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En memoria de Glen Hansard, el músico callejero de Dublín que ganó un Oscar y conquistó Broadway

Bruce Springsteen, Bono, Ed Sheeran y Billie Eilish, entre otros, despidieron con honores al cantautor irlandés cuya voz y canciones trascendieron fronteras y generaciones

Glen Hansard y Marketa Irglova interpretan "Falling Slowly", la canción ganadora del Oscar en 2008
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Glen Hansard, cantautor que fue líder de la popular banda irlandesa The Frames y que compartió un Oscar por “Falling Slowly,” una canción melancólica de la película Una vez (2006), murió el miércoles en Dublín. Tenía 56 años. Su muerte fue confirmada en un breve comunicado en su sitio web.

El miércoles, la policía irlandesa emitió un comunicado de prensa sobre un accidente de motocicleta de un solo vehículo que tuvo lugar en la zona de Lucan, al oeste de Dublín, en la madrugada del miércoles. El comunicado no mencionó el nombre Hansard, pero indicó que la víctima era un hombre de unos cincuenta años. Posteriormente, los medios irlandeses informaron que la víctima era el músico y compositor.

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Glen Hansard, quien comenzó como músico callejero en las calles de Dublín, formó The Frames en 1990, y la banda llegó a tener múltiples discos exitosos en Irlanda. Alcanzó la fama internacional después de protagonizar Una vez, la tierna historia de un músico callejero irlandés y la pianista checa de la que se enamora. Él y su coprotagonista, Markéta Irglová, ganaron un Oscar por la canción “Falling Slowly,” que aparece en la película (ver video). “No puedes dejar de mirarlos,” escribió el crítico A.O. Scott sobre el Hansard y Irglová en una reseña en video para The New York Times, añadiendo que la película era “casi perfecta.” En 2012, una versión musical se estrenó en Broadway, donde se mantuvo durante casi tres años. Recibió 11 nominaciones a los premios Tony y ganó ocho, incluyendo mejor musical, mejor actor principal (Steve Kazee) y mejor director (John Tiffany).

Hombre de cabello rizado sostiene una bandera blanca con un diseño rojo de una letra S y una jeringa, usa camiseta amarilla y chaqueta de mezclilla
Glen Hansard durante la película "Camino a la fama-The Commitments"

Previamente, Hansard había tenido un pequeño papel en la película de 1991 sobre una banda de soul, Camino a la fama-The Commitments y en una entrevista en 2007 dijo que había sido reacio a volver a actuar. “Realmente creo en apegarse a tu arte,” dijo. Finalmente aceptó el papel en Una vez con la condición de que pudiera irse si los primeros días de rodaje no resultaban bien.

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Quién fue Glen Hansard

Glen James Hansard nació en Dublín el 21 de abril de 1970, hijo de James y Catherine (Cahill) Hansard. Creció en un hogar de clase trabajadora, dijo a The New York Times en 2012, y comentó que su padre, bebedor empedernido, era propenso a episodios de violencia. “Mi papá era callado, enojado, retraído,” dijo, “así que lo mío es: expreso todo lo que hay. Quiero sacarlo todo.” Cuando un tío dejó una guitarra después de ser enviado a prisión, él tomó el instrumento.

“Estaba en un momento difícil; me estaba metiendo en problemas,” dijo en una entrevista reciente en el pódcast Track Star. Pronto se enamoró de la música de Bob Dylan, Leonard Cohen y Van Morrison. Abandonó la escuela en su adolescencia para tocar en la calle y en bandas, y alrededor de los 20 años formó The Frames. Consiguió un papel en Camino a la fama-The Commitments, sobre un grupo de jóvenes de clase trabajadora en Irlanda que forman una banda de soul de diez integrantes, cuando acompañó a un amigo que iba a una audición. “Daba el perfil,” dijo. “Tenía el pelo rojo y tocaba la guitarra. Leí unas líneas y conseguí el papel.”

Glen Hansard y Marketa Irglova, al momento de ganar el Oscar a la mejor canción por "Falling Slowly", en febrero de 2008 (Foto: archivo REUTERS/Gary Hershorn)
Glen Hansard y Marketa Irglova, al momento de ganar el Oscar a la mejor canción por "Falling Slowly", en febrero de 2008 (Foto: archivo REUTERS/Gary Hershorn)

Una vez, escrita y dirigida por John Carney, uno de los excompañeros de banda, se filmó en 17 días con un presupuesto modesto. Se convirtió en un éxito cuando una versión finalizada se proyectó en el Festival de Cine de Sundance a principios de 2007. Hansard, quien inicialmente se resistió a la idea de convertir Una vez en un musical, finalmente le dio su visto bueno. “Olvida el ser correcto,” recordó haberle dicho luego a Steve Kazee, el actor que interpretó su papel en Broadway. “La musa odia lo correcto.”

En los años posteriores a Una vez, se volcó en el trabajo en solitario, lanzando álbumes como Didn’t He Ramble (2015), el cual fue nominado a un Grammy como mejor álbum folk. También formó The Swell Season, un dúo folk, con Markéta Irglová, su coprotagonista en Una vez y en algún momento su pareja sentimental.

Luchó por la concientización sobre la situación de las personas sin hogar y protestó por la escasez de viviendas. Actuaba a menudo en el evento anual Christmas Eve Busk en Dublín, un evento que recauda fondos para ayudar a personas en riesgo de quedarse sin hogar. Le sobreviven su esposa, Maire Saaritsa; un hijo, Christy; y tres hermanos.

Dijo en la entrevista en 2012 que siempre se encontraba cantando “dentro del lenguaje vernáculo de la canción de amor,” pero que su música no se trataba simplemente de romance. “También es la relación entre yo y mi país, yo y mis amigos, yo y yo mismo, yo y mi dios,” dijo. “No siempre se trata de mí y mi chica. Es solo el lenguaje al que me he acostumbrado.”

Fuente: The New York Times

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