Cultura

Bienal del Chaco: “Recorriendo Resistencia, se puede tomar una clase de escultura contemporánea argentina e internacional”

Lo afirma Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, organizadora del evento. El creador del certamen soñaba con hacer de Resistencia “la Bariloche de los estudiantes de arte”. Se entregó el Premio juvenil Desafío y hoy se conocerá al ganador del certamen principal

Guardar
Google icon
Delegaciones de todas las Escuelas de Arte participaron de una competencia de 24 horas esculpiendo madera

(Desde Resistencia) El Premio Desafío Hierros Líder es una competencia paralela al certamen principal (competencia de escultura a cielo abierto entre 10 artistas consagrados de diferentes países), que convoca a estudiantes de Escuelas de Arte de todo el país. Es uno de los eventos más destacados de la Bienal Internacional de Esculturas de Chaco, que se desarrolla en Resistencia. El máximo reconocimiento fue para el equipo de Córdoba por la obra “Metamorfosis Interna”; también hubo distinciones para Tucumán, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.

Durante 48 horas, 12 equipos de estudiantes de diferentes provincias realizaron sus proyectos en el predio de la Bienal trabajando a partir de un tronco de quebracho. El equipo cordobés estaba integrado por Néstor Fabián Ponce, Luca Daniel Vargas Ferreyra y Gustavo Julián Pizarro, de la Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Arte y Diseño.

PUBLICIDAD

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
El equipo ganador: Néstor Fabián Ponce, Luca Daniel Vargas Ferreyra y Gustavo Julián Pizarro, de la provincia de Córdoba

La definición del Premio Desafío “Hierros Líder” marcó uno de los primeros resultados de la programación de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco, que comenzó el 18 de julio y concluye el domingo 26 de julio. Esta manifestación de arte es organizada por la Fundación Urunday, con una impresionante convocatoria de público. Del certamen principal participan 10 escultores internacionalmente reconocidos que fueron seleccionados entre más de 400 postulaciones de 70 países. También están presentes en la Bienal, siete escultores extranjeros invitados.

Los equipos reconocidos en el certamen estudiantil

Los demás reconocimientos del Premio Desafío fueron para “Illam”, del equipo de la Universidad Nacional de Tucumán integrado por Ana Paula Ibáñez, María Belén Bouzou y Facundo Iván Fresia; para el equipo de Chaco por “Urundé”(Andrea Marina Cazzaniga, Marcos Nahuel Alexis Fernández y Ricardo José Ruiz, del Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística Bellas Artes “Alfredo Pértile”; y para “Fragmentos”, del equipo de Ciudad de Buenos Aires de la Escuela Superior de Enseñanza Artística Manuel Belgrano (Diego Alfonso Lezano, Mariela Vanina Dolce e Iván Aquino Cabrejos).

PUBLICIDAD

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Los estudiantes trabajaron en madera

Las otras provincias participantes fueron Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Paraguay, invitado especial

Del Premio Desafío “Hierros Líder” participó por primera vez una delegación de estudiantes de Paraguay, que asistió como invitada, por lo que no entró en concurso. Uno de sus integrantes, Jonathan Jesús López Salinas dijo: “Nos sentimos cómodos con el ambiente, todo es muy lindo”. Sobre la obra “Umbral”, explicó al mismo medio: “Íbamos a venir a competir a otro país y de ahí surge el tema de la migración”. El grupo de Paraguay se completaba con Carmen Susana Cardozo Lugo y Pablo Espínola, del Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción.

Como explicó Josese Eidman, presidente de la Fundación Urunday, invitar a Paraguay era uno de los sueños del creador de la Bienal, Fabriciano Gómez, fallecido en 2022.

“Fabriciano nos dejó trabajo —dijo Eidman—, él siempre estaba pensando cosas nuevas".

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Josese Eidman, presidente de la Fundacion Urunday, y la alegría de cumplir otro sueño de Fabriciano Gómez, creador de la Bienal del Chaco

“Fabriciano tiene el don de no irse definitivamente“, agregó, en alusión a la impronta dejada por el escultor, cuya presencia se siente en cada una de las actividades de la Bienal, así como en las palabras de todos los participantes.

“El decía que este tenía que ser un encuentro internacional de estudiantes de arte —siguió diciendo Eidman—, y que Resistencia, por su gran patrimonio cultural, tenía el potencial para ser el Bariloche de los estudiantes de arte".

En el espacio público de la capital chaqueña hay más de 700 esculturas emplazadas, detalló Eidman. “Casi todos los grandes maestros y maestras de la Argentina tienen obra en las veredas y en las plazas de Resistencia y, a través de las bienales, referentes de las últimas tres generaciones de escultores contemporáneos tienen obras emplazadas en la ciudad. Fabriciano decía que, recorriendo Resistencia, uno podía tomar una clase de escultura argentina y de las últimas tres décadas de arte contemporáneo. Soñaba con esto. Y es la primera vez que viene Paraguay y se cumple otro sueño de Fabriciano”.

Bienal del Chaco 2026 - esculturas
Hoy concluye el certamen principal que se desarrolla a cielo abierto en un predio junto al Río Negro, en Resistencia

Temas Relacionados

Bienal Internacional de Escultura del ChacoResistenciaEscultura ContemporáneaPremio Desafío Hierros LíderJosese EidmanFabriciano Gómez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

El escritor cortó así una tradición narrativa gerontofóbica que llevaba décadas. Publicó su idea como divertimento pero como se sabe no escribió la novela. Hasta hoy, nadie ha aceptado el desafío borgesiano

El día que Borges pensó en dar vuelta el argumento de Bioy Casares imaginando una “Guerra del Cerdo” al revés

La Odisea en cine: claves de la adaptación de Christopher Nolan que pone al héroe ante la violencia y el destino

El relato enfatiza lo monstruoso, contrapone la razón del viajero a la devastación bélica y plantea, en clave simbólica, la tensión entre determinismo divino y libertad humana

La Odisea en cine: claves de la adaptación de Christopher Nolan que pone al héroe ante la violencia y el destino

“¿Vamos a llegar?”: adelanto de la primera novela de Marcos Aramburu

El conductor de programas de streaming y escritor publica ‘Pantanal’, el relato una travesía de dos amigos que remontan el Paraná hasta Brasil, con prólogo de Camila Sosa Villada

“¿Vamos a llegar?”: adelanto de la primera novela de Marcos Aramburu

De Buenos Aires al Piamonte: Patricia González lleva nuevo arte argentino a una de las regiones más bellas de Italia

La directora de Natural Bio Art Gallery cuenta una historia de vida y cómo convirtió su apuesta por el encuentro entre creación contemporánea y paisaje, en una plataforma internacional

De Buenos Aires al Piamonte: Patricia González lleva nuevo arte argentino a una de las regiones más bellas de Italia

El libro donde Firmenich cuenta cómo empezó su militancia: “Nos convirtieron en subversivos sin violar ninguna ley”

Por primera vez, el líder montonero escribe sobre su vida. “Orígenes. Las raíces de nuestra militancia” llega hasta el gobierno de Onganía. Aquí, un fragmento

El libro donde Firmenich cuenta cómo empezó su militancia: “Nos convirtieron en subversivos sin violar ninguna ley”

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del Gran Premio de Hungría

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del Gran Premio de Hungría

La impactante oferta del Arsenal de Inglaterra por Julián Álvarez

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Todas las peleas de La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos: hora y cómo verlas en vivo

Diana Celeiro, campeona mundial del ultramaratón: la transición, el aprendizaje y la resiliencia antes de cumplir los 70 años

TELESHOW

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

Darío Barassi contó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores en la calle

El mensaje de Daniela Celis tras su breve estadía en la casa de Gran Hermano: qué sintió al estar dentro

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Cómo afecta a la gobernabilidad de Rodrigo Paz la ruptura con Samuel Doria Medina en Bolivia

Crece la cadena de venganzas narco en Uruguay: un niño de 12 años fue asesinado a tiros en Montevideo

¿Qué esperamos de Estados Unidos los demócratas y liberales del continente?

Guerra en Medio Oriente en VIVO | La agencia marítima británica reportó un incidente entre un buque cisterna y fuerzas militares en el Golfo de Omán