Cuando Robert De Niro le dio a su amigo John Cazale, enfermo de cáncer, un papel en una película para que pudiera pagarse el tratamiento: “Si no está él, no la haré”

Imagen de 'El cazador' con Robert De Niro y Meryl Streep. (Moviestore/Shutterstock)

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A lo largo de la historia del cine, es muy habitual que detrás de las mejores películas haya también historias increíbles sobre cómo surgieron. En ocasiones, estas no pasan de felices anécdotas, pero en otras se trata de tragedias, como en el caso de El cazador, el filme de 1978 dirigido por Michael Cimino, cuyo reparto estuvo marcado por la enfermedad terminal del actor John Cazale y la bondad de uno de sus amigos, Robert De Niro.

La historia empieza, en realidad, un año antes. En 1977, como explica el divulgador cultural Mati Rampoldi (@mati.rampoldi) en un vídeo publicado en sus redes sociales, John Cazale fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Tanto él como su pareja, la por aquel entonces desconocida actriz Meryl Streep, quedaron devastados, no solo por el carácter terminal de la enfermedad, sino porque ninguno de los dos tenía dinero para pagar un seguro que le permitiera a él “postergar lo inevitable”.

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“Al enterarse de esta situación, Robert De Niro, quien había construido una amistad con el actor durante el rodaje de El padrino 2 (Cazale interpreta a Fredo, el hermano de Michael Corleone, mientras De Niro encarna a un joven Vito Corleone), decidió ofrecerle un papel en su próxima película a él y a su novia", explica Rampoldi. “Eso le daría la posibilidad de seguir haciendo lo que amaba y, además, el seguro médico para cubrir el tratamiento”. Esa cinta no sería otra que El cazador, considerada como una de las mejores de la década de los 70.

De izquierda a derecha: Christopher Walken, Robert De Niro, Chuck Aspegren, John Savage y John Cazale, actores de 'El cazador'. (Studio Canal/Shutterstock)

El ultimátum de Robert De Niro

Como cuenta el divulgador, a los productores de la producción de Cimino “no les gustaba nada la idea de contratar a Cazale porque solamente los gastos del seguro médico iban a ser enormes. De Niro contestó que sin Cazale no iba a hacer la película. Ofreció reducir su salario, firmó un cheque enorme por la cantidad que era requerida para cubrir a un enfermo terminal y acordó que todas las escenas de Cazale se iban a filmar al principio de la película”.

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De este modo, gracias a la insistencia de De Niro, Cazale fue contratado para uno de los papeles más importantes del filme, mientras que Meryl Streep obtuvo también trabajo en el mismo, aunque no terminara de convencerle la historia. El actor pudo terminar la producción y falleció poco antes de su estreno, de modo que no pudo comprobar el gran éxito que cosechaba El cazador. La cinta no solo obtuvo cinco premios Oscar, incluyendo el de Mejor película, sino que además acumuló en las taquillas tres veces más de lo que había costado hacerla.

Tráiler de 'El cazador', la película de Robert De Niro, John Cazale y Meryl Streep.

“Además”, concluye Rampoldi, “le dio a Meryl Streep la primera nominación para estos premios y nunca olvidó, obviamente, el gesto que De Niro tuvo para con ellos y forjó una amistad que dura hasta el día de hoy”. Seis años después, ambos intérpretes volverían a cruzar sus caminos en Enamorarse, donde interpretarían a una pareja de casados. Por aquel entonces, sin embargo, ella ya sería una estrella absoluta de Hollywood, tras aparecer en Manhattan, de Woody Allen y, sobre todo, de ganar su primer Oscar en Kramer contra Kramer.

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