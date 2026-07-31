Abusó de dos niñas menores de edad en Santa Fe y fue condenado a 15 años de cárcel

Condenaron a un hombre por el abuso sexual de dos nietas menores de edad de su pareja en Tostado, Santa Fe (Ministerio Público de Santa Fe)

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Un hombre de 58 años fue condenado a 15 años de prisión tras un juicio oral que sacudió a la ciudad de Tostado, en el departamento Nueve de Julio en la provincia de Santa Fe.

La investigación, impulsada por la fiscal Shirli Tomasso, reveló que el acusado, C. A. Q., había abusado sexualmente de dos niñas vinculadas a su círculo cercano.

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El tribunal encargado del debate estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Cecilia Álamo y Juan Gabriel Peralta. Ellos fueron los responsables de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de C. A. Q. El fallo representa una respuesta institucional ante hechos que, según la Fiscalía, “tuvieron entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de las víctimas”.

Según lo presentado por la fiscal Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2025. Al momento de los hechos, una de las víctimas cursaba la escolaridad primaria. Dado que la abuela de la niña era la pareja del ahora condenados, los episodios se producían en ocasiones en que el hombre quedaba a cargo del cuidado de la menor.

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La fiscal detalló que el C. A. Q. “solía amenazar a la niña con matar a su abuela si contaba algo acerca de lo ocurrido”.

De acuerdo con lo informado por el portal web del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, en marzo del año pasado, el acusado amplió su conducta delictiva al agredir sexualmente a otra nieta de su pareja, también en una etapa inicial de la escolaridad primaria. La reiteración de los hechos y la elección deliberada de momentos en los que podía ejercer control sobre las menores fueron aspectos centrales para la acusación.

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Según lo presentado por la fiscal Shirli Tomasso, los abusos ocurrieron entre 2021 y 2024 (Imagen Ilustrativa)

Con esto, el Tribunal consideró al hombre como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambos delitos agravados por la guarda, además de amenazas coactivas. La fiscal Tomasso señaló que la Fiscalía logró comprobar que los delitos “fueron cometidos por C. A. Q., quien se aprovechó de la situación de vulnerabilidad que atravesaban ambas víctimas mientras estaban a su cuidado”.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) valoró el resultado del proceso judicial. “El resultado del juicio es positivo en virtud de que se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”, afirmó Tomasso. Agregó que ahora “espera conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir”.

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La fiscal Tomasso anticipó que tras recibir los fundamentos escritos del fallo, el Ministerio Público de la Acusación analizará si corresponde interponer algún recurso o dar por finalizada la instancia judicial.

La sentencia se alcanzó un día después de que un hombre quedara bajo prisión preventiva por abusar sexualmente de una adolescente que se encontraba bajo su cuidado en la provincia de Santa Fe. En este caso, también la víctima formaba parte del entorno familiar del agresor.

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El episodio investigado tuvo lugar el viernes 10 de este mes en curso, alrededor de las 13:00, en una vivienda de San Gregorio que había sido prestada al imputado por un amigo. Según la información aportada por la Fiscalía, el propietario del inmueble no se hallaba presente en ese momento. G.A.P. se encontraba solo con la víctima —una adolescente que cursa la primera parte de la educación secundaria— y con un bebé familiar de ambos.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Rafaela Florit, el imputado se aprovechó de la situación de confianza, ya que tenía a su cargo el cuidado de la adolescente y del bebé. Fue en ese contexto en el que, según la investigación, se produjo el abuso sexual.

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Instantes después del hecho, la víctima logró contactar a una mujer de su confianza a través de un mensaje, solicitando ayuda. Esta persona, al recibir la alerta, informó a otra persona del entorno cercano, quien logró que el acusado trasladara tanto a la adolescente como al bebé a otro lugar. Este accionar permitió que la víctima saliera del ámbito en el que ocurrió el delito.