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La selecta femenina de El Salvador debuta en Santo Domingo 2026 con la mirada puesta en la medalla de oro

Tras años de consolidación táctica y un plantel fortalecido por la legión extranjera, las dirigidas por Eric Acuña debutan ante República Dominicana en un choque que medirá desde el primer minuto las verdaderas aspiraciones del combinado salvadoreño en el Caribe

La Selecta Femenina define su ruta a la gloria: Camino a Santo Domingo 2026 y el sueño de Brasil 2027.
La Selecta Femenina define su ruta a la gloria: Camino a Santo Domingo 2026 y el sueño de Brasil 2027.
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La Selección Mayor Femenina de El Salvador salta este 29 de julio a la cancha para hacer su esperado debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El combinado nacional abre la fase de grupos del torneo midiéndose ante la selección anfitriona, República Dominicana, a las 5:00 de la tarde (hora salvadoreña), en un duelo que promete emociones fuertes y que marcará la pauta del camino salvadoreño en la justa regional.

Bajo la dirección técnica del estratega Eric Acuña, el conjunto salvadoreño llega con una propuesta madura, respaldada por años de continuidad táctica y un crecimiento sostenido que ha convertido al equipo en uno de los proyectos deportivos más sólidos y respetados de Centroamérica.

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La exigencia para Santo Domingo 2026 no es menor. Ubicada en el Grupo A junto a la anfitriona República Dominicana, Venezuela y Costa Rica, la escuadra cuscatleca enfrentará una primera fase de altísimo nivel competitivo. Sin embargo, la mentalidad del grupo apunta a mejorar la actuación de 2023 y pelear abiertamente por disputar la final.

El director técnico Eric Acuña ha dejado clara la convicción y la filosofía con la que la Selección Femenina afronta cada competencia regional:

“Estamos trabajando para seguir aprendiendo y competir. La gente se ha dado cuenta de que se está trabajando de manera seria en la Selección Femenina y por eso apoyan. Aquí ya no se trata de improvisar; hay un sistema, una estrategia y mucha convicción. Queremos seguir dándole alegrías al país y demostrar que este crecimiento no es casualidad, sino producto del esfuerzo continuo”, destacó Acuña.

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El estratega busca llevar a la Selecta Femenina a lo más alto del podio en Santo Domingo (Cortesía: Selecta SV).
El estratega busca llevar a la Selecta Femenina a lo más alto del podio en Santo Domingo (Cortesía: Selecta SV).

El técnico salvadoreño ha enfatizado que la clave del éxito ha sido mantener un proceso sostenido y la incorporación de futbolistas jóvenes que militan en el fútbol universitario y profesional de Estados Unidos y México, como Brenda Cerén, Idalia Serrano, Victoria Meza, Juana Plata y Samaria Gómez.

El antecedente de San Salvador 2023: la medalla de bronce que cambió la historia

Para entender la exigencia y el nivel de ambición con el que El Salvador afronta este torneo en tierras dominicanas, es necesario mirar hacia la edición anterior de los Juegos. En San Salvador 2023, la Selecta Femenina firmó una actuación memorable que concluyó con la conquista de una histórica medalla de bronce.

En aquella ocasión, la Azul y Blanco superó a Guatemala 2-1 en el partido por el tercer lugar, disputado en el Estadio Nacional Las Delicias, viniendo de atrás para remontar un marcador adverso con goles de Danya Gutiérrez y Victoria Meza. Aquella presea no solo representó un hito en el medallero salvadoreño, sino que demostró que el fútbol femenino en el país había dejado atrás las improvisaciones para competir de tú a tú con potencias de la región de Concacaf.

Con el recuerdo del bronce en 2023, la Selecta Femenina posee la mirada en el oro y hacer historia (Cortesía: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023).
Con el recuerdo del bronce en 2023, la Selecta Femenina posee la mirada en el oro y hacer historia (Cortesía: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023).

Tras ese logro, el equipo de Eric Acuña continuó con su rodaje internacional, disputando la Copa Oro Femenina y clasificatorios donde compitió frente a potencias del área. Las fechas previas y amistosos internacionales disputados antes de Santo Domingo 2026 han dejado ver a un grupo con mayor roce físico, jerarquía en el juego colectivo y un plantel repleto de legión extranjera.

El debut frente a las caribeñas es un paso fundamental para encaminar la clasificación a la fase de eliminación directa. Con la ilusión intacta, el respaldo de la afición a la distancia y el compromiso de poner en alto la bandera nacional, la Selecta Femenina inicia su aventura caribeña en Santo Domingo 2026 con un solo objetivo en mente: superar su propia historia y subir una vez más al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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