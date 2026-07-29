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Menor de 10 años sobrevive a un impacto de bala en la cabeza tras ola de violencia en Nicaragua

El pequeño logró sobrevivir a una compleja intervención quirúrgica en el Hospital Infantil «La Mascota», donde permanece bajo observación estricta mientras se intentan esclarecer las causas de la balacera

Las rencillas entre sujetos armados en zonas urbanas siguen poniendo en riesgo la vida de civiles e inocentes (Cortesía: Primerísima Nicaragua).
Las rencillas entre sujetos armados en zonas urbanas siguen poniendo en riesgo la vida de civiles e inocentes (Cortesía: Primerísima Nicaragua).
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La violencia armada volvió a golpear a una familia en la capital nicaragüense. Lo que debía ser una caminata cotidiana y tranquila entre un padre y su hijo terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Un menor de solo diez años de edad, identificado con las iniciales D. S. P. C., resultó gravemente herido tras recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza durante la noche del pasado lunes 27 de julio, en las inmediaciones del barrio El Riguero, en Managua.

El trágico suceso ocurrió cuando el niño regresaba a su vivienda junto a su progenitor, con el simple propósito de comprar pan en la tienda local. Mientras avanzaban por la acera en las cercanías de un puente de la zona, se desató una balacera en plena vía pública entre sujetos peligrosamente armados.

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De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad del sector, el menor caminaba junto a su padre cuando, de forma repentina e inesperada, cayó desvanecido al suelo al ser alcanzado por uno de los proyectiles disparados a mansalva.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de máxima urgencia al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, conocido popularmente como «La Mascota».

La fragilidad de la pequeña víctima movilizó de inmediato al cuerpo médico de la institución capitalina, el cual sometió al paciente a una delicada intervención quirúrgica durante la misma noche del incidente.

Para alivio de sus familiares, se confirmó que la cirugía en la cabeza fue un éxito, en lo que su entorno describe como una muestra de fuerza y un auténtico milagro frente a los pronósticos médicos iniciales.

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Su abuelo, Mauricio Antonio Cuaresma, ratificó que el niño logró salir bien del quirófano.

Un niño de 10 años recibió un impacto de bala en la cabeza, cuando regresaba de la pulpería junto a su padre, en el barrio Riguero, en Managua.

Sin embargo, dada la gravedad de la herida, el menor se encuentra bajo estricta observación y en estado delicado dentro de la unidad de cuidados intensivos, con un pronóstico que se mantiene reservado mientras evoluciona su salud.

Despliegue policial y detenciones en la zona

La respuesta de las autoridades ante el hecho fue inmediata. La Policía Nacional ejecutó un intenso operativo entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el barrio El Riguero y sus alrededores, logrando la captura de al menos diez personas para su investigación.

En menos de veinticuatro horas, los agentes detuvieron a Gerald Robleto, conocido con el alias de «el Tucán», señalado como el principal sospechoso de haber realizado los disparos, así como a una mujer identificada como Keilin Vásquez Parajón.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el ataque estaría vinculado a rencillas que estos sujetos sostienen con un hombre identificado como Isaac Sosa, alias «el Chino», presunto expendedor de drogas en esa zona de la capital.

Un niño de 10 años que acompañaba a su padre a comprar pan resultó gravemente herido en la cabeza durante una balacera. Milagrosamente, sobrevivió a una compleja cirugía y se recupera en el hospital.

A pesar de las detenciones y de las hipótesis sobre los involucrados, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer con precisión la dinámica de los hechos y establecer el nivel de responsabilidad de cada uno de los arrestados.

Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto o la circunstancia directa por la cual los sujetos accionaron sus armas de fuego en el lugar, alcanzando de manera inocente al pequeño.

El caso ha generado una profunda consternación en los habitantes de Managua, quienes repudian cómo la delincuencia altera la tranquilidad de los barrios y arrebata la inocencia de los más vulnerables.

Mientras la Policía Nacional continúa con los interrogatorios y peritajes en la escena, la comunidad entera se mantiene al pendiente de la recuperación del pequeño, cuya vida sigue en juego en la sala de cuidados intensivos.

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