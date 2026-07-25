Cultura

“¿Conoce otra ciudad con un número de esculturas tan grande como Resistencia?: Absolutamente no”

Mona O’Rourke es la presidenta de ICLAFI, el comité científico de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Su reunión anual se realiza en la capital chaqueña donde el grupo de expertos internacionales pudo conocer in situ una experiencia única de gestión y participación comunitaria provincial en el arte público

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Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Mona O'Rourke (chal rojo) dialogando con la prensa frente a la sede de la Fundación Urunday en el predio donde tiene lugar la Bienal Internacional de Escultura del Chaco

La presidenta de ICLAFI (Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros), Mona O’Rourke, dijo que el organismo eligió Resistencia para su reunión anual, porque la ciudad, además de reunir una concentración de esculturas sin comparación, lleva adelante una experiencia de participación comunitaria colectiva ligada al patrimonio cultural.

Consultada por los medios presentes, también afirmó que no conoce otra ciudad con una cantidad de esculturas comparable y definió la experiencia local como un espacio singular de diálogo y cuidado de lo que la comunidad considera valioso.

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En Resistencia, hay más de 700 obras escultóricas emplazadas en parques, plazas y veredas, que son un orgullo para los habitantes de la ciudad.

“Somos un comité científico internacional y trabajamos en la comparación de legislaciones entre distintas jurisdicciones, en relación con la protección del patrimonio cultural”, explicó Mona O’Rourke. ICLAFI es el comité científico de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización no gubernamental fundada en 1965 y asociada a Unesco.

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“Fue una oportunidad increíble para nosotros venir a celebrar nuestra reunión anual aquí en esta ciudad. Estamos muy emocionados de estar aquí”, dijo O’Rourke.

“Estoy aquí con muchos de mis colegas —agregó—, todos presentando ponencias sobre diferentes aspectos de la escultura en la comunidad de arte público. Y estamos hablando de muchos temas relacionados con el compromiso con las comunidades en torno a la protección del arte y también sobre el cuidado de las cosas que las personas que viven en una comunidad consideran importantes”.

Bienal del Chaco 2026 - esculturas

Ante una consulta sobre si conocía otra ciudad con un número semejante de esculturas, su respuesta fue tajante: “Absolutamente no”.

El simposio sobre patrimonio, arte y espacio público

En paralelo con la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco (certamen de escultura a cielo abierto) este año tiene lugar el Simposio y Reunión Anual de ICLAFI–ICOMOS en Resistencia, del jueves 23 a este sábado 25 de julio de 2026. El programa incluye una visita a Campo del Cielo —el sitio de la mayor lluvia de meteoritos registrada en el mundo, ubicada en sudoeste provincial— el domingo 26.

La organización del simposio está a cargo del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco, la Fundación Urunday, ICLAFI–ICOMOS, ICOMOS Argentina, los Institutos de Cultura y Turismo de la Provincia del Chaco, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste y la Librería Editorial ConTexto.

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Una de las esculturas emplazadas en el espacio público en Resistencia

El eje del simposio es “Valoración y Gestión del Patrimonio, el Arte y el Espacio Público: Diálogo entre Territorio, Instituciones y Comunidad”.

Entre sus objetivos figuran el análisis del papel de las comunidades en el reconocimiento, la apropiación, la protección, la conservación y la salvaguarda del patrimonio. También propone explorar marcos jurídicos, administrativos y financieros y fortalecer mecanismos de participación y mediación cultural ante públicos diversos.

La mirada de ICLAFI sobre el patrimonio de Resistencia

Es difícil imaginar un mejor escenario que el que ofrece la capital chaqueña para un encuentro de especialistas que pone el foco en el compromiso de las comunidades en la protección del patrimonio artístico. Así lo expresó O’Rourke, tras el cierre de las jornadas en el Recinto Legislativo: “Han sido unos días increíbles y lo que me llevo es valorar este lugar tan especial. Me ha conmovido mucho lo que vi; la colaboración entre las distintas instituciones, los establecimientos educativos y la Fundación Urunday es maravillosa”.

También destacó el modo en que la provincia integra arte, memoria y continuidad. “Lo que más me impactó de Chaco es su concepción de museo al aire libre; yo lo llamaría una obra de arte perdurable, porque aunque sé que estamos documentando una historia de estas maravillosas obras de arte, en realidad todo el proceso es realmente una obra de arte colectiva, algo duradero”.

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Apertura de la Bienal del Chaco, en el predio de la Fundación Urunday, desde marzo de 2024 presidido por una réplica del David de Miguel Ángel

O’Rourke profundizó esa idea con una distinción entre museo y proceso vivo. “Un museo, en mi mente, es algo que mira hacia atrás, pero lo que observo acá es que esto seguirá avanzando, de fortaleza en fortaleza. Por eso digo que esto es una obra de arte perdurable”.

El vicepresidente de ICLAFI, Tomás Vaccaro, también puso el acento en el intercambio y en la relación de la comunidad con su patrimonio. “Hemos compartido, debatido y nos hemos hecho preguntas. Ha sido una jornada muy fructífera”.

Vaccaro añadió: “Nos llevamos muchos amigos y también la experiencia de ver cómo la gente cuida y vive su patrimonio, algo hermoso y de lo que también tenemos que aprender”.

Campo del Cielo y la aspiración de reconocimiento internacional

El programa del encuentro incluye una visita guiada a Campo del Cielo, situado entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero. El sitio contiene al menos 26 cráteres producto de la mayor lluvia de meteoritos caída en la tierra hace 4 mil años.

Los dos fragmentos principales de meteoritos desenterrados pesan 30,8 y 28,8 toneladas y se cuentan entre las masas meteóricas más pesadas halladas en la Tierra.

campo del cielo
Uno de los meteoritos desenterrados en Campo del Cielo, Chaco (Télam)

Sobre esa visita y su proyección, Mario Vesconi, presidente de la Asociación Chaqueña de Astronomía y especialista en geofísica, remarcó el valor de exponer el sitio ante referentes internacionales. El especialista sostuvo que el encuentro representó una instancia para impulsar la aspiración de que Campo del Cielo alcance la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. “Hace más de 20 años venimos pensando en esa posibilidad y esta fue, quizás, la oportunidad más importante que tuvimos para mostrar Campo del Cielo y todo lo que puede desencadenar hacia adelante. Poder compartirlo con especialistas de distintos países nos llena de orgullo y nos encuentra defendiendo nuestra identidad chaqueña”, dijo Vesconi.

La presencia de especialistas de distintos países dio a la presentación esa escala que los actores locales buscaban desde hacía más de 20 años. El paso de ICLAFI por Chaco permitió resaltar Campo del Cielo como parte de una identidad patrimonial que la provincia busca proyectar fuera de sus fronteras.

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