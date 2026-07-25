Bienal del Chaco: “Recorriendo Resistencia, se puede tomar una clase de escultura contemporánea argentina e internacional”

Delegaciones de todas las Escuelas de Arte participaron de una competencia de 24 horas esculpiendo madera

(Desde Resistencia) El Premio Desafío Hierros Líder es una competencia paralela al certamen principal (competencia de escultura a cielo abierto entre 10 artistas consagrados de diferentes países), que convoca a estudiantes de Escuelas de Arte de todo el país. Es uno de los eventos más destacados de la Bienal Internacional de Esculturas de Chaco, que se desarrolla en Resistencia. El máximo reconocimiento fue para el equipo de Córdoba por la obra “Metamorfosis Interna”; también hubo distinciones para Tucumán, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.

Durante 48 horas, 12 equipos de estudiantes de diferentes provincias realizaron sus proyectos en el predio de la Bienal trabajando a partir de un tronco de quebracho. El equipo cordobés estaba integrado por Néstor Fabián Ponce, Luca Daniel Vargas Ferreyra y Gustavo Julián Pizarro, de la Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Arte y Diseño.

PUBLICIDAD

El equipo ganador: Néstor Fabián Ponce, Luca Daniel Vargas Ferreyra y Gustavo Julián Pizarro, de la provincia de Córdoba

La definición del Premio Desafío “Hierros Líder” marcó uno de los primeros resultados de la programación de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, que comenzó el 18 de julio y concluye el domingo 26 de julio. Esta manifestación de arte es organizada por la Fundación Urunday, con una impresionante convocatoria de público. Del certamen principal participan 10 escultores internacionalmente reconocidos que fueron seleccionados entre más de 400 postulaciones de 70 países. También están presentes en la Bienal, siete escultores extranjeros invitados.

Los equipos reconocidos en el certamen estudiantil

Los demás reconocimientos del Premio Desafío fueron para “Illam”, del equipo de la Universidad Nacional de Tucumán integrado por Ana Paula Ibáñez, María Belén Bouzou y Facundo Iván Fresia; para el equipo de Chaco por “Urundé”(Andrea Marina Cazzaniga, Marcos Nahuel Alexis Fernández y Ricardo José Ruiz, del Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes “Alfredo Pértile”; y para “Fragmentos”, del equipo de Ciudad de Buenos Aires de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Manuel Belgrano (Diego Alfonso Lezano, Mariela Vanina Dolce e Iván Aquino Cabrejos).

PUBLICIDAD

Los estudiantes trabajaron en madera

Las otras provincias participantes fueron Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Paraguay, invitado especial

Del Premio Desafío “Hierros Líder” participó por primera vez una delegación de estudiantes de Paraguay, que asistió como invitada, por lo que no entró en concurso. Uno de sus integrantes, Jonathan Jesús López Salinas dijo: “Nos sentimos cómodos con el ambiente, todo es muy lindo”. Sobre la obra “Umbral”, explicó al mismo medio: “Íbamos a venir a competir a otro país y de ahí surge el tema de la migración”. El grupo de Paraguay se completaba con Carmen Susana Cardozo Lugo y Pablo Espínola, del Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción.

PUBLICIDAD

Como explicó Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, invitar a Paraguay era uno de los sueños del creador de la Bienal, Fabriciano Gómez, fallecido en 2022.

“Fabriciano nos dejó trabajo —dijo Eidman—, él siempre estaba pensando cosas nuevas".

Josese Eidman, presidente de la Fundacion Urunday, y la alegría de cumplir otro sueño de Fabriciano Gómez, creador de la Bienal del Chaco

“Fabriciano tiene el don de no irse definitivamente“, agregó, en alusión a la impronta dejada por el escultor, cuya presencia se siente en cada una de las actividades de la Bienal, así como en las palabras de todos los participantes.

PUBLICIDAD

“El decía que este tenía que ser un encuentro internacional de estudiantes de arte —siguió diciendo Eidman—, y que Resistencia, por su gran patrimonio cultural, tenía el potencial para ser el Bariloche de los estudiantes de arte".

En el espacio público de la capital chaqueña hay más de 700 esculturas emplazadas, detalló Eidman. “Casi todos los grandes maestros y maestras de la Argentina tienen obra en las veredas y en las plazas de Resistencia y, a través de las bienales, referentes de las últimas tres generaciones de escultores contemporáneos tienen obras emplazadas en la ciudad. Fabriciano decía que, recorriendo Resistencia, uno podía tomar una clase de escultura argentina y de las últimas tres décadas de arte contemporáneo. Soñaba con esto. Y es la primera vez que viene Paraguay y se cumple otro sueño de Fabriciano”.

PUBLICIDAD

Hoy concluye el certamen principal que se desarrolla a cielo abierto en un predio junto al Río Negro, en Resistencia