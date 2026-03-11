Selva Almada, la escritora que convirtió al litoral argentino en uno de los territorios más potentes de la literatura actual

Selva Almada consolidó el litoral argentino como escenario literario central en la narrativa contemporánea nacional

La reconocida escritora Selva Almada se consolidó como una de las voces más originales de la literatura argentina contemporánea. Desde el litoral, su obra se destaca por entrelazar el paisaje, la oralidad y la identidad regional, con títulos como “Una casa sola” que marcan nuevas etapas en su trayectoria. La autora visitó los estudios de Infobae en Vivo A las Nueve durante la columna de Flavia Pittella, y compartió la experiencia del proceso creativo.

Selva Almada es considerada una autora singular en la Argentina actual por situar el entorno del litoral como eje central de sus relatos. En sus textos, la geografía, la musicalidad del habla y los mitos locales confluyen. Así, aporta profundidad y autenticidad a una narrativa que reivindica la memoria colectiva y las tradiciones del río.

“Yo empecé a escribir como a los diecinueve años. No escribía de chica. Sí leía mucha literatura, pero no escribía. Quería ser periodista, en realidad”, expresó Selva Almada sobre su vocación inicial. Relató que fue durante la carrera de Periodismo cuando se animó por primera vez a crear historias de ficción. “No sé por qué nunca se me ocurrió escribir ficción antes. Toda la vida leí novelas y cuentos, pero no sé por qué nunca me animé a escribirlos”.

El litoral y la geografía como protagonistas literarios

El paisaje del litoral argentino es un elemento central en la vida y la obra de Almada. Según precisó Pittella, la escritora narra la mayoría de sus obras sobre el litoral, “que es su lugar”, afirmó. La escritora subrayó el peso de la geografía: “No podría pasar lo que está pasando si no fuera ese clima, esa geografía, esos animales, esos peligros, esas bellezas. Todo eso está dentro del alma de cualquier historia”, indicó la periodista.

Almada reconoce en su literatura una filiación con el “gótico argentino” y el “nuevo gótico”, corrientes vinculadas a la influencia de autores del sur de Estados Unidos como William Faulkner, Flannery O’Connor y Carson McCullers. “Fueron una gran influencia en muchas de estas autoras contemporáneas. Generaron una corriente literaria tan enorme que se derramó en toda Latinoamérica en distintas formas”, señaló Pittella.

La influencia del paisaje y los mitos del litoral define la identidad de la obra de Selva Almada, destacando la oralidad y las tradiciones del interior (Helena Margarit Cortadellas)

En el litoral comparte su imaginario con otros escritores como Horacio Quiroga y Juan José Saer: “Siempre se las va a asociar a Selva con esos autores. Los une el río”, apuntó Pittella.

Almada describe su proceso de escritura a partir de la oralidad y las tradiciones de su región: “Toda mi vida leí ficción, pero no sé por qué nunca se me ocurrió escribirlos. Tengo muy buen oído y muy buena memoria auditiva. Recuerdo sonidos, maneras de hablar de las personas, muletillas, tonadas. Un día eso apareció en uno de mis primeros libros de manera espontánea”.

El paisaje y lo sobrenatural en la narrativa del litoral

La autora incorpora elementos sobrenaturales y mitos del litoral en sus obras. “Toda estas cosas de los espectros, de los fantasmas, de la luz mala son relatos orales con los que crecí. Mi abuelo paterno era un muy buen narrador oral. La diversión era que él nos contara estas historias de fantasmas”, relató Almada.

En su última novela, Una casa sola, una casa se convierte en narradora y testigo de la historia. “La casa habla y cuenta la historia privada, lo que no se dice, los secretos. Es una casa sola que habla”, explicó. Por su parte, Pittella indicó que “Selva le contesta a Shakespeare y le dice: ‘Acá también hay Romeos y Julietas, acá también la gente mata y muere por amor’. No importa que seas rico o pobre. La casa cuando habla cuenta la historia, la casa habla y cuenta la historia privada”.

La presencia de lo sobrenatural y lo ominoso aparece con fuerza en esta novela. “De lo que no podemos agarrar, pero que está ahí y que está muy presente en la cultura del interior, sobre todo en Entre Ríos. En Entre Ríos hay una que no está en ningún otro lugar, se llama la solapa”, dijo Almada.

Selva Almada es reconocida dentro del gótico argentino y el nuevo gótico, influida por autores del sur de Estados Unidos y los mitos regionales (Crédito: Télam)

La trilogía del litoral y el trabajo colectivo

Almada publicó una trilogía compuesta por El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río. Estas novelas exploran la vida y los conflictos de las comunidades del litoral argentino. “El viento que arrasa sigue la vida de un reverendo que va por una carretera con su hija. En un calor abrumador, en una ruta argentina totalmente desprovista. El auto se les rompe y caen en un taller mecánico donde hay un chico de la edad de la hija del reverendo. Es lo que yo a mí me gusta decir que es una anti road movie”, describió Pittella.

Sobre Ladrilleros, la periodista precisó: “Empieza en un barro, en un parque de diversiones decadente. Hay dos chicos adolescentes, Pájaro Tamay y Marciano Miranda, que se están muriendo porque se acuchillaron. Nos van contando ellos dos mientras mueren por qué se están muriendo ahí. Es la historia de dos familias de ladrilleros que están peleados entre ellos y sus hijos varones se enamoran”.

En paralelo, la autora destacó el valor del trabajo colectivo en su proceso creativo: “No trabajo sola nunca. Esta novela la trabajé con una amiga, gran poeta y gran lectora que es Sonia Scarabelli, y con mi editora. Entre todas medio que decidimos que ya estaba, pero siempre es porque para mí nunca está, siempre puedo seguir corrigiendo”.

La novela "Una casa sola" de Selva Almada presenta una casa que narra secretos y vidas del litoral, fusionando lo sobrenatural con la memoria familiar

Salvaje Federal y la promoción de la literatura de provincias

En paralelo, Selva Almada impulsa el proyecto Salvaje Federal, dedicado a la difusión de la literatura de las provincias argentinas. “Es un proyecto que empezamos hace ya cinco años con otras dos amigas. Primero empezó siendo una librería online que reúne títulos de editoriales de distintas provincias del país. Después el proyecto se fue ampliando. Ahora tenemos un espacio y empezamos a trabajar más en la difusión concreta de esas literaturas”, explicó la autora.

“Empezamos a promoverlas porque se conoce muy poco. Salvaje Federal es el nombre. Un poco invertir en la consigna”, señaló Almada. La autora combina su trabajo como escritora con la promoción de nuevos autores y editoriales de todo el país.

Asimismo, compartió sus hábitos de lectura: “Me gusta mucho la poesía. Leo bastante poesía. Siempre estoy viendo qué se está escribiendo. Tengo mis poetas fetiches a las que vuelvo siempre: Estela Figueroa, Diana Belessi, Elena Aníbal, Sofía de la Vega. Ahora estoy leyendo una crónica de otra autora muy buena, joven, entrerriana, que se llama Paula Galanski”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.