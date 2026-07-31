Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Abusó de dos niñas menores de edad en Santa Fe y fue condenado a 15 años de cárcel

Los hechos sucedieron de forma reiterada entre 2021 y 2025. El hombre era la pareja de la abuela de las víctimas

Exterior de un edificio con ventanas, cartel azul 'Ministerio Público de la Acusación Unidad Fiscal Tostado', aire acondicionado y puerta blanca
Condenaron a un hombre por el abuso sexual de dos nietas menores de edad de su pareja en Tostado, Santa Fe (Ministerio Público de Santa Fe)
Guardar

Un hombre de 58 años fue condenado a 15 años de prisión tras un juicio oral que sacudió a la ciudad de Tostado, en el departamento Nueve de Julio en la provincia de Santa Fe.

La investigación, impulsada por la fiscal Shirli Tomasso, reveló que el acusado, C. A. Q., había abusado sexualmente de dos niñas vinculadas a su círculo cercano.

PUBLICIDAD

El tribunal encargado del debate estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Cecilia Álamo y Juan Gabriel Peralta. Ellos fueron los responsables de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de C. A. Q. El fallo representa una respuesta institucional ante hechos que, según la Fiscalía, “tuvieron entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las víctimas”.

Según lo presentado por la fiscal Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2025. Al momento de los hechos, una de las víctimas cursaba la escolaridad primaria. Dado que la abuela de la niña era la pareja del ahora condenados, los episodios se producían en ocasiones en que el hombre quedaba a cargo del cuidado de la menor.

PUBLICIDAD

La fiscal detalló que el C. A. Q. “solía amenazar a la niña con matar a su abuela si contaba algo acerca de lo ocurrido”.

De acuerdo con lo informado por el portal web del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, en marzo del año pasado, el acusado amplió su conducta delictiva al agredir sexualmente a otra nieta de su pareja, también en una etapa inicial de la escolaridad primaria. La reiteración de los hechos y la elección deliberada de momentos en los que podía ejercer control sobre las menores fueron aspectos centrales para la acusación.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Según lo presentado por la fiscal Shirli Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2024 (Imagen Ilustrativa)

Con esto, el Tribunal consideró al hombre como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados por la guarda, además de amenazas coactivas. La fiscal Tomasso señaló que la Fiscalía logró comprobar que los delitos “fueron cometidos por C. A. Q., quien se aprovechó de la situación de vulnerabilidad que atravesaban ambas víctimas mientras estaban a su cuidado”.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) valoró el resultado del proceso judicial. “El resultado del juicio es positivo en virtud de que se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”, afirmó Tomasso. Agregó que ahora “espera conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir”.

La fiscal Tomasso anticipó que tras recibir los fundamentos escritos del fallo, el Ministerio Público de la Acusación analizará si corresponde interponer algún recurso o dar por finalizada la instancia judicial.

La sentencia se alcanzó un día después de que un hombre quedara bajo prisión preventiva por abusar sexualmente de una adolescente que se encontraba bajo su cuidado en la provincia de Santa Fe. En este caso, también la víctima formaba parte del entorno familiar del agresor.

El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en curso, alrededor de las 13:00, en una vivienda de San Gregorio que había sido prestada al imputado por un amigo. Según la información aportada por la Fiscalía, el propietario del inmueble no se hallaba presente en ese momento. G.A.P. se encontraba solo con la víctima —una adolescente que cursa la primera parte de la educación secundaria— y con un bebé familiar de ambos.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Rafaela Florit, el imputado se aprovechó de la situación de confianza, ya que tenía a su cargo el cuidado de la adolescente y del bebé. Fue en ese contexto en el que, según la investigación, se produjo el abuso sexual.

Instantes después del hecho, la víctima logró contactar a una mujer de su confianza a través de un mensaje, solicitando ayuda. Esta persona, al recibir la alerta, informó a otra persona del entorno cercano, quien logró que el acusado trasladara tanto a la adolescente como al bebé a otro lugar. Este accionar permitió que la víctima saliera del ámbito en el que ocurrió el delito.

Temas Relacionados

condenahombreabuso sexualniñasentornoSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a un abogado y a un falso letrado por estafas inmobiliarias con terrenos inhabitables en Salta

El juez Diego Rodríguez Pipino homologó un acuerdo en un juicio abreviado: Santiago Pedroza y Roberto López fueron sentenciados a tres años de prisión condicional y obligados a reparar un daño superior a 21 millones de pesos, tras admitir las maniobras fraudulentas

Condenaron a un abogado y a un falso letrado por estafas inmobiliarias con terrenos inhabitables en Salta

Encontraron a una nena santafesina de 5 años en Venezuela: estaba desaparecida desde el 2023

La menor fue hallada en Barinas junto a su madre tras una investigación internacional coordinada por la Justicia Federal, Interpol y la Cancillería. Se inició el proceso para su restitución a la Argentina

Encontraron a una nena santafesina de 5 años en Venezuela: estaba desaparecida desde el 2023

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes pasado y fue registrado por cámaras de seguridad. Los ladrones actuaron en menos de tres minutos

Un detenido por el robo boquetero de dos cajas fuertes en un local de Bahía Blanca

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en el barrio porteño de Boedo y motivó una alerta por la peligrosidad de la mezcla

Alerta por un inédito cóctel de drogas sintéticas detectado en un troquel secuestrado en un pet shop de Buenos Aires

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

“Lelo” fue arrestado producto de una investigación impulsada por la Procelac y la Procunar. Él y otros dos hombres cayeron por múltiples operaciones vinculadas al movimiento de dinero obtenido principalmente del narcotráfico

Detuvieron en Rosario al empresario Leandro Pérez, ex de Xipolitakis, por maniobras de lavado

DEPORTES

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

De la atajada de Montero al penal picado que falló Aranda: así fue la dramática definición de Boca ante O’Higgins por la Sudamericana

Los mejores memes del sufrido triunfo de Boca por penales frente a O’Higgins: Figal y Aranda, los elegidos

TELESHOW

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Honduras: Despiden a las seis víctimas del incendio que conmocionó a San Pedro Sula

Grupo Cibest anuncia financiamiento para fortalecer el capital del banco Bam en Guatemala

‘La Odisea’ dura tres horas y ya la vi dos veces: creo que sé por qué

Dos hogares, diferentes traumas: el terremoto de Japón deja cicatrices visibles e invisibles