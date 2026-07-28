Intentaron censurar el documental que revela los últimos años de Stan Lee

El documental "Stan Lee: The Final Chapter" aborda los últimos años de Stan Lee y denuncia un presunto abuso en su entorno

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El entusiasta de los cómics Jon Bolerjack comenzó a filmar a un nonagenario Stan Lee alrededor de 2014 con la intención de retratar un día en la vida de la leyenda detrás de muchos de los superhéroes de Marvel.

Pero terminó documentando un presunto abuso sufrido por el hombre que revolucionó el mundo del cómic, un relato que resuena como una advertencia para parte de la industria.

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Stan Lee: The Final Chapter, que llega al streaming este martes en varias plataformas, muestra a Lee sometido a una extenuante agenda en sus últimos años, marcada por infinitas sesiones de autógrafos y convenciones.

Recoge denuncias de su entorno sobre la supuesta explotación por parte de dos exmánagers, uno de los cuales fue acusado en 2019, un año después de la muerte de Lee, de fraude, robo y la privación ilegal de libertad del cocreador de superhéroes como el Hombre Araña y Pantera Negra.

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De "Stan Lee: The Final Chapter" (Jonathan Bolerjack)

Bolerjack, quien dice haber acompañado a Lee en sus últimos días, afirmó en una entrevista con AFP que recibió presiones directas e indirectas para no publicar el material, provenientes de un exadministrador del editor y de compañías que prefirió no identificar.

“Existe el factor de la vergüenza: hay quienes sabían parte de lo que ocurría, pero desviaron la mirada”, comentó durante la Comic-Con de San Diego, la gran fiesta estadounidense de la cultura pop que este año recibió su documental.

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También “hay compañías que se sienten culpables por sus acciones (...) Si quieres el rostro de Stan en una lonchera, ¿quieres que la gente tenga pensamientos felices en torno a Stan? ¿o quieres que sepan que él no era tan feliz?”. “Es más fácil vender a Stan si es feliz”.

Jon Bolerjack sostuvo que el caso de Stan Lee expone un problema de abuso y cuidado de personas mayores que puede repetirse en la industria

Malas decisiones

Nacido en 1922 en Nueva York, Stanley Martin Lieber comenzó a trabajar de adolescente en la predecesora de Marvel, Timely Comics, donde adoptó el seudónimo de Stan Lee y cocreó algunos de los superhéroes más famosos de todos los tiempos.

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Sus personajes eran hombres imperfectos, con súperpoderes pero también con problemas mundanos, lo que ayudó a popularizarlos y a crear legiones de fans que lo elevaron a una categoría de semidios.

La cámara de Bolerjack retrata a un Lee afable y con poco tino comercial.

“Nadie ha tomado peores decisiones comerciales que yo”, dice en una escena Lee al describir un acuerdo con Disney en el que, según él, aconsejado por un abogado, habría rechazado regalías por personajes de Marvel, y aceptado un pago de 6 millones de dólares, de los cuales su abogado habría tomado la mitad.

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Disney compró Marvel Entertainment en 2009 por 4.000 millones de dólares.

Diez años después, llegó Avengers: Endgame, la segunda película más taquillera de la historia, con una recaudación de 2.920 millones de dólares.

La película muestra a Stan Lee sometido a una agenda de autógrafos y convenciones en sus últimos años

Visita de Kevin Feige

Pero Lee no guardaba rencores, afirmó Bolerjack: “Él sabía que hizo un mal negocio, y nunca trató de culpar a Disney por eso”.

El documentalista reveló que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, visitó a Lee un mes antes de su muerte. “Fue muy amable (...) Sé que Stan lo apreció y le hizo sentir especial que se tomara la molestia”.

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Sus últimos días transcurrieron “en paz”, dijo el director y guionista, quien aún se pregunta si Lee realmente comprendió “lo que le ocurrió”.

Bolerjack insiste en que su documental no trata sobre un famoso que fue estafado, sino sobre una situación que puede afectar a cualquiera y la importancia de cuidar a nuestros seres queridos.

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“Esto siempre va a ocurrir, Le pasó a Elvis (Presley) y va a pasar de nuevo. Probablemente está pasando ahora mismo a 100 pies de distancia”, dijo refiriéndose a la Comic-Con, uno de cuyos pilares es el legado de Lee.

“Si te llevo ahora mismo al área de ventas y te señalo a alguien y te digo: ‘Ese es el próximo Stan Lee’, ¿qué harías?”, preguntó.

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Fuente: AFP.

Fotos: Chris Delmas/ AFP y capturas de video.