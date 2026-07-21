Oposición en el exilio acusó a Ortega de cerrar la vía democrática tras prohibir elecciones generales en Nicaragua

Daniel Ortega y Rosario Murillo, en caricatura, sostienen urnas electorales frente a una multitud con banderas de Nicaragua que protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento opositor Renacer, una agrupación de opositores en el exilio, denunció que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha abandonado de forma explícita el sistema democrático tras anunciar que no se realizarán nuevas elecciones generales. Según información difundida por EFE, la organización aseguró que el Ejecutivo dejó de simular la existencia de competencia política y gobierna sin el consentimiento de los ciudadanos.

Durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones, recogidas por EFE, confirmaron la consolidación de un modelo de poder centralizado en la figura de la pareja, que ejercen funciones desde 2007 y 2017 respectivamente. Murillo fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una cuestionada reforma constitucional.

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La agrupación Renacer, integrada por opositores en el exilio, interpretó este anuncio como la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder en manos del círculo presidencial. Según el comunicado, el cierre de la vía electoral responde a una serie de reformas institucionales implementadas en 2025, que eliminaron los contrapesos, ampliaron el período presidencial e instauraron la copresidencia y subordinó al Estado a una estructura familiar.

Renacer afirmó: “Mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura”, afirmó el movimiento, según consigna la agencia EFE.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, mantiene el control del país en medio de acusaciones de fraudes electorales y represión contra la disidencia. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen ha enfrentado denuncias por eliminar a la oposición y coartar la libertad de prensa, según lo documenta EFE. El contexto político nicaragüense se caracteriza por la concentración de poder y el uso de reformas para mantener la hegemonía oficialista.

El impacto de la reforma constitucional

La reforma constitucional de febrero de 2025, que oficializó la copresidencia de Murillo, constituyó un punto de inflexión en el andamiaje institucional del país. Según EFE, esta modificación permitió al matrimonio presidencial ejercer un dominio sobre las instituciones estatales y los mecanismos de control.

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El grupo opositor en el exilio consideró que, frente a estos hechos, toda expectativa de una transición política basada en elecciones organizadas por el régimen resulta inviable. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado que no renunciará a recuperar su República”, consignó Renacer en su declaración, reproducida por EFE.

FOTO DE ARCHIVO: Daniel Ortega (C) llega para participar en la conmemoración del 39.º aniversario de la Revolución Sandinista en la plaza "La Fe" de Managua, el 19 de julio de 2018.

Reacciones de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado preocupación ante el cierre del espacio cívico y la falta de garantías para la participación política en Nicaragua. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han emitido informes sobre la situación de derechos humanos en el país, señalando la ausencia de condiciones para comicios libres y competitivos.

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Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no ha emitido nuevas declaraciones sobre posibles reformas políticas.