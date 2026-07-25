Cultura

El nuevo álbum de Charli xcx convierte el desconcierto en estilo con un guiño a Velvet Underground

En ‘Music, Fashion, Film’, con imagen de tapa protagonizada por John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese, la estrella pop británica entrega once canciones con guitarras, humor y ansiedad creativa

Guardar
Google icon
Charli XCX portada
'Music, Fashion, Film' reúne once canciones que consolidan la visión colaborativa de Charli xcx junto a AG Cook y Finn Keane

Cuando Charli xcx lanzó “Rock Music”, un tema de apenas dos minutos con fallos técnicos, el primer single de Music, Fashion, Film, fue etiquetada casi de inmediato como una provocadora. La canción, con sus afectaciones hiperpop y su descarada dedicación lírica al oficio —“Creo que la pista de baile está muerta/Así que ahora hacemos música rock”—, causó confusión y desconcierto. ¿Estaba bromeando? ¿Estaba siendo sincera? ¿Acaso todo el disco iba a estar compuesto de acordes de potencia? ¿Merecía BRAT, su álbum electrónico de 2024 que cambiaría el espíritu de la época, ser rechazado por completo?

En Music, Fashion, Film no se encuentran respuestas definitivas. La decisión queda en manos del oyente. Lo que sí se presenta son once canciones alternativas, ajenas a los géneros, con una instrumentación de rock and roll que guiña un ojo, centradas en la creación artística y el ego. Y lo que queda claro es que Charli xcx y su dedicado equipo, los coproductores y compositores AG Cook y Finn Keane, comparten una visión colaborativa coherente, como la de una banda.

PUBLICIDAD

Conceptualmente, la franqueza de BRAT, en su máximo esplendor hedonista, conectaba el club con un ataque de pánico o, al menos, con una página de un diario, gracias a su inquebrantable dedicación a la vulnerabilidad lírica. Music, Fashion, Film alcanza esas mismas profundidades, pero ahora con ansiedades centradas principalmente en la fama, la creatividad y la interpretación. (En ese sentido, la canción “Rewind” de BRAT podría haber sido el mayor indicio de lo que estaba por venir. “Me pregunto si creo que merezco el éxito comercial”, cantaba).

La reputación y la percepción siempre han sido muy importantes para Charli xcx. En Music, Fashion, Film siguen siéndolo, aunque no tanto como sus numerosas reflexiones sobre lo que significa ser artista, presentadas con un toque de humor y originalidad.

PUBLICIDAD

Charli XCX tapa
La tapa de 'Music, Fashion, Film', el nuevo álbum de Charli xcx, es una foto de John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese

Las secciones habladas y apáticas de Music, Fashion, Film se acercan más a la influencia melancólica de sus amados Velvet Underground que a la pista de baile cuando se combinan con guitarras distorsionadas, como en la destacada, aplastada y entrecortada “Card Declined”. Otra canción titulada “2007”, que trata sobre la grabación de TikToks, evita la superficialidad con acordes potentes que suenan como si alguien estuviera aprendiendo versiones de pop-punk por primera vez, y establece una notable corriente subyacente para el álbum: la instrumentación es repetible, valorando a menudo el minimalismo rítmico y las afinaciones alternativas, el sonido de un amor musical temprano.

La producción es otra historia. Abundan las complicaciones, como el inesperado cambio de tempo que se encuentra en la encantadora canción post-rock “Magic Metal Montana”, una canción de amor platónico escrita para AG Cook.

El pegadizo estribillo de acordes y caja de ritmos de “SS26” carece del ritmo de canciones que ofrecen un respiro con guitarra, batería y bajo, como “Yeah” y “Wink Wink”. Pero se agradece la ausencia de la innegable percusión que caracterizó a BRAT.

Si Charli xcx busca reinventarse, ha encontrado algunas maneras, como en la desenfadada y reverberante “I’m Afraid”. Esta canción inevitablemente suscitará comparaciones líricas con el éxito de Meredith Brooks de 1997, “B----”, aunque Charli xcx se acerca a la autoflagelación donde Brooks convierte la crítica en un arma. Pero eso desvía la atención de sus encantos: un bajo suelto, un estribillo claustrofóbico, un exorcismo post-grunge.

El falso documental meta de 2026, The Moment, podría haber anticipado Music, Fashion, Film. La película documenta lo que sucede después de que las ambiciones de la fama se hacen realidad. No es una obra complementaria de este álbum, pero comparten una ideología: ambas exploran lo que significa ser Charli xcx sin la autohagiografía de un documental producido por la artista. Ambas son divertidas. Ambas están impregnadas de verosimilitud, a la vez que retratan una personalidad que se aproxima a su realidad. Y, en definitiva, ambas resultan un tanto desconcertantes.

Aquí y a lo largo de su carrera, Charli xcx se ha mantenido en una encrucijada: una artista de culto con reconocimiento de estrella pop. Music, Fashion, Film representa una nueva evolución en esa identidad inestable, un giro importante que quizás pase desapercibido para los nuevos fans. Y si eso sucede, sería una decepción: aquí y en otros lugares, sigue siendo una de las artistas pop más interesantes y transgresoras del momento.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Charli XCXMúsica popMúsicaUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El cuchillo estuvo a un milímetro de mi cerebro”: Salman Rushdie volvió a detallar cómo sobrevivió al ataque de 2022

Cuatro años después del apuñalamiento, el escritor declaró y mostró su ojo derecho ciego en un juicio por terrorismo contra su atacante, el estadounidense de origen libanés Hadi Matar

“El cuchillo estuvo a un milímetro de mi cerebro”: Salman Rushdie volvió a detallar cómo sobrevivió al ataque de 2022

“¿Conoce otra ciudad con un número de esculturas tan grande como Resistencia?: Absolutamente no”

Mona O’Rourke es la presidenta de ICLAFI, el comité científico de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Su reunión anual se realiza en la capital chaqueña donde el grupo de expertos internacionales pudo conocer in situ una experiencia única de gestión y participación comunitaria provincial en el arte público

“¿Conoce otra ciudad con un número de esculturas tan grande como Resistencia?: Absolutamente no”

Bienal del Chaco: “Recorriendo Resistencia, se puede tomar una clase de escultura contemporánea argentina e internacional”

Lo afirma Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, organizadora del evento. El creador del certamen soñaba con hacer de Resistencia “la Bariloche de los estudiantes de arte”. Se entregó el Premio juvenil Desafío y hoy se conocerá al ganador del certamen principal

Bienal del Chaco: “Recorriendo Resistencia, se puede tomar una clase de escultura contemporánea argentina e internacional”

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

El escritor cortó así una tradición narrativa gerontofóbica que llevaba décadas. Publicó su idea como divertimento pero como se sabe no escribió la novela. Hasta hoy, nadie ha aceptado el desafío borgesiano

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

La Odisea en cine: claves de la adaptación de Christopher Nolan que pone al héroe ante la violencia y el destino

El relato enfatiza lo monstruoso, contrapone la razón del viajero a la devastación bélica y plantea, en clave simbólica, la tensión entre determinismo divino y libertad humana

La Odisea en cine: claves de la adaptación de Christopher Nolan que pone al héroe ante la violencia y el destino

DEPORTES

La agenda con los partidos del sábado en la primera fecha del Torneo Clausura

La agenda con los partidos del sábado en la primera fecha del Torneo Clausura

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El fastidio de Franco Colapinto por el rendimiento de su Alpine en la clasificación del GP de Hungría

Los detalles y la galería de fotos de la lujosa boda de Donnarumma con Alessia Elefante: del show vikingo de Haaland al recital de Ozuna

TELESHOW

La provocación de Mauro Icardi con la China Suárez de paseo por Milán: “¿Algún juez me lo va a impedir?"

La provocación de Mauro Icardi con la China Suárez de paseo por Milán: “¿Algún juez me lo va a impedir?"

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

INFOBAE AMÉRICA

Sin visitas familiares e íntimas y resguardado con francotiradores: así será la vigilancia de alias “Diablo” en la prisión de Costa Rica

Sin visitas familiares e íntimas y resguardado con francotiradores: así será la vigilancia de alias “Diablo” en la prisión de Costa Rica

¿Físico o agilidad? El salvadoreño Fernanfloo busca hacer historia hoy en La Velada del Año VI

El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”

Más de 700 mil guanacastecos en Costa Rica se beneficiarán con obras financiadas por el BCIE en infraestructura, educación y acceso al agua

Mensajes de texto presentados por la Fiscalía en EE.UU. revelan que joven salvadoreña sufrió un aborto en el caso D4vd