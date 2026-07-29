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Un Monet valorado en millones saldrá a subasta por primera vez

La casa Christie's pondrá a puja en octubre una vista de los acantilados de Pourville valorada entre 11 y 15 millones de euros, dentro de una venta ligada al centenario del pintor francés

Un Monet valorado entre 11 y 15 millones saldrá a subasta por primera vez en octubre INTERIOR
'Acantilados en Pourville' se exhibió por primera vez en las Galerías Grafton de Londres en 1905, donde Paul Durand-Ruel lo compró directamente a Monet
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Un cuadro del maestro impresionista francés Claude Monet (1840-1926), valorado entre 11 y 15 millones de euros y que jamás había salido al mercado, saldrá a subasta el próximo 22 de octubre en París como parte de una colección de pinturas impresionistas, en la que también hay obras de autores como Picasso.

En un comunicado emitido este martes, la casa de subastas Christie’s anunció la salida a puja de 62 obras impresionistas con motivo del centenario del fallecimiento de Monet, que se conmemora el próximo diciembre, y que coincidirá con la semana de Arte Basel de París, durante la cual se expone arte contemporáneo en el Grand Palais de la capital francesa.

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El cuadro de Monet es un paisaje, sin figuras humanas visibles, de los acantilados de la localidad de Pourville-sur-mer, en Normandía (norte de Francia), no muy lejos de la residencia del pintor.

La obra, titulada simplemente Acantilados en Pourville, se exhibió por primera vez en las Galerías Grafton de Londres en 1905, donde el coleccionista y marchante de arte impresionista Paul Durand-Ruel se la compró directamente al artista.

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Un Monet valorado entre 11 y 15 millones saldrá a subasta por primera vez en octubre INTERIOR
Pablo Picasso firmó una naturaleza muerta cubista con una pieza de queso gruyère que saldrá a subasta en Christie's París

Esta práctica, que Durand-Ruel repitió con múltiples maestros del impresionismo francés, le permitió reunir un gran número de cuadros que jamás salieron al mercado y que se revalorizaron con el tiempo.

El más de medio centenar de obras que serán subastadas el próximo octubre proceden, precisamente, de la colección de Durand-Ruel y sus herederos, titulada Durand-Ruel. Generations of Vision, con un valor conjunto de entre 30 y 43 millones de euros.

Además del cuadro de Monet, uno de los muchos cuadros que saldrán a subasta lo firma el malagueño Pablo Picasso (1881-1973). Se trata de una naturaleza muerta con una pieza de queso gruyère en estilo cubista, que está valorada entre 2 y 3 millones de euros.

A estas obras cabe añadir cuadros como Jóvenes en la orilla, de Pierre-Auguste Renoir, valorado entre 4 y 6 millones de euros; La ruta del Corazón Volante en Invierno, una escena impresionista de Alfred Sisley tasada en torno a los 3 millones de euros, o El Louvre, Sol de Invierno, Mañana, un paisaje urbano de Camille Pissarro valorado entre 2 y 3 millones de euros.

Un Monet valorado entre 11 y 15 millones saldrá a subasta por primera vez en octubre INTERIOR
'La ruta del Corazón Volante en Invierno', de Alfred Sisley, se ofrecerá en la subasta con un valor cercano a los 3 millones de euros

También hay otros maestros del impresionismo francés como Gustave Loiseau o Henry Moret, célebres por sus paisajes moteados en los que el color predomina sobre el dibujo.

Todas estas obras se exhibirán en los días previos a la subasta, entre el 16 y 21 de octubre, en la sede de la casa Christie’s en París.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Christie’s Limited Images 2026.

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