Cada época tiene la “Odisea” que se merece

Christopher Nolan dirige "La Odisea" con una estructura temporal fragmentada, efectos prácticos y una duración de tres horas

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Más adelante podemos debatir si mi educación fue simplemente ecléctica o una auténtica catástrofe, pero, de alguna manera, tras haber evitado con éxito los spoilers durante casi 3.000 años, asistí a una proyección anticipada de La Odisea sin tener ni idea de qué trataba.

¿Era esta la historia en la que Orlando Bloom usa una flecha para dispararle en el pie a Brad Pitt? ¿Está Medusa involucrada?

“¿Debería intentar leerlo a toda velocidad?”, le pregunté a mi editora unas cuatro horas antes de tener que irme a la proyección para la prensa, y, como ella había leído La Odisea, me dijo que no, que no debía intentar leer a toda velocidad una traducción de 500 páginas de la epopeya más fundamental de la historia del mundo occidental antes de pedir una Coca-Cola Zero y perder mi validación de estacionamiento.

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“Pero yo personalmente te he oído usar correctamente el término ‘odiseico’”, me dijo otro amigo, y sí, así funciona la cultura: con el tiempo se arraiga tanto que uno puede saber de qué habla sin saberlo. Todos sabemos que “odiseico” significa, a grandes rasgos, algo relacionado con un viaje largo o lleno de acontecimientos, y de lo contrario, entraríamos al teatro a improvisar.

Pero antes que nada: ¿qué es exactamente La Odisea?

La Odisea es un poema larguísimo.

La Odisea fue escrita en algún momento del siglo VII u VIII a.C., supuestamente por “Homero”.

Esto es una simplificación excesiva de la autoría. La Odisea es una ventana al arte perdido de la poesía oral: al igual que su compañera, La Ilíada, casi con toda seguridad fue recitada antes de ser escrita. Es posible que “Homero”, que pudo haber sido una persona o varias, compusiera la epopeya oralmente y luego aprendiera a escribirla. Lo más probable es que transcribiera una epopeya que un poeta analfabeto le había contado en voz alta, una epopeya que generaciones de poetas analfabetos habían transmitido entre sí.

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(Aquí es donde escribí y luego borré tres párrafos sobre los fascinantes descubrimientos de los lingüistas acerca de las diferencias entre la forma en que las culturas orales y escritas conciben la poesía, porque nos estábamos desviando bastante del tema, pero por favor, envíame un correo electrónico si quieres escucharlos).

La Odisea, atribuida a Homero y nacida de la poesía oral, fue compuesta entre los siglos VIII y VII a.C. antes de fijarse por escrito

La Odisea es una obra para la que se pueden comprar entradas, y vamos a hablar de la película, lo prometo; esta es la parte del viaje de la historia.

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La Odisea: En términos de impacto cultural y artístico, es el libro más importante después de la Biblia, según un episodio reciente de The Rest Is History, presentado por los historiadores Dominic Sandbrook y Tom Holland, quien, curiosamente, es un Tom Holland completamente distinto al que interpreta a Telémaco en la nueva Odisea. Ambos Tom Holland se reunieron recientemente para hablar sobre La Odisea, un evento que, inexcusablemente, no se promocionó como “Double Dutch”.

En esta ocasión, La Odisea llega de la mano de Christopher Nolan, el guionista y director responsable de obras tan alucinantes como Origen, Memento, Interstellar y Oppenheimer.

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Algunas de las decisiones de casting de Nolan se volvieron polémicas de inmediato. Eligió a la keniana-mexicana Lupita Nyong’o, una de las mujeres más bellas del mundo, como Helena de Troya, otra de las mujeres más bellas del mundo, y esto enfureció a Elon Musk porque, no sé, una vez que tienes una película que incluye un cíclope de seis metros de altura, ¿aparentemente es muy importante ser históricamente preciso con actrices blancas? Eligió a Elliot Page, un hombre transgénero, como uno de los aproximadamente cien soldados griegos, y esto también enfureció a una horda de comentaristas porque, no sé, son unos raros.

La Odisea es una meditación sobre el envejecimiento, sugirió Amy Poehler a Matt Damon en un episodio reciente de su podcast, Good Hang. La Odisea es una meditación sobre el trastorno de estrés postraumático, sugirió Matt Damon a su vez, al tiempo que le informaba que La Odisea lo había llevado a dejar el gluten. La Odisea trata sobre “el deseo urgente de volver a casa y pertenecer a algún lugar”, según el erudito y traductor Daniel Mendelsohn; trata sobre “lo que significa sobrevivir a la violencia y lo que significa volver a casa”, según la erudita y traductora Emily Wilson; es, según el clasicista de Harvard Gregory Nagy, “un viaje del alma”.

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Vamos al teatro.

La película comienza. Estamos en una sala abarrotada de hombres de fiesta y una mujer muy agotada.

Penélope, la reina de Ítaca (Anne Hathaway), lleva dos décadas esperando el regreso de su esposo, un héroe de guerra. Odiseo fue quien puso fin a la guerra de Troya al llenar un enorme caballo hueco con soldados y engañar a los enemigos de Troya para que lo introdujeran en la ciudad. Pero tras la batalla, Odiseo y sus barcos nunca regresaron a casa. Los hombres que acompañan a la reina Penélope son pretendientes amenazantes que creen que ha llegado el momento de que se case de nuevo; están allí para agotar sus provisiones de comida y vino hasta que elija a uno de ellos. El principal contendiente es Antínoo, interpretado por Robert Pattinson, un auténtico cretino.

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El casting de La Odisea generó polémica por la elección de Lupita Nyong'o (foto) como Helena de Troya y de Elliot Page como un soldado griego

Pero mientras tanto, nos enteramos de que Odiseo está (1) vivo y (2) es Matt Damon. Matt Damon ha llegado a una isla que pertenece a Charlize Theron (Calipso) después de sobrevivir a una serie de calamidades y pruebas de los dioses: tormentas, hambruna, gigantes, las mismísimas puertas del infierno. Calipso, enamorada, le da a Odiseo flores de loto que borran la memoria para que olvide que ya tiene esposa e hijo, pero después de un tiempo, ni siquiera el poder psicotrópico de sus flores puede resistir la atracción de su hogar. Odiseo ha oído rumores de un violento Pueblo del Mar que asola el Egeo; cuanto más tarde en regresar, más vulnerable deja a su amada Ítaca.

Su hijo, Telémaco, está a punto de alcanzar la mayoría de edad, pero es demasiado joven para mantener el trono en pie. Su fiel sirviente, Eumeo (John Leguizamo), se aferra al trono como puede, pero es demasiado anciano para controlar a los pretendientes.

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Al entrar a la sala, la mujer que estaba delante de mí comentó que esperaba que no fuera “demasiado al estilo Nolan”, pero la verdad es que, ¿por qué irías a ver una película de Christopher Nolan si quisieras algo más? Esta película juega con el tiempo, salta hacia adelante y hacia atrás, entrelaza historias dentro de historias, acumula ambición tras ambición, reúne a todos los actores de renombre que habías olvidado que te encantaban (hola, Samantha Morton) y dura tres horas.

Nolan es conocido por utilizar efectos clásicos en lugar de efectos generados por ordenador, y esta película, sorprendentemente, no es una excepción: cuevas griegas reales, marionetas animatrónicas, enormes piscinas de agua, todo un festín visual.

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La Odisea es —y hablemos en serio, cinéfilos— absolutamente asombrosa. Damon se transforma poco a poco de un fornido vencedor de guerra a un veterano flaco y atormentado, perdiendo algo de arrogancia y unos kilos a medida que cada nueva calamidad pone en entredicho su liderazgo. Nyong’o, que también interpreta a Clitemnestra, la hermana de Helena, añade una capa de cansancio al rostro que lanzó mil barcos. Ahora está de vuelta en casa, pero ¿qué precio tuvo para el mundo su rescate, que ni ella quería ni pidió? ¿Alguien iría a la guerra por ella ahora? “Quizás se podrían reunir 500 barcos”, bromea su marido, Menelao, el rey espartano, mientras observa a su esposa apretar los dientes durante otro banquete.

Para un director que se ha labrado una reputación con películas de corte marcadamente masculino, Nolan demuestra una curiosidad y un respeto perspicaces por todas las mujeres de La Odisea: Anne Hathaway, en el papel de la implacable Penélope, deja que su rabia contra los pretendientes parásitos se hierva a fuego lento hasta que finalmente estalla contra su hijo, un hombre ingenuo. ¿Por qué está tan obsesionado con averiguar quién ocupará el trono vacío? Ella, que ostenta toda la responsabilidad pero ningún poder, le dice: “Llevo veinte años sentada en ese trono vacío”.

Este es el tipo de película que resulta no ser lo que uno piensa. Donde se revela información que cambia radicalmente tu comprensión de la historia, de una manera que se siente merecida y no como un engaño.

Los griegos son los héroes de su campaña bélica, entonces, ¿por qué tanta gente con la que se encuentran parece aterrorizada? ¿Por qué les resultan tan irritantes las canciones que narran sus hazañas?

La película presenta a Penélope en Ítaca, donde resiste desde hace veinte años la presión de los pretendientes que buscan ocupar el trono de Odiseo

Calipso alude a otra pregunta: Cuando Odiseo partió de Troya, podría haber tomado la ruta comercial conocida de regreso a Ítaca. Otros barcos lo hicieron y pudieron reunirse con sus seres queridos años atrás. Entonces, ¿por qué Odiseo, un hombre que afirmaba no desear nada más que volver con su esposa, un hombre que originalmente fingió locura solo para escapar del deber, un hombre conocido por todos como el más astuto del país, por qué separó a sus barcos del resto y tomó la ruta desconocida?

Calipso pregunta: “¿Por qué no quieres irte a casa?”

¿Qué es exactamente La Odisea?

Tras sentarme en el cine, estupefacta al ver los créditos, tuve la firme convicción de que había entrado en la historia de la manera correcta: completamente ignorante.

¿Puedo decirte si el guion se desvió del texto original en aspectos importantes? No puedo. Si lo hubiera hecho, no me habría molestado. Una colega me contó que su hija de 12 años se irritó por la ausencia de una escena con el Dios del Viento, que al parecer es bastante importante en el texto original, y esa chica sin duda fue a una escuela secundaria mejor que la mía.

Para todos aquellos que, al parecer, han estado intentando leer La Odisea antes de ver la película, dejen de hacerlo. No es necesario. De hecho, en este caso, es una mala idea.

Porque, al fin y al cabo, La Odisea es un poema muy extenso que se ha leído durante muchísimo tiempo. Lo suficientemente extenso como para que las interpretaciones cambien y se adapten, y cada traducción refleje la cultura y la época en que fue traducida. Cada época recibe La Odisea a su manera.

La traducción de Alexander Pope del siglo XVIII elevó el lenguaje respecto al griego original, un guiño a los valores de refinamiento aristocrático propios de la Ilustración. La erudita Emily Wilson, cuya versión de 2017 estoy leyendo ahora mismo (sí, estoy leyendo La Odisea; me encanta La Odisea; ha sido mi libro favorito durante 3000 años), explica cómo, en traducciones antiguas, a las mujeres que se acostaban con los pretendientes malvados se las solía llamar “putas” o “rameras”. Pero el griego original no utilizaba un lenguaje despectivo: estas mujeres no eran putas, sino esclavas.

En la película de Christopher Nolan de 2026, La Odisea se convierte en una reflexión sobre, sí, el envejecimiento y el trastorno de estrés postraumático y, si eres Matt Damon, sobre los beneficios de dejar el gluten. Pero, sobre todo, sobre vivir con las consecuencias de tus actos. Sobre preguntarse si tus intentos por salvar a tu país han arruinado el mundo. Sobre qué será de tu patria. Sobre si estás del lado correcto de la moralidad, además de la victoria.

Y a través de todas las épocas, La Odisea es la historia de un hombre que intenta regresar a casa, de lo que hizo antes de llegar, de las personas que lo esperan y de cómo comprenderán su ausencia y su presencia.

Esta es la parte de la epopeya que nos afecta personalmente a cada uno de nosotros. Porque todos hacemos cosas terribles y cosas grandiosas, o cosas grandiosas que se convierten en cosas terribles.

Y todos emprendemos largos y accidentados caminos para intentar arreglar las cosas, preguntándonos si los demás nos reconocerán cuando lleguemos. O si nos reconoceremos a nosotros mismos.

* Monica Hesse es crítica de cine y televisión para la sección de Estilo del Washington Post. Anteriormente, fue columnista de opinión, donde escribía con frecuencia sobre género y su impacto en la sociedad. En 2022, fue finalista del Premio Pulitzer en la categoría de comentario. Es autora de varias novelas, la más reciente, They Went Left.

Fuente: The Washington Post.