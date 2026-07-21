El poder de los mayores bajo la lupa: ¿análisis social o argumento forzado?

Samuel Moyn sostiene en “Gerontocracia en Estados Unidos” que la democracia estadounidense se convirtió en una “viejidiarquía” donde los ancianos acaparan poder y riqueza

Este es un país para ancianos, afirma Samuel Moyn en su nuevo libro, deliberadamente provocador, Gerontocracy In America: How the Old Are Hoarding Power and Wealth — and What to Do About It [Gerontocracia en Estados Unidos: cómo los ancianos acaparan poder y riqueza, y qué hacer al respecto]. Basta con observar a algunos miembros prominentes de nuestra clase dirigente, incluidos los octogenarios del Congreso que se presentan a la reelección, a menudo desafiando abiertamente a sus electores y a las estadísticas .

Cuando Joe Biden, de 81 años, aún se enfrentaba a Donald Trump, de 78, en las elecciones de 2024, algunos observadores preocupados advirtieron que el futuro del país estaba siendo truncado por delirios de grandeza de los ancianos. “Lamentablemente, se puso de moda culpar a los ancianos por ejercer un control férreo sobre el poder”, escribe Moyn en su introducción, antes de proceder a culpar a los ancianos por ejercer un control férreo sobre el poder.

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Pero el objetivo de este libro no se limita a una élite jubilada. Lo que él llama la "gerontocracia" se sustenta en personas mayores que votan en todas las elecciones, por aburridas que sean, y que disfrutan de los mayores beneficios gubernamentales, con mucha diferencia. Moyn afirma que una combinación de democracia, capitalismo y una mayor esperanza de vida ha creado “nuevas e insidiosas formas de gobierno de la tercera edad”. Dedica un capítulo entero a enumerar las amenazas a la República que plantea esa “siniestra” organización conocida como la AARP (American Association of Retired Persons o Asociación Estadounidense de Jubilados).

Moyn, historiador de Yale de unos cincuenta y tantos años, sabe que este argumento puede sonar perverso. Al fin y al cabo, Estados Unidos nació de una revuelta contra el Viejo Mundo. Oscar Wilde, en una de sus obras, incluye un personaje que bromea diciendo que “la juventud de Estados Unidos es su tradición más antigua”. Sin mencionar que, entre las naciones desarrolladas, la nuestra no se caracteriza por ser especialmente generosa en el cuidado de los ancianos, en gran parte porque no se nos conoce por ser especialmente generosos en el cuidado de nadie .

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Pero las personas mayores sí tienen sus derechos, como la Seguridad Social y Medicare. También tienen sus casas pagadas y sus beneficios fiscales. En 1981, la edad media de un comprador de vivienda estadounidense era de unos relativamente jóvenes 30 años; en 2022, había aumentado a unos decididamente maduros 53 años. Según datos recientes, las personas mayores de 54 años representan solo el 37 por ciento de la población, pero poseen el 71,6 por ciento de la riqueza. Parte de ese dinero se utiliza para financiar campañas políticas; Moyn cita un estudio que descubrió que el dólar medio invertido en las elecciones estadounidenses proviene de una persona de 66 años. “Cuanto mayor seas, más probabilidades tendrás de tener recursos que pueden aumentar tu poder, y de hecho lo hacen”, escribe.

Para limitar ese poder, propone varias medidas, algunas más modestas que otras. Podría establecerse un límite de edad para votar o, en su defecto, ponderar el voto de los jóvenes para que tenga más peso que el de los mayores. Lo mismo se aplicaría a los donantes y políticos, quienes también deberían estar sujetos a un límite de edad. Le gustaría abolir el Senado, una institución antigua repleta de legisladores veteranos cuyo nombre proviene del latín "senex", que significa ‘anciano’.

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El libro vincula la gerontocracia en Estados Unidos con una combinación de democracia, capitalismo y mayor esperanza de vida

Discrepa rotundamente de quienes sugieren que las personas mayores tienen tanto interés como los jóvenes en construir un mundo mejor, argumentando que son más propensas a afianzar privilegios específicos. Los jóvenes, sostiene, tienen un interés evidente y directo en el futuro; las personas mayores, en cambio, “quizás no tengan ningún incentivo para crear una realidad que no llegarán a ver”.

Moyn, un hombre de izquierdas, sostiene que el cliché es cierto: “La gente se vuelve más conservadora con la edad”. Admite además que las pruebas al respecto son contradictorias —al fin y al cabo, la extrema derecha “suele atraer a los jóvenes”—, pero los votantes de mayor edad tienden a ser más tacaños y a priorizar la estabilidad sobre el crecimiento.

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Moyn anhela mayor progreso e innovación, hasta tal punto que su utopía socialista se inspira en la destrucción creativa del capitalismo. Elogia a Silicon Valley por contar con “trabajadores jóvenes” que “aceleran el futuro en lugar de estancarse”. La serie Succession, afirma, “iluminó la necesidad de transferir tanto empleos como riqueza a los niveles inferiores de la jerarquía” al dramatizar la obstinada reticencia de un magnate de los medios de comunicación, ya entrado en años, a ceder el control de su empresa. Como dice la hija en la serie en un momento dado (en una frase citada en este libro): “A veces creo que lo que se necesita es una buena purga de dinosaurios a la antigua usanza”.

Incluso quienes aún no cumplen los requisitos para el descuento para mayores (al que Moyn se opone por una cuestión de principios) podrían sentirse ofendidos por argumentos tan fríos. Silicon Valley es conocido por su política reaccionaria, con multimillonarios siempre ambiciosos que rechazan cualquier cosa que pueda limitar su riqueza y poder , y los niños de Succession son un grupo de mocosos codiciosos y cínicos. Vivimos en tiempos bastante despiadados. ¿Acaso la solución no reside en una mayor compasión, en lugar de una menor?

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Moyn reconoce que la tendencia de los ancianos a acumular bienes no necesariamente proviene de la mezquindad y la codicia. Es cierto que las personas mayores son físicamente vulnerables. Los cuidados a largo plazo, que no están cubiertos por Medicare, son extremadamente caros, y es comprensible que los estadounidenses teman agotar sus ahorros. Su objetivo es facilitar la integración de los ancianos en la vida pública, eliminando sus temores, que son totalmente justificados. Es necesario garantizarles una jubilación digna, universal y con las condiciones adecuadas, aunque solo sea, añade más adelante, para convencerlos de que se sumen a una revitalización inspiradora de la sociedad.

Cuanto más plantea el tema en estos términos, más parece que está esgrimiendo un argumento anticuado sobre las clases sociales. Pero dada su obsesión por la novedad —critica a los profesores mayores por aferrarse a puestos vitalicios mientras repiten las mismas ideas de siempre—, necesita destacar que él está haciendo algo nuevo. Refiriéndose a los debates, digamos, de siempre sobre cómo lograr una sociedad que satisfaga las necesidades de todos, escribe: “Hasta la fecha, nadie ha propuesto hacerlo derrocando la gerontocracia”.

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Tal vez haya una razón para ello. Es solo hacia el final del libro, cuando Moyn ofrece un análisis sorprendentemente sensible de la reticencia de nuestra cultura obsesionada con la juventud a afrontar la mortalidad, que su planteamiento empieza a sonar más serio que una simple provocación para llamar la atención. “Se invitó a los estadounidenses a verse a sí mismos como cada vez menos jóvenes, en lugar de eternamente viejos”, escribe.

Hay algo conmovedor e incluso trágico en esto, aunque no se ajusta del todo al programa revolucionario de Moyn. Gerontocracia en Estados Unidos muestra, sin querer, cómo otras formas de obsesión con la juventud también pueden ser un callejón sin salida: lo que hace que una idea sea buena y valiosa no es simplemente que sea nueva.

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GERONTOCRACIA EN ESTADOS UNIDOS: Cómo los ancianos acaparan poder y riqueza, y qué hacer al respecto, por Samuel Moyn (Farrar, Straus & Giroux), 269 págs.

Fuente: The New York Times.