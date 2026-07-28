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Hotel en Costa Rica ingresó al 1 % de los alojamientos mejor valorados del mundo

El Royal Corin Thermal Water Spa & Resort recibió el premio Travelers’ Choice Best of the Best 2026, otorgado con base en las opiniones y calificaciones verificadas de los huéspedes.

Royal Corin Thermal Water Spa & Resort fue reconocido entre el 1 % de los hoteles mejor valorados del mundo por los usuarios de Tripadvisor. Crédito: CCK Ketchum
Royal Corin Thermal Water Spa & Resort fue reconocido entre el 1 % de los hoteles mejor valorados del mundo por los usuarios de Tripadvisor. Crédito: CCK Ketchum
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Un hotel ubicado en La Fortuna de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, fue reconocido entre el 1 % de los alojamientos mejor valorados del mundo por los usuarios de Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más importantes a nivel internacional.

Se trata del Royal Corin Thermal Water Spa & Resort, que recibió el Travelers’ Choice Best of the Best 2026, la máxima distinción que entrega la plataforma con base en las opiniones y calificaciones verificadas que los viajeros publican después de su estadía.

El reconocimiento se otorga únicamente a los establecimientos que mantienen de forma constante altos niveles de satisfacción entre sus huéspedes durante los últimos 12 meses, tomando en cuenta aspectos como la calidad del servicio, las instalaciones, la oferta gastronómica y la experiencia integral.

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Para la administración del hotel, el galardón representa un respaldo a un modelo de hospitalidad enfocado en la atención personalizada, el bienestar y la conexión con el entorno natural que caracteriza a La Fortuna, uno de los destinos turísticos más visitados de Costa Rica.

“Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo y, sobre todo, de gratitud hacia nuestros huéspedes, quienes han confiado en nosotros y han compartido sus experiencias. También es un reconocimiento al compromiso diario de nuestro equipo por ofrecer una estadía cálida, consistente y memorable”, afirmó Juanita Vega, gerente general de Royal Corin.

Un spa inspirado en el bienestar y la naturaleza

Uno de los principales atractivos del hotel es Loto Spa, un espacio diseñado para ofrecer experiencias de relajación aprovechando las aguas termales características de la zona.

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El centro de bienestar incluye tratamientos como masajes, aromaterapia, sesiones de meditación, yoga y baños de sonido, además de espacios privados para quienes buscan una experiencia más exclusiva.

Entre las propuestas destaca el ritual Cajuli: Sendero del Cacao Sagrado, que combina aromaterapia, meditación guiada, terapia con cuencos y un cierre en un jacuzzi privado.

La oferta también incorpora elementos culturales propios de la Región Norte mediante el uso de palabras del idioma indígena maléku jaíka para nombrar algunas de sus experiencias, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el bienestar, la identidad local y la naturaleza.

“Para nosotros, el bienestar no se limita a un tratamiento. Buscamos que cada visitante encuentre un espacio para descansar, reconectarse y disfrutar de La Fortuna desde una experiencia más completa, en armonía con la naturaleza y la identidad del lugar”, agregó Vega.

Loto Spa ofrece experiencias de bienestar que incluyen masajes, aromaterapia, meditación, yoga y rituales inspirados en la cultura maléku. Crédito: CCK Ketchum
Loto Spa ofrece experiencias de bienestar que incluyen masajes, aromaterapia, meditación, yoga y rituales inspirados en la cultura maléku. Crédito: CCK Ketchum

La Fortuna consolida su atractivo internacional

Ubicado a pocos minutos del Parque Nacional Volcán Arenal, Royal Corin forma parte de una de las zonas turísticas más importantes del país, reconocida por sus aguas termales, la biodiversidad y la amplia oferta de actividades al aire libre.

El reconocimiento otorgado por Tripadvisor también proyecta a La Fortuna como un destino internacional para el turismo de bienestar, un segmento que ha ganado relevancia entre viajeros que buscan combinar descanso, naturaleza y experiencias personalizadas.

La Fortuna se localiza en el cantón de San Carlos, el más extenso de Costa Rica con una superficie de 3,373 kilómetros cuadrados, equivalente al 6.5 % del territorio nacional.

Además de consolidarse como uno de los principales polos turísticos del país, San Carlos desempeña un papel estratégico para la economía costarricense gracias a su producción agropecuaria. Según datos de la Municipalidad de San Carlos, el cantón genera alrededor del 65 % de la leche y más de la mitad de la carne que se consume en Costa Rica.

El hotel está ubicado en La Fortuna, uno de los principales destinos turísticos de Costa Rica por su cercanía con el volcán Arenal y sus aguas termales. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
El hotel está ubicado en La Fortuna, uno de los principales destinos turísticos de Costa Rica por su cercanía con el volcán Arenal y sus aguas termales. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Su geografía, caracterizada por montañas, ríos, llanuras y áreas protegidas de alto valor ecológico, ha permitido el desarrollo simultáneo del turismo y de las actividades agrícolas y ganaderas.

Con este reconocimiento internacional, Royal Corin fortalece el posicionamiento de La Fortuna como uno de los destinos más competitivos de Costa Rica para el turismo de naturaleza y bienestar, al tiempo que reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de hospitalidad enfocadas en el servicio, la relajación y el aprovechamiento sostenible del entorno natural que rodea al volcán Arenal.

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