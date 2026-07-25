El nuevo álbum de Charli xcx convierte el desconcierto en estilo con un guiño a Velvet Underground

'Music, Fashion, Film' reúne once canciones que consolidan la visión colaborativa de Charli xcx junto a AG Cook y Finn Keane

Cuando Charli xcx lanzó “Rock Music”, un tema de apenas dos minutos con fallos técnicos, el primer single de Music, Fashion, Film, fue etiquetada casi de inmediato como una provocadora. La canción, con sus afectaciones hiperpop y su descarada dedicación lírica al oficio —“Creo que la pista de baile está muerta/Así que ahora hacemos música rock”—, causó confusión y desconcierto. ¿Estaba bromeando? ¿Estaba siendo sincera? ¿Acaso todo el disco iba a estar compuesto de acordes de potencia? ¿Merecía BRAT, su álbum electrónico de 2024 que cambiaría el espíritu de la época, ser rechazado por completo?

En Music, Fashion, Film no se encuentran respuestas definitivas. La decisión queda en manos del oyente. Lo que sí se presenta son once canciones alternativas, ajenas a los géneros, con una instrumentación de rock and roll que guiña un ojo, centradas en la creación artística y el ego. Y lo que queda claro es que Charli xcx y su dedicado equipo, los coproductores y compositores AG Cook y Finn Keane, comparten una visión colaborativa coherente, como la de una banda.

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Conceptualmente, la franqueza de BRAT, en su máximo esplendor hedonista, conectaba el club con un ataque de pánico o, al menos, con una página de un diario, gracias a su inquebrantable dedicación a la vulnerabilidad lírica. Music, Fashion, Film alcanza esas mismas profundidades, pero ahora con ansiedades centradas principalmente en la fama, la creatividad y la interpretación. (En ese sentido, la canción “Rewind” de BRAT podría haber sido el mayor indicio de lo que estaba por venir. “Me pregunto si creo que merezco el éxito comercial”, cantaba).

La reputación y la percepción siempre han sido muy importantes para Charli xcx. En Music, Fashion, Film siguen siéndolo, aunque no tanto como sus numerosas reflexiones sobre lo que significa ser artista, presentadas con un toque de humor y originalidad.

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La tapa de 'Music, Fashion, Film', el nuevo álbum de Charli xcx, es una foto de John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese

Las secciones habladas y apáticas de Music, Fashion, Film se acercan más a la influencia melancólica de sus amados Velvet Underground que a la pista de baile cuando se combinan con guitarras distorsionadas, como en la destacada, aplastada y entrecortada “Card Declined”. Otra canción titulada “2007”, que trata sobre la grabación de TikToks, evita la superficialidad con acordes potentes que suenan como si alguien estuviera aprendiendo versiones de pop-punk por primera vez, y establece una notable corriente subyacente para el álbum: la instrumentación es repetible, valorando a menudo el minimalismo rítmico y las afinaciones alternativas, el sonido de un amor musical temprano.

La producción es otra historia. Abundan las complicaciones, como el inesperado cambio de tempo que se encuentra en la encantadora canción post-rock “Magic Metal Montana”, una canción de amor platónico escrita para AG Cook.

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El pegadizo estribillo de acordes y caja de ritmos de “SS26” carece del ritmo de canciones que ofrecen un respiro con guitarra, batería y bajo, como “Yeah” y “Wink Wink”. Pero se agradece la ausencia de la innegable percusión que caracterizó a BRAT.

Si Charli xcx busca reinventarse, ha encontrado algunas maneras, como en la desenfadada y reverberante “I’m Afraid”. Esta canción inevitablemente suscitará comparaciones líricas con el éxito de Meredith Brooks de 1997, “B----”, aunque Charli xcx se acerca a la autoflagelación donde Brooks convierte la crítica en un arma. Pero eso desvía la atención de sus encantos: un bajo suelto, un estribillo claustrofóbico, un exorcismo post-grunge.

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El falso documental meta de 2026, The Moment, podría haber anticipado Music, Fashion, Film. La película documenta lo que sucede después de que las ambiciones de la fama se hacen realidad. No es una obra complementaria de este álbum, pero comparten una ideología: ambas exploran lo que significa ser Charli xcx sin la autohagiografía de un documental producido por la artista. Ambas son divertidas. Ambas están impregnadas de verosimilitud, a la vez que retratan una personalidad que se aproxima a su realidad. Y, en definitiva, ambas resultan un tanto desconcertantes.

Aquí y a lo largo de su carrera, Charli xcx se ha mantenido en una encrucijada: una artista de culto con reconocimiento de estrella pop. Music, Fashion, Film representa una nueva evolución en esa identidad inestable, un giro importante que quizás pase desapercibido para los nuevos fans. Y si eso sucede, sería una decepción: aquí y en otros lugares, sigue siendo una de las artistas pop más interesantes y transgresoras del momento.

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Fuente: AP