Cultura

Iñaki Urlezaga volverá a los escenarios en septiembre con clásicos del ballet y una obra propia

El bailarín platense, dueño de una rica trayectoria internacional de más de dos décadas, presentará el espectáculo ‘El Aplauso Final’ los días 26 y 27 de septiembre en el Teatro Opera On

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Hombre de cabello oscuro con traje de ballet azul verdoso y mallas negras, con un brazo extendido, en un escenario de madera. Proyección azul con forma de flor en el fondo
Iñaki Urlezaga regresará a los escenarios porteños con 'El Aplauso Final' en dos funciones en el Teatro Opera On, el 26 y 27 de septiembre

Ocho años después de su despedida oficial de los escenarios, Iñaki Urlezaga volverá a subir a un escenario porteño con El Aplauso Final, un espectáculo que se presentará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Teatro Opera On.

El regreso del notable bailarín y coreógrafo platense tiene un carácter que va más allá de lo artístico. Urlezaga se retiró en 2018, tras más de tres décadas de exitosa carrera internacional ininterrumpida, con una gira mundial de despedida que cerró un ciclo. Lo que se anuncia ahora es una aparición por única vez, acotada a dos funciones, con un programa construido específicamente para la ocasión.

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El Aplauso Final estará dividido en dos partes. La primera es una gala de grandes dúos del ballet universal, con fragmentos de Romeo y Julieta, La Traviata y El lago de los cisnes, tres obras que atraviesan la historia del género y que el bailarín argentino conoce de primera mano desde sus años en los principales teatros del mundo. La segunda parte es la pieza que da nombre al espectáculo: una creación propia, de carácter poético, que explora la relación entre un intérprete y su mentor, su coreógrafo y director, con el amor, la entrega y la memoria escénica como hilo conductor. La música elegida es el Concierto para Piano N.° 2 de Sergei Rachmaninoff, una de las composiciones más reconocibles del repertorio clásico.

El espectáculo contará con la presencia de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, bajo la dirección del maestro Darío Domínguez Xodo, y con los primeros bailarines Julieta Paul y Bautista Parada.

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Hombre sonriente, Iñaki Urlézaga, vestido con blazer negro y camisa oscura, extendiendo la mano derecha hacia el frente. Fondo desenfocado ocre
El regreso de Iñaki Urlezaga a los escenarios llega ocho años después de su despedida oficial

Quién es Iñaki Urlezaga

La trayectoria de Iñaki Urlezaga es una de las más extensas y exitosas que un bailarín argentino haya construido fuera del país. Nació en La Plata en 1975, se formó con la maestra Lilian Giovine y luego ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde obtuvo una beca para perfeccionarse en la School of American Ballet de Nueva York. A los 17 años partió hacia Europa. Fue en esa etapa cuando su carrera tomó una dimensión internacional que pocas veces alcanzó un intérprete argentino de danza clásica.

En 1995, Sir Anthony Dowell lo convocó para integrar el Royal Ballet de Londres, compañía en la que permaneció una década completa, hasta 2005, con presencia en todas las temporadas del famoso teatro de Covent Garden. Fue el primer bailarín argentino en alcanzar ese rango dentro de esa compañía. Luego se sumó como Principal Guest Dancer del Dutch National Ballet de Ámsterdam, donde debutó en 2006 con El lago de los cisnes en el Het Muziektheater Opera House.

A lo largo de su carrera pisó los escenarios más prestigiosos y exigentes del mundo: el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Teatro Bolshoi de Moscú, la Scala de Milán, el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el Lincoln Center Festival y el World Ballet Festival de Tokio, entre otros. En 2000 fundó en Argentina su propia compañía, Ballet Concierto, con la que realizó giras por América, Europa, Asia, Oceanía y África. Desde 2003 desarrolló además una carrera coreográfica paralela, con creaciones estrenadas en teatros y festivales de distintos continentes.

En 2014, la Presidencia de la Nación lo convocó para fundar y dirigir el Ballet Clásico Nacional, cargo que ocupó hasta 2018. Ese año cerró su etapa como primer bailarín con una gira mundial de despedida. Los años siguientes los dedicó a la formación de nuevas generaciones y al trabajo coreográfico para compañías internacionales. Entre los reconocimientos que acumuló a lo largo de su carrera figuran varios premios Konex, el Critic’s Circle Dance Award de Londres, medallas en concursos internacionales de ballet en París y Moscú, y el Premio Positano a la excelencia en danza de Italia.

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