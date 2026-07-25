“El cuchillo estuvo a un milímetro de mi cerebro”: Salman Rushdie volvió a detallar cómo sobrevivió al ataque de 2022

Salman Rushdie testificó en Bufalo en el juicio federal por terrorismo contra Hadi Matar por el apuñalamiento de 2022

Cuatro años después de ser apuñalado en el escenario de un anfiteatro, Salman Rushdie se sentó frente a su atacante, quien fue declarado culpable, y les contó a los miembros del jurado por segunda vez sobre la emboscada que casi le cuesta la vida. El escritor galardonado recordó haber sentido lo que creyó que era un puñetazo debajo de la barbilla, y luego haber sentido sangre que le salía del cuello. Poco después, “estaba en el escenario, tendido, rodeado de un enorme charco de sangre”, declaró Rushdie. “Era un lago de sangre inmenso y extenso”.

Un jurado federal de Bufalo observó atentamente a Rushdie mientras testificaba —y en un momento dado se quitó las gafas para mostrar su ojo derecho, ahora ciego— en el juicio por terrorismo de Hadi Matar.

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Hadi Matar ya fue declarado culpable de intento de asesinato a nivel estatal por el ataque de 2022 contra una institución cultural donde Rushdie iba a hablar sobre las amenazas contra escritores y artistas. Los fiscales federales afirman que Matar actuó en respuesta a una de esas amenazas : el llamamiento de un líder iraní en 1989 para asesinar a Rushdie a causa de su novela Los versos satánicos. “No puedo decir cuáles eran sus ambiciones ni su objetivo, pero las heridas estaban dispersas por todo mi cuerpo”, declaró Rushdie.

Rushdie declaró que el ataque en la Institución Chautauqua casi le cuesta la vida y que el cuchillo quedó a un milímetro de su cerebro

“A un milímetro de mi cerebro”

Rushdie, de 79 años, se mostró sereno y directo durante poco más de una hora en el estrado de los testigos. Describió el ataque, que lo dejó ciego del ojo derecho, le dañó el hígado, le paralizó la mano izquierda durante un tiempo y lo obligó a usar un respirador durante un breve periodo, así como su larga recuperación y las secuelas que le quedaron.

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“El cuchillo estuvo a un milímetro de mi cerebro”, dijo Rushdie, cuyo agresor subió al escenario, se le acercó por detrás y lo apuñaló quince veces ante la conmoción del público de la Institución Chautauqua. Los espectadores y otro orador, Henry Reese, se apresuraron a ayudar a Rushdie y a contener a Matar, quien fue arrestado por las fuerzas del orden asignadas al evento. Rushdie ya había descrito el apuñalamiento y su recuperación durante el juicio anterior de Matar, en sus memorias y en entrevistas con los medios.

Mientras Rushdie testificaba, Matar, de 28 años, miraba fijamente la mesa de la defensa, a veces se llevaba la mano a la barbilla o se giraba para hablar con su abogado, y solo miraba al autor cuando Rushdie salía por una puerta. El escritor apenas le echaba un vistazo a Matar, si es que lo hacía.

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Hadi Matar ya fue declarado culpable de intento de asesinato a nivel estatal y ahora enfrenta cargos federales que pueden derivar en cadena perpetua

La defensa de Matar argumenta que la fiscalía no puede probar su intención ni su estado mental en el momento del ataque, un elemento clave en su alegato de que se trató de un acto de terrorismo motivado por la lealtad al gobierno iraní y al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. Matar, que actualmente cumple una condena de 25 años en una prisión estatal, se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable de cargos federales que incluyen la participación en un acto de terrorismo transnacional.

Cuando el abogado defensor Nathaniel Barone le preguntó si Rushdie creía que el acusado tenía vínculos con el terrorismo, el autor respondió: “No tenía conocimiento de ello, pero tenía mis sospechas”.

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El difunto ayatollah Ruhollah Khomeini de Irán emitió en 1989 una fatua, o edicto religioso, que ordenaba la muerte de Rushdie por Los versos satánicos, obra que incluye una secuencia onírica sobre el profeta Mahoma que algunos musulmanes consideraron blasfema. La novela provocó protestas, a menudo violentas, contra Rushdie, quien nació en una familia musulmana, y la fatua lo obligó a esconderse durante años. Reapareció gradualmente después de que el gobierno iraní se desvinculara de la orden en 1998, aunque la fatua nunca fue derogada oficialmente.

“Durante dos décadas o más, llevé una vida pública sin el menor problema”, declaró Rushdie. Barone le preguntó repetidamente si había previsto las reacciones negativas que podría generar el libro. “Probablemente, pero no creo que el libro sea el que esté en juicio. Creo que es otra persona la que está siendo juzgada”, dijo el escritor. A petición del abogado defensor del atacante, el juez eliminó el comentario de la transcripción judicial.

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El escritor dijo que el apuñalamiento lo dejó ciego del ojo derecho, le dañó el hígado y le paralizó la mano izquierda durante un tiempo

Según la fiscalía, Matar se vio influenciado en parte por los comentarios que un antiguo líder de Hezbolá, el fallecido Hassan Nasrallah, hizo sobre Rushdie y la fatua en 2006. Matar, nacido en Estados Unidos, también tiene la ciudadanía libanesa, donde tiene su sede la organización política, y su madre ha declarado que un viaje que realizó allí en 2018 lo dejó de mal humor y retraído.

Matar comenzó a investigar a Rushdie en 2020 y finalmente se escribió a sí mismo: “Tenemos que matarlo cuanto antes”, declaró el fiscal adjunto Timothy Lynch en su alegato inicial el miércoles. Matar presentó el asesinato como parte de lo que él consideraba una yihad, o guerra santa. Según el fiscal, en la habitación y los aparatos electrónicos de Matar, en Nueva Jersey, guardaba fotos y otros objetos que demostraban su simpatía por Hezbolá. Además, portaba un permiso de conducir falso con un nombre similar al de una figura del partido libanés, organización considerada “terrorista” por el gobierno estadounidense.

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El abogado de Matar ha declarado que el gobierno está pidiendo al jurado que saque conclusiones precipitadas en un caso sin pruebas contundentes sobre lo que pensaba el acusado el día del ataque. En un aparente intento por esclarecer hasta qué punto la fatua estaba presente en la mente de alguien el 12 de agosto de 2022, la defensa también ha interrogado a algunos testigos sobre la escasa seguridad que rodeaba a Rushdie ese día. Un policía estatal y un ayudante del sheriff fueron asignados al evento. Matar se negó a testificar en su juicio ante el tribunal estatal, pero podría hacerlo en el juicio federal, dijo su abogado a las afueras del tribunal.

Rushdie nació en la India, se crió en Gran Bretaña y ahora es ciudadano estadounidense. Ganó el Premio Booker en 1981 por su novela Los hijos de la medianoche. Su obra más reciente es La undécima hora, un libro de relatos y novelas cortas publicado el año pasado. El gobierno iraní negó su participación en el apuñalamiento de 2022, pero el entonces portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que Rushdie se buscó problemas al insultar al islam. Nasrallah, de Hezbolá, no hizo comentarios sobre el ataque.

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Fuente: AP

[Fotos: Alexandra Newbould vía AP; AP/ Adrian Kraus; Elizabeth Williams vía AP (archivo); AP/ Richard Drew (archivo)]