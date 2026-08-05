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República Dominicana refuerza vigilancia en cuartel policial tras dos casos confirmados de viruela del mono y siete sospechosos

Las autoridades sanitarias reportaron dos diagnósticos en San Cristóbal y mantienen a siete personas bajo seguimiento en un cuartel policial; se trata del Clado II, con menor virulencia, y no hay transmisión comunitaria detectada

República Dominicana confirmó dos casos de viruela del mono en San Cristóbal y activó protocolos de vigilancia epidemiológica. - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia
República Dominicana confirmó dos casos de viruela del mono en San Cristóbal y activó protocolos de vigilancia epidemiológica. - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia
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En la ciudad de San Cristóbal, en República Dominicana, la confirmación de dos casos de viruela del mono ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

Además, siete personas permanecen en observación en un cuartel policial de la localidad, mientras se determina si presentan o no la enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública mantiene un monitoreo intensivo para evitar la propagación de este virus, que ha causado brotes recientes en distintas partes del mundo.

Según informaron las autoridades dominicanas, los dos casos confirmados corresponden a la variante menos virulenta del virus, lo que reduce el potencial de complicaciones graves. Hasta el momento no se ha identificado transmisión comunitaria, un dato clave para el control del brote.

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La vigilancia se centra en el cuartel policial donde se detectaron los contagios, así como en el entorno inmediato de las personas bajo observación, según información difundida por Diario Libre.

Viruela del mono o mpox - Perú - 28 de agosto
Las autoridades de República Dominicana no detectaron transmisión comunitaria de MPox y concentran la vigilancia en el cuartel policial y su entorno.- 28 de agosto (UPCH)

La viruela del mono, también conocida como MPox, es una infección viral que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas, objetos contaminados, fluidos corporales y relaciones sexuales, además de la exposición prolongada a personas o animales infectados.

El virus cuenta con dos variantes principales: el Clado 1 (Congo Basin), considerado más agresivo, y el Clado II (West African), que presenta una menor virulencia. En el caso de San Cristóbal, las autoridades han identificado la presencia del Clado II.

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La respuesta sanitaria en República Dominicana incluye la identificación y aislamiento inmediato de los casos sospechosos, así como la aplicación de pruebas diagnósticas específicas para confirmar o descartar la infección. Los equipos de epidemiología del Ministerio de Salud Pública realizan un seguimiento diario de los síntomas y el estado de los pacientes, además de rastrear sus contactos cercanos para limitar cualquier posible cadena de contagio.

Las autoridades de Salud anunciaron que, antes de esta alerta, el último caso registrado de viruela del mono en el país data del mes de abril. En la semana epidemiológica número 33 se agregaron ocho casos nuevos, aunque hasta ahora no se ha detectado circulación activa del virus en la población general.

La vigilancia se refuerza en lugares de alta concurrencia y en instituciones donde puedan surgir nuevos casos.

El Ministerio de Salud Pública informó que los casos de viruela del mono corresponden al Clado II, la variante menos virulenta del virus. EFE/ Octavio Guzmán
El Ministerio de Salud Pública informó que los casos de viruela del mono corresponden al Clado II, la variante menos virulenta del virus. EFE/ Octavio Guzmán

Los síntomas comunes de la viruela del mono incluyen erupciones cutáneas, vesículas, pústulas, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, cefalea, fatiga e inflamación de ganglios linfáticos. Las autoridades han advertido que la infección puede representar un mayor riesgo en mujeres embarazadas, ya que existe la posibilidad de transmisión vertical al feto y de complicaciones como abortos, partos prematuros o muertes fetales.

Aunque existe una vacuna específica, conocida como Jynneos, su administración está recomendada solamente para personas con mayor riesgo de exposición, como jóvenes sexualmente activos, hombres que tienen sexo con hombres y personas inmunosuprimidas. Las autoridades consideran bajo el riesgo para la población general, por lo que las campañas de vacunación masiva no forman parte de las medidas actuales.

El Ministerio de Salud Pública enfatiza la importancia de la vigilancia constante ante cualquier caso sospechoso, ya que un solo contagio puede servir como señal de alerta para la detección temprana de posibles brotes epidémicos. La colaboración entre las instituciones de salud y el seguimiento riguroso de las personas aisladas buscan contener el avance del virus y proteger a la población de consecuencias mayores.

Un médico atiende a una niña con erupciones de viruela del mono en su espalda (Canal 26)
Siete personas permanecen en observación en un cuartel policial de San Cristóbal por posible viruela del mono. (Canal 26)

La atención se mantiene sobre el cuartel policial de San Cristóbal, epicentro de los casos confirmados y las personas bajo vigilancia. Las autoridades han implementado controles sanitarios estrictos en la zona y han hecho un llamado a reportar síntomas compatibles con la enfermedad. Mientras continúan las investigaciones y el monitoreo, el Ministerio de Salud Pública reitera su compromiso con la protección de la salud colectiva y la prevención de nuevos contagios.

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