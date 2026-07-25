Murió Juan Carlos Distéfano, un creador que dejó su huella distintiva en la historia del arte argentino

Juan Carlos Distéfano, uno de los artistas argentinos más relevantes del siglo XX, murió este sábado 25 de julio a los 92 años

Juan Carlos Distéfano, uno de los artistas más trascendentes del arte argentino del siglo XX, murió este sábado a los 92 años. Sus restos serán velados desde este sábado a las 20 en Malabia 1662, en Buenos Aires.

Pintor, dibujante, diseñador gráfico y escultor, Distéfano nació el 29 de agosto de 1933 en Villa Celina, partido de La Matanza. Su formación comenzó en la Escuela Nacional de Artes Gráficas N° 9 y continuó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde se recibió de profesor de dibujo. Poco después de casarse con la dramaturga Griselda Gambaro, viajó a Italia para estudiar a los maestros del trecento y el quattrocento, con especial atención a Masaccio, referencia que lo acompañaría durante toda su carrera. De regreso en Argentina, su primer gran aporte al campo cultural fue la organización del Departamento de Diseño Gráfico del Instituto Di Tella, a partir de 1960. Junto a nombres como Rubén Fontana, Humberto Rivas y Juan Andralis, convirtió esa dependencia en un referente del diseño gráfico a escala internacional. Algunos de los trabajos producidos allí integran hoy la colección del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

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Su primera muestra individual llegó en 1964, en la Galería Riobóo Nueva, con pinturas cercanas al expresionismo neofigurativo. Tres años después, junto a David Lamelas y Emilio Renart, integró la representación argentina en la IX Bienal de San Pablo. En esa ocasión, las autoridades intentaron censurar su obra Tres versiones, que permaneció en exhibición gracias al respaldo de Renart y de Julio Le Parc. En 1968 comenzó a trabajar con resina de poliéster y fibra de vidrio, materiales que definirían su lenguaje escultórico. Sus figuras —de una fuerza dramática y expresiva muy marcada— retrataron víctimas, cuerpos sometidos, existencias al límite. Obras como El mudo, Procedimiento y Telaraña II son testimonios directos del clima de violencia política que atravesó la Argentina en los años 70.

Juan Carlos Distéfano recibió premios Konex, el Premio Cultura Nación y el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, y representó a la Argentina en la Bienal de Venecia 2015

Ese clima lo obligó a partir. En 1977, tras la prohibición por parte del gobierno militar de la novela Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro, la familia se instaló en Barcelona. Regresó al país en 1980 y retomó su actividad desde un taller en el barrio de Don Bosco. Los reconocimientos no tardaron en llegar. En 1982 recibió el Premio Konex de Platino a la Escultura Figurativa y en 1992 el Konex de Brillante a las Artes Visuales, el galardón más alto que otorga esa fundación. En 2007 obtuvo el Premio Cultura Nación y en 2015 el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Ese mismo año fue el artista elegido para representar a la Argentina en la Bienal de Venecia, con curaduría de Constantin.

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El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) le dedicó una gran retrospectiva en 1998, con más de 150 piezas que cubrían el período 1955-1998. En 2018 recibió allí el Premio Nacional a la Trayectoria Artística y en 2022 volvió al mismo espacio con Juan Carlos Distéfano. La memoria residual, una muestra curada por María Teresa Constantin que reunió esculturas y dibujos en los que el artista reinterpretó a sus maestros de la pintura argentina y universal. En una reseña publicada el 17 de mayo de 2022, Juan Gabriel Batalla definió la muestra como “un jardín escultórico de belleza feroz, de una potencia estética que sobrepasa la búsqueda del artista o el significado que se le pueda otorgar”.

Su obra también llegó a museos internacionales de primer nivel. Participó en Cantos Paralelos (1999) en el Jack S. Blanton Museum of Art de la Universidad de Austin, en Heterotopías (2000-2001) en el Museo Reina Sofía de Madrid y en Inverted Utopias. Avant-Garde Art in Latin America 1920-1970 en el Museum of Fine Arts of Houston (2004).

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Entre sus obras más reconocidas figura El mudo, adquirida por el MNBA en 1973, y Emma traviesa II. Homenaje a Lino Enea Spilimbergo, donada al museo en 2018. Su pintura Cabalgata, comprada en 2021 por 260 mil dólares, fue donada al Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). La colección permanente de ese museo también conserva piezas de su autoría.