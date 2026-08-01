Milongas Extremas llega a Buenos Aires con su homenaje a un rockero español de culto

Milongas Extremas, la banda uruguaya que fusiona guitarras criollas y milonga con el rock de Extremoduro, se presenta el 22 de agosto en el Roxy Live de Buenos Aires

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Tras agotar dos funciones consecutivas en Montevideo ante más de 2.000 personas, Milongas Extremas llega al Roxy Live de Buenos Aires el viernes 22 de agosto con Siempre, siempre, siempre, un espectáculo construido sobre la obra de Roberto “Robe” Iniesta, fundador de Extremoduro, fallecido el 10 de diciembre de 2025 a los 63 años tras complicaciones derivadas de un tromboembolismo pulmonar.

El show, que se presenta por primera vez en Argentina, no es un recital tributo en el sentido convencional. La banda uruguaya tomó el repertorio de Robe —poeta del rock en lengua española cuya obra El País definió como la de “el último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana”— y lo reconfiguró con cuatro guitarras criollas, un bajo y cinco voces, en un lenguaje donde la tradición del Río de la Plata y la potencia del rock se articulan sin concesiones.

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El vínculo entre Milongas Extremas y Robe Iniesta excedió la influencia artística. Cuando la banda le acercó un disco con versiones de Extremoduro, el músico español respondió con una frase que cambió el rumbo del grupo: “Estos temas ya los conozco, quiero los de ustedes.” En 2014, Extremoduro los convocó para abrir su concierto en Montevideo con una única condición: que interpretaran exclusivamente canciones propias. Esa noche funcionó como punto de inflexión en la construcción de una identidad autoral que hoy se plasma en tres discos de estudio —Milongas Extremas (2012), Temprano (2018) y El mismo cielo (2020)— y un álbum en vivo grabado en el Teatro Solís de Montevideo.

Santiago Martínez, Matías Rodríguez, Francisco Stareczek, Paio y Camilo Piquela, los cinco integrantes de Milongas Extremas, llevan quince años construyendo un sonido propio en la escena rioplatense

El propio Robe Iniesta había señalado públicamente el trabajo del grupo con precisión: “A mí los únicos que me gustan son unos que se llaman Milongas Extremas, que son de Uruguay. Porque le dan una cosa a las canciones, las hacen de otra manera, con otros instrumentos. Es una cosa nueva, distinta, fresquita.” Esa distinción —el modo en que las guitarras criollas y la cadencia de la milonga transforman canciones escritas para el rock duro— es el núcleo del espectáculo que llega a Buenos Aires.

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Milongas Extremas nació en 2009 en Montevideo, cuando un grupo de amigos comenzó a interpretar canciones de Extremoduro con guitarras acústicas. Lo que empezó como un gesto espontáneo se consolidó con el tiempo en una de las propuestas más singulares de la música uruguaya, con influencias que van de Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega hasta el rock de Extremoduro. La banda integrada por Santiago Martínez, Matías Rodríguez, Francisco Stareczek, Paio y Camilo Piquela también compartió escenarios con La Vela Puerca, Agarrate Catalina y No Te Va a Gustar.

La muerte de Robe Iniesta en diciembre de 2025 precipitó la creación de Siempre, siempre, siempre. “En lo personal es un artista que me perforó. Hay un antes y un después de conocerlo y habitarlo. Y con todo lo que pasó, algo teníamos que hacer”, declaró Paio Piquela, integrante del grupo. El espectáculo recupera esa crudeza en el sonido de las guitarras, en las progresiones rítmicas del bajo y en el fraseo de las voces sobre versos que, según la banda, pueden representar a alguien de Montevideo, Bilbao o Buenos Aires con igual intensidad.

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[Fotos: prensa Milongas Extremas]