Suggs, la voz del jazz contemporáneo, debuta en Buenos Aires con cuatros recitales

Milton Suggs - Night and Day

Guardar

Milton Suggs llega por primera vez a Buenos Aires. El vocalista, compositor y narrador estadounidense, cuyo arte hunde sus raíces en la tradición afroamericana, se presentará el jueves 13 y viernes 14 de agosto en cuatro funciones en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, CABA) junto al trompetista Mariano Loiácono y su quinteto, integrado por Sebastián Loiácono en saxo, Ramiro Penovi en guitarra, Mauricio Dawid en contrabajo y Santiago Lacabe en batería.

“Tengo muchas ganas de trabajar con Mariano, escuchar a su banda y crear música juntos”, adelantó el cantante en diálogo con Infobae Cultura. “También me entusiasma conocer Argentina por primera vez. Lo único que puedo esperar es aprender algo nuevo y disfrutar de la experiencia de colaborar haciendo lo que más nos gusta”, agregó. Sobre el repertorio de las noches en Bebop Club, anticipó que habrá composiciones propias y estándares de jazz. “Y en cuanto a las sorpresas… ¡es muy posible que haya alguna!”, agregó.

PUBLICIDAD

Nacido en Chicago y criado en Atlanta, Milton Suggs es músico de tercera generación. Comenzó a cantar en la iglesia a los siete años y estudió piano con el legendario Willie Pickens antes de radicarse en Nueva York en 2012. Desde entonces construyó una carrera que incluye colaboraciones con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Orrin Evans, Wycliffe Gordon, Ulysses Owens Jr. y Marquis Hill, además de cinco álbumes editados. La encuesta de críticos de la revista especializada DownBeat lo reconoció en reiteradas ocasiones entre los diez mejores vocalistas masculinos en ascenso.

En esta entrevista, habla sobre sus influencias, el proceso creativo de sus canciones y el futuro del jazz.

— ¿Cómo equilibrás el respeto por el legado de la música afroamericana con el desarrollo de una voz artística propia?

— La mejor manera de honrar ese legado es aportando mi yo más auténtico a mi arte. Como artistas y músicos, todo lo que creamos es el resultado de aquello que consumimos. Además de mis propias experiencias, me gusta volver al pasado, escuchar música, leer y observar distintas expresiones artísticas para aprender, inspirarme y dejar que todo eso influya en lo que creo.

PUBLICIDAD

"No hay dos noches ni dos conciertos que suenen exactamente igual", anticipa Milton Suggs sobre sus próximos shows en Buenos Aires (Foto: Prensa Bebop)

— La crítica te ha comparado con Joe Williams, Donny Hathaway y Nat King Cole. ¿Cómo recibís esas comparaciones?

— Todos esos artistas, y muchos más, han tenido y siguen teniendo una enorme influencia en mí. Mis influencias abarcan muchos géneros y generaciones, desde Louis Armstrong, Michael Franks y Marvin Gaye hasta Roy Hargrove. Y la lista continúa.

PUBLICIDAD

— Sos compositor, arreglador y letrista. ¿Qué suele aparecer primero cuando creas una obra nueva: la historia, la música o la emoción?

— El orden varía. A veces empiezo con una melodía o simplemente con un ritmo; otras veces, con una idea para la letra. También tengo un cuaderno lleno de temas sobre los que me gustaría escribir.

PUBLICIDAD

— Has trabajado con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Orrin Evans, Ulysses Owens Jr. y Marquis Hill entre otros. ¿Qué enseñanzas te dejaron esas colaboraciones?

— Lo más significativo de cualquier colaboración es ver cómo se desarrolla el proceso creativo guiado por la personalidad única de cada artista. Aunque todos son diferentes, comparten el compromiso con la excelencia y con llevar adelante su visión de la mejor manera posible.

PUBLICIDAD

— ¿Qué sigue ofreciendo un concierto de jazz en vivo que ninguna plataforma digital puede reemplazar?

— Como músicos de jazz, una de nuestras mayores tareas es adaptarnos y evolucionar con los cambios sociales y tecnológicos, sin perder el espíritu de nuestra música. Una actuación en vivo, y el jazz en particular, ofrece al público la posibilidad de presenciar cómo la música se crea e interpreta en ese mismo instante, además de participar en esa creación aportando su energía y atención. No hay dos noches ni dos conciertos que suenen exactamente igual.

PUBLICIDAD