Qué cambia con la reforma de la Ley del Libro y por qué las librerías de barrio están en alerta

La reforma de la Ley del Libro impulsada por Federico Sturzenegger permitiría que cada librería fije precios y descuentos sin la regulación vigente

La intención del Gobierno de derogar la Ley 25.542, que desde 2001 establece un precio único para la venta de libros en todo el país, reabrió un debate histórico dentro del sector editorial. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca que cada librería pueda fijar libremente el precio de los ejemplares y aplicar descuentos sin las restricciones que establece la normativa vigente.

Desde el oficialismo sostienen que la desregulación permitirá una mayor competencia entre comercios, facilitará la liquidación de stock y, como consecuencia, podría traducirse en libros más baratos para los lectores. Sin embargo, libreros independientes y entidades del sector aseguran que el efecto sería el contrario: advierten que las grandes cadenas y las plataformas de venta online concentrarían aún más el mercado, mientras que cientos de librerías barriales tendrían dificultades para sostenerse.

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Ese fue uno de los ejes de la entrevista que Norberto González, dueño de la librería El Hacedor, brindó en Infobae al Regreso. Con casi cuatro décadas de experiencia en el rubro, explicó que la ley nació precisamente para evitar ese escenario. Recordó que durante la década del noventa los supermercados comenzaron a vender los títulos más populares por debajo de su costo para atraer clientes, una práctica que afectó seriamente a las librerías más pequeñas y derivó en el reclamo de una regulación específica.

El librero de El Hacedor sostuvo que eliminar el precio único no garantiza libros más baratos y puede achicar el mercado editorial (Infobae en Vivo)

“La protección apareció porque empezaron a concentrarse las ventas en pocas cadenas. Los supermercados ponían los libros más vendidos a precio de dumping y las librerías chicas no podían competir”, explicó durante la conversación con Gonzalo Aziz.

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González también cuestionó uno de los principales argumentos del proyecto oficial. Según explicó, la posibilidad de liquidar libros con descuentos no responde a una demanda del sector porque la mayoría de las librerías independientes trabaja bajo el sistema de consignación. Es decir, los ejemplares que no se venden pueden devolverse a las editoriales, por lo que no existe la necesidad de desprenderse de un stock inmovilizado.

“No hay una sola librería barrial que haya pedido derogar esta ley. Lo que no vendemos lo devolvemos. No necesitamos liquidar libros porque, en la mayoría de los casos, ni siquiera son nuestros”, sostuvo.

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El anteproyecto de ley que modifica el Régimen de Libro y Doblaje, impactando la Ley de Fomento del Libro y la Lectura que desregula el precio

Para el librero, el mayor riesgo es que las empresas con mayor capacidad financiera puedan utilizar políticas comerciales imposibles de igualar para los pequeños comercios. Según explicó, una gran cadena puede vender determinados títulos por debajo del costo durante varios meses para ganar participación de mercado, una estrategia que una librería independiente no está en condiciones de sostener.

“Si eliminan el precio único, muchas librerías van a cerrar. Las grandes cadenas pueden perder plata durante un tiempo para quedarse con el mercado; nosotros no tenemos esa espalda”, advirtió. En ese sentido, explicó que las condiciones comerciales tampoco son las mismas: mientras las grandes empresas negocian mejores descuentos con los principales grupos editoriales, las librerías barriales suelen trabajar con márgenes considerablemente menores.

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Como antecedente, González mencionó el caso del Reino Unido, donde la eliminación de un sistema similar de regulación estuvo acompañada por el cierre de cientos de librerías independientes. Aunque reconoció que intervinieron otros factores, sostuvo que la experiencia demuestra cómo la concentración del mercado termina afectando a los comercios de menor escala.

Las librerías de barrio advierten que la derogación de la Ley del Libro favorecería la concentración del mercado en grandes cadenas y plataformas online (Imagen Ilustrativa Infobae)

El librero también puso en duda que la desregulación alcance el objetivo de reducir el precio de los libros. A su entender, el principal problema no está en la existencia de un precio uniforme sino en la estructura del negocio editorial y en la política comercial de los grandes grupos que dominan el mercado.

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“Si quieren saber por qué aumentaron tanto los libros, hay que preguntarle a las editoriales más grandes. Derogar la ley no va a hacer que los libros sean más baratos; lo que va a hacer es achicar el mercado”, afirmó.

Durante la entrevista surgió además el debate sobre las plataformas de comercio electrónico, donde en algunos casos ya existen diferencias respecto de los valores sugeridos por las editoriales. González explicó que la Cámara de Librerías y Afines mantuvo conversaciones con la Secretaría de Comercio y con empresas como Mercado Libre y Buscalibre para intentar unificar criterios, aunque aseguró que esos acuerdos nunca llegaron a consolidarse plenamente.

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Más allá del aspecto económico, el dueño de El Hacedor insistió en que las librerías independientes cumplen un papel cultural que difícilmente pueda reemplazarse. A diferencia de las grandes superficies o de las plataformas digitales, dijo, los comercios de barrio funcionan como espacios de encuentro entre lectores, autores y vecinos, donde la recomendación personalizada y el vínculo cotidiano forman parte de la experiencia de comprar un libro.

El sector editorial remarca que las librerías independientes cumplen una función cultural y que el proyecto avanzó sin consulta a la cadena del libro

En ese contexto, cuestionó que el proyecto se haya elaborado sin consultar a quienes integran la cadena editorial. “Que yo sepa, nadie llamó a los libreros para preguntarnos qué opinábamos sobre esta modificación”, señaló.

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Mientras el Gobierno defiende la desregulación como una herramienta para aumentar la competencia y ampliar las opciones para los consumidores, el sector editorial sostiene que la discusión excede el precio de los libros. Para las librerías independientes, la eventual derogación de la Ley 25.542 podría modificar el equilibrio sobre el que funciona el mercado desde hace más de dos décadas y acelerar un proceso de concentración que, aseguran, terminaría reduciendo tanto la diversidad de los puntos de venta como la oferta cultural disponible para los lectores.

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