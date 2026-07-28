¡Oro tico en Santo Domingo! Neshy Lindo se convierte en bicampeona centroamericana y del Caribe

Tras caer en el primer asalto, la nacional ajustó su táctica para dominar el segundo y tercer episodio en la gran final ante Cuba (Cortesía: Comité Olímpico de Costa Rica).

Guardar

El deporte costarricense vivió este lunes 27 de julio de 2026 una jornada memorable marcada por la constancia, el coraje y la técnica depurada. La taekwondista costarricense Neshy Lindo volvió a inscribir su nombre en las páginas doradas del deporte regional tras consagrarse bicampeona consecutiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras haberse colgado la medalla de oro en la edición de San Salvador 2023, Lindo revalidó exitosamente su corona en la categoría de -57 kilogramos en el tatami de Santo Domingo 2026. Con este triunfo, la atleta tica no solo ratifica su condición de referente indispensable de la disciplina, sino que además lidera una actuación histórica para la delegación de Costa Rica en la cita regional.

PUBLICIDAD

El camino hacia la presea dorada exigió la mejor versión táctica y física de la costarricense. En el combate decisivo por la medalla de oro, Neshy Lindo tuvo al frente a una rival de jerarquía internacional: la cubana Tamara Robles, una deportista con trayectoria y experiencia olímpica.

El enfrentamiento estuvo cargado de dramatismo desde el primer asalto. La representante cubana logró tomar la delantera en las acciones iniciales, cerrando el primer parcial a su favor con un marcador de 6-4.

Con la medalla de oro al pecho, la taekwondista costarricense firma su nombre en la historia dorada del deporte nacional (Cortesía: Comité Olímpico de Costa Rica).

Lejos de amedrentarse, Lindo ajustó su planteamiento estratégico junto a su cuerpo técnico y reaccionó con determinación en el segundo episodio. Con ataques precisos e intercambios intensos, la costarricense se impuso 6-5, igualando el choque y forzando un tercer y definitivo asalto.

PUBLICIDAD

Con el título regional en juego, la nacional desplegó una exhibición de solidez táctica y dominio sobre el tatami. Impuso el ritmo del combate, conectó combinaciones efectivas y administró la distancia con maestría para llevarse el parcial decisivo por un contundente 12-5. El marcador global de 2-1 confirmó su victoria y desató la celebración costarricense en territorio dominicano.

“Estoy muy feliz por el trabajo realizado. El combate fue muy cerrado; desde el principio sabía que sería una pelea bastante difícil, pero he venido trabajando bien y todo el esfuerzo realizado se ha visto reflejado hoy”, expresó una emocionada Neshy Lindo tras recibir su galardón.

PUBLICIDAD

La taekwondista costarricense Neshy Lindo comparte la inmensa felicidad y emoción que sintió en los segundos finales de la pelea que le otorgó la medalla de oro. Un testimonio lleno de pasión y orgullo.

¿Quiénes más han logrado este hito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Aunque la gesta de la tica representa un acontecimiento histórico de enorme calibre para el taekwondo nacional, el concepto del bicampeonato o de la defensa exitosa del título en estas justas regionales cuenta con precedentes de altísimo valor en el deporte costarricense.

A lo largo de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ilustres figuras ticas han logrado mantenerse en la cúspide continental de forma consecutiva en sus respectivas disciplinas:

Natación: La máxima figura del deporte nacional, la medallista olímpica Claudia Poll , junto a su hermana Sylvia Poll , dominaron de manera hegemónica las piscinas de la región en distintas ediciones, encadenando múltiples oros consecutivos en las pruebas de estilo libre y espalda. Claudia Poll firmó bicampeonatos y marcas imborrables que cimentaron su estatus de leyenda centroamericana.

Atletismo: El velocista limonense Nery Brenes, referente de los 400 metros planos, dejó huella imborrable al revalidar títulos e imponer récords regionales en el atletismo de pista. Su capacidad para mantenerse en la élite durante varios ciclos olímpicos y regionales marcó la pauta para el atletismo centroamericano.

Neshy Lindo festejó un histórico bicampeonato que reafirma su hegemonía en el taekwondo regional (Cortesía: Comité Olímpico de Costa Rica).

El logro de Lindo se suma a este selecto grupo de deportistas ticos que no solo alcanzaron la cima, sino que lograron mantenerse en ella superando el recambio generacional y el incremento en la exigencia competitiva.

PUBLICIDAD

El bicampeonato de Neshy Lindo en Santo Domingo 2026 no es fruto de la casualidad, sino la consolidación de un proceso que incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, medallas en Campeonatos Panamericanos de Taekwondo y preseas en los Juegos Panamericanos.