Cómo ven ‘La Odisea’ en Grecia: la adaptación de Nolan reabre el debate sobre quién puede narrar a Homero

Matt Damon protagonista de "La Odisea", la película de Christopher Nolan que luego de su estreno generó reacciones en Grecia

La película La Odisea de Christopher Nolan recibió críticas en Grecia en las semanas previas a su estreno, particularmente por la elección de la actriz negra Lupita Nyong’o para el papel de Helena de Troya, en medio de un debate más amplio sobre cómo debería recontarse uno de los mitos más perdurables del mundo.

Pero después de que los espectadores vieran la película durante su fin de semana de estreno, donde la epopeya de Homero sigue profundamente arraigada en la identidad cultural, la respuesta pareció ser entusiasta en general.

PUBLICIDAD

Cuando el público salió de los cines de Atenas tras tres horas de la épica película filmada en IMAX el viernes por la noche, muchos dijeron estar emocionados de que una obra escrita hace casi tres milenios hubiera inspirado una gran producción mundial, llevando a la pantalla escenas que habían visto por primera vez en el aula. “Me cautivó”, dijo Costas Anastassiadis, de 55 años. “Me transportó 45 años atrás, a cuando leíamos la historia en la escuela”.

A pesar de la magnitud y la ambición tecnológica de la película, afirmó que los efectos habían complementado la historia en lugar de eclipsarla. “Este héroe no necesita gráficos ni efectos especiales generados por computadora”, dijo. “El texto lo trasciende todo”. Sobre la decisión de Nolan de elegir a Nyong’o para el papel de Helena de Troya, Anastassiadis afirmó que, en su opinión, la película “reforzaba la universalidad” de la obra de Homero. Otros, en cambio, restaron importancia al debate —en el que los legisladores intercambiaron críticas durante varios meses—, calificándolo de exagerado, y señalaron que la actriz afroamericana solo apareció en pantalla durante unos minutos.

PUBLICIDAD

Un grupo de guerreros con cascos, armaduras y capas marcha a través de un bosque denso con árboles altos y neblina envolvente. (Foto: Universal Pictures)

Las críticas en Grecia fueron dispares respecto a la película, que recaudó alrededor de 264,1 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana. El principal diario, Kathimerini, afirmó que Nolan había superado un desafío homérico, “fusionando una epopeya que ha resonado a través de los siglos con sensibilidades artísticas posmodernas”. Athinorama, una destacada publicación griega de cultura y entretenimiento, elogió la ambición visual del filme, pero argumentó que se alejaba de la complejidad filosófica y narrativa de la obra original de Homero.

Evgenia Makrygianni, profesora asociada de literatura griega antigua en la Universidad de Atenas, afirmó que La Odisea sigue estando estrechamente vinculada a la identidad griega moderna a través de la idea homérica de "nostos“, el anhelo de hogar y de regreso que impulsa el viaje de Odiseo. “Conecta con las propias experiencias históricas de Grecia: la guerra, el exilio, las dificultades económicas y la migración", afirmó. "Odiseo simboliza la resiliencia, la determinación y la fuerza para perseverar ante la adversidad".

PUBLICIDAD

Las obras clásicas se mantienen vivas porque cada generación encuentra nuevos significados en ellas, añadió Makrygianni, y los creadores contemporáneos reinterpretan a Odiseo como un viajero, un inmigrante, alguien que busca un lugar al que pertenecer. "Homero no cambia; sus lectores sí“, afirmó.

En la proyección de Atenas, los espectadores parecieron aceptar en gran medida la ausencia de actores griegos, acostumbrados a que intérpretes extranjeros asuman papeles griegos en grandes producciones como 300 y Troya. Para algunos, la conexión más fuerte surgió a través de los paisajes: el mar, la luz y el terreno accidentado de Grecia, donde Nolan filmó partes de la película, hicieron que el mundo de Homero resultara instantáneamente reconocible. Algunos quedaron impresionados por la representación que hizo Nolan de Odiseo, no simplemente como un héroe astuto, sino como un hombre transformado por la guerra y obligado a afrontar sus consecuencias.

PUBLICIDAD

Vangelis Dravopoulos, de 17 años, comentó que la película le dio una nueva perspectiva del poema que había estudiado tres años antes. “Fue asombroso ver todas las escenas: el cíclope, los gigantes”, dijo. “En la escuela, nos centrábamos en la arrogancia de Odiseo y su perseverancia. En la película, se dio cuenta de su error".

Antes de su estreno, algunos en el país se mostraron muy escépticos ante la nueva versión de un cuento tan querido. Pero muchos de los que la vieron durante el fin de semana de estreno dieron críticas positivas

Su amigo Stylianos Koginis, también de 17 años, celebró que Nolan le diera su toque personal a la historia. “Así debería ser el cine”, dijo, y añadió: “El espíritu de Odiseo estaba presente". Comentó que le impresionó especialmente que Atenea, quien acompaña a Odiseo en su viaje, fuera interpretada por Zendaya, quien también interpretó a una joven ejecutada durante la batalla de Troya. “No era la diosa quien lo acompañaba, sino sus remordimientos”, afirmó Koginis.

PUBLICIDAD

No todos los espectadores creyeron que la producción de Nolan capturara la complejidad del poema de Homero.

Christina Georgiou, de 36 años, afirmó que la película era visualmente impactante, pero carecía de profundidad. “Es muy hollywoodiense, con escenas de batalla interminables y vestuario exagerado”, dijo. “En resumen, pasó por alto la riqueza de la historia y convirtió una epopeya en una fábula moral”.

PUBLICIDAD

Más allá de las cuestiones de interpretación artística, la película también suscitó críticas políticas antes de su estreno, especialmente de la extrema derecha. Los informes que indicaban que Grecia había subvencionado la producción con más de 6 millones de euros (unos 6,9 millones de dólares) provocaron las objeciones del partido nacionalista Niki, que argumentó que se habían utilizado fondos públicos para apoyar una reinterpretación progresista del patrimonio griego.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, rechazó las críticas y declaró a la revista Lifo que “no corresponde al Estado dictar a un creador cómo debe interpretar artísticamente una obra o un mito”. Makrygianni, la profesora de literatura clásica, afirmó que la controversia en torno a la película demostraba la vigencia de Homero. “Cuando una obra sigue suscitando debate sobre quién tiene derecho a contar su historia y cómo deben representarse sus héroes”, declaró, “conserva un profundo poder simbólico”.

PUBLICIDAD

Para Vangelis, el estudiante, la película fue un emotivo recordatorio de la continua relevancia de una de las obras más emblemáticas de Grecia. “Me enorgullece que todo esto haya ocurrido en nuestro país”, dijo, “y que miles de años después la gente siga hablando de La Odisea".

Fuente: The New York Times