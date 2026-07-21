La Policía brasileña citó a declarar a un estrecho aliado de Lula por supuestos sobornos del Banco Master

El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a Jaques Wagner (Archivo)

La Policía Federal de Brasil citó a declarar al senador Jaques Wagner, un aliado cercano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sospechas de haber recibido sobornos del extinto Banco Master, entidad acusada de fraudes millonarios, según reportaron medios locales este martes.

El interrogatorio está programado para el 7 de agosto, de acuerdo con lo informado por CNN Brasil y GloboNews.

Wagner era portavoz del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, cargo al que renunció el mes pasado tras su implicación en el denominado “escándalo del Banco Master”.

Las autoridades llevaron a cabo registros en diversas residencias y oficinas de quien fuera gobernador del estado de Bahía, dentro de la investigación por fraudes atribuidos a Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master, entidad liquidada de forma extrajudicial en noviembre pasado por el Banco Central.

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Daniel Vorcaro, ex dueño del Banco Master (Archivo)

La investigación señala indicios de que Wagner recibió pagos ilegales del Banco Master “directa o indirectamente” a través de una empresa familiar, así como un apartamento en Salvador de Bahía valorado en 2,5 millones de reales (490.000 dólares).

La Policía también sospecha que Wagner utilizó en varias ocasiones aviones privados de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.

Tras la operación policial, Wagner se reunió con Lula y comunicó en sus redes sociales su renuncia como portavoz del PT en el Senado para poder defenderse de las acusaciones, aunque mantuvo su escaño.

El ex ministro rechazó cualquier irregularidad y afirmó que “todo su patrimonio tiene un origen legal”.

La sede del Banco Master en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

A pesar de las sospechas, Lula mantuvo actividades oficiales junto a Wagner luego del operativo policial y destacó públicamente su amistad con el senador.

El caso del Banco Master ha cobrado gran notoriedad en Brasil por las filtraciones de la prensa sobre los vínculos y presuntos negocios de Vorcaro con autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema hasta congresistas de distintos partidos.

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En este contexto, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre, también ha quedado vinculado al caso tras revelarse que negoció con Vorcaro un patrocinio millonario para la producción de una película biográfica sobre su padre.