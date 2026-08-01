Cultura
Agregar Infobae enGoogle

De Antón Chéjov al Chaco y Buenos Aires: así nació ‘Siete estaciones para hablar de amor’

La autora de esta obra teatral cuenta aquí cómo encontró inspiración en su familia inmigrante para reinventar un clásico desde una mirada argentina

Tres actores en un escenario: mujer con abrigo de piel y vestido largo, hombre con suéter, hombre con abrigo. Dos mesas y sillas pequeñas
"Siete estaciones para hablar de amor" traslada la pregunta sobre qué es el amor a una Buenos Aires de 1920 atravesada por la inmigración y la promesa de progreso
Guardar

Mis obras comienzan con una escritura precisa. Me toma un buen tiempo crear y luego pulir cada material hasta decidir que está a punto para llevarlo a la escena. Siete estaciones para hablar de amor la escribí durante el 2020, ese año tan particular en el que estuvimos encerrados y el tiempo se ampliaba de formas inesperadas. Leyendo muchos de los cuentos de Antón Chéjov, llegué a “Del amor”, una historia que se desarrolla a partir de una pregunta sin una respuesta clara: ¿Qué es el amor?, ¿Cómo elegimos de quién nos enamoramos?. Evidentemente esa pregunta me interpeló y decidí tomar ese cuento como punto de partida para mi nueva escritura.

Pero claro, sucedía en Rusia a finales del siglo XIX y aquello me resultaba atractivo, pero lejano. Me apareció entonces la imagen de una parte de mi familia. La de las raíces rusas, que se vino para Argentina escapando de los malos tratos de aquel imperio y se instaló en el campo, en el Chaco, buscando un pedazo de tierra que labrar. Para ellos, la lectura, el estudio y la música eran fundamentales. Labrar la tierra era la fuente para poder instalarse en la ciudad y asistir a la universidad. Así fueron llegando, de a uno los hermanos, a nuestra querida Buenos Aires. Eran los del campo, un poco salvajes y otro tanto refinados. Habían vivido entre caballos y vacas, pero estudiaban medicina y tocaban el violín. Esos relatos que tanto me habían contado me invadieron en imágenes y situaron la obra.

PUBLICIDAD

Tres actores sentados en un escenario teatral. Un hombre de chaleco, un hombre de sombrero y corbata, y una mujer de vestido. Una mesa con botella, vasos y una guitarra. Fondo con celosía, hiedra y lámpara
La obra retoma las raíces rusas de la familia de Victoria Hladilo, que llegó a la Argentina y se instaló en el Chaco antes de asentarse en Buenos Aires

Así se instala Siete estaciones para hablar de amor en una Buenos Aires de 1920 que se está poblando con ilusión y promesa de una tierra próspera. En aquel tiempo en el que “el granero del mundo” invitaba a nuevos habitantes a instalarse y a hacer suya la patria. Un tiempo con ilusión y palabra de bonanza, pero también con decepciones por labores que no eran bien pagos, de condiciones indignas de trabajo, de cierta desigualdad que se iba haciendo notar entre patrones y empleados, entre obreros y dueños de la tierra.

En medio de la escritura, investigando acerca de esa época, busqué noticias en aquellos diarios. Resulta que muchas de esas noticias parecían escritas en la actualidad. El tiempo había avanzado cien años, pero algunos problemas sociales y económicos seguían siendo casi los mismos. En ese momento se alinearon los ingredientes y comencé a construir esta historia en el papel. El amor, la historia argentina y el contexto social como hilos conductores de este material.

PUBLICIDAD

Tres personas en un escenario. Un hombre con guitarra, una mujer con vestido blanco y un hombre con camisa blanca sujetando el brazo de la mujer
"Siete estaciones para hablar de amor" incorpora el contexto social de la Argentina con desigualdad, trabajos mal pagos y tensiones entre patrones, obreros y dueños de la tierra

Así apareció el espacio. Todo sucede en la terraza de una casona en Buenos Aires a inicios del siglo XX. El piso damero y una baranda que linda con parques arbolados y da a un precipicio. Allí van transcurriendo estas siete estaciones, entre las que se denota el paso del tiempo. Y en ese tiempo se va tejiendo la trama. Lo que comienza como una amistad, va mutando en amor. Los conflictos sociales que solo inquietan a uno, comienzan a inquietarlos a todos. Lo que parecía un juego, se les va escapando de las manos. Y quien parecía tener todo bajo control, se da cuenta que no puede controlar nada.

Siete estaciones para hablar de amor es una comedia melodramática. Se juega con nuestras raíces desde el relato, pero también desde las huellas culturales. La música recorre canciones populares, payadas y una zamba romántica y melancólica. El material busca teñir con su clima, con su alegría y con su tristeza. Tiene tres personajes interpretados por un elenco preciso: Carlos Belloso, Laura Nevole y Manuel Vignau, con quienes trabajamos para construir estas criaturas que tienen el desafío de jugar en el pasado para significar en el presente. Al jugarse hace más de cien años, el trabajo con la palabra es fundamental. La búsqueda no es reproducir aquello que sucedía, sino reinterpretarlo y crear una forma nueva. Del mismo modo decidimos encarar la escenografía y el vestuario. Es una inspiración, una evocación. Como cuando leemos e imaginamos a nuestro gusto.

La obra requiere de mucha precisión en los intérpretes. También de mucha osadía. La búsqueda desde el lenguaje y desde el juego para construir esta obra que es un cuento, una lucha de clases, una historia de amor.

*Siete estaciones para hablar de amor se presenta los lunes a las 20 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA).

Temas Relacionados

"Siete estaciones para el amor"Victoria HladiloCocina creativaTeatro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Los domingos’, la película española que reabre el debate sobre familia y religión en pleno siglo XXI

Con austeridad e ingenio, la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa cuenta una historia que no absuelve ni condena: una adolescente siente el llamado de Dios y sus parientes se enfrentan a un dilema

‘Los domingos’, la película española que reabre el debate sobre familia y religión en pleno siglo XXI

Kenneth Branagh vuelve al teatro de sus primeros pasos y cierra un círculo de cuatro décadas

Más de 40 años después de su gran éxito en la Royal Shakespeare Company de Londres, el actor norirlandés aborda a Chéjov y al Bardo en dos obras que resuenan sutilmente con su propia historia

Kenneth Branagh vuelve al teatro de sus primeros pasos y cierra un círculo de cuatro décadas

Detrás de cada reina de ‘The House of the Dragon’ hay una mujer real que también luchó por el poder

La serie no solo retrata luchas dinásticas ficticias: sus protagonistas femeninas tienen raíces en figuras como la emperatriz Matilde, Leonor de Aquitania, Catalina de Médici y Zinaida Volkonskaya

Detrás de cada reina de ‘The House of the Dragon’ hay una mujer real que también luchó por el poder

Los 80, David Bowie y los nuevos amigos Coleman y Cerati: la historia de Fricción, una banda física y literaria

Diego Giordano reconstruye en ‘Arquitectura moderna’ el origen y la grabación de ‘Consumación o consumo’, el disco debut de una de los grupos más singulares del rock argentino en la primavera democrática

Los 80, David Bowie y los nuevos amigos Coleman y Cerati: la historia de Fricción, una banda física y literaria

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

La novela ‘Life of M’, de la autora canadiense Rachel Cusk, cuenta la historia de un personaje que el mundo literario lee como un retrato muy íntimo de la famosa actriz y directora

“Has hecho que parezca incapaz de amar”: Natalie Portman está enfurecida con una escritora amiga

DEPORTES

Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

La decisión que Franco Mastantuono le habría comunicado a José Mourinho tras quedar relegado del amistoso de Real Madrid

En el segundo partido de Xabi Alonso, Chelsea perdió el amistoso contra Tottenham con un gol sobre la hora

TELESHOW

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

Matilda Blanco habló tras su pelea en vivo con Karen Reichardt por los criaderos de perros: “¡Que nadie nos saque del camino!”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Alejandra Perlusky, una vida atravesada por la danza, el teatro y los grandes musicales: “El arte puede salvar el alma”

Llega Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández que invita a los varones a mostrar su lado más humano y vulnerable

INFOBAE AMÉRICA

Por esta razón sigue temblando en Guatemala

Por esta razón sigue temblando en Guatemala

Daniel Ortega anuncia que en las siguientes elecciones en Nicaragua “no tendrán espacio los terroristas, los golpistas”

Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

San Salvador se viste de fiesta: Arrancan las Fiestas Patronales 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo

Grecia combate un frente de fuego de 25 kilómetros que devora viviendas y obliga a evacuar a cientos de personas cerca de Atenas