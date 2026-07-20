Buenos Aires en 100 palabras: último día para participar al premio de microcuentos que entrega mil dólares

Hoy, lunes 20 de julio, cierra la convocatoria a la cuarta edición del concurso Buenos Aires en 100 palabras. Organizado por Fundación Plagio y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,la propuesta invita a narrar la vida en la ciudad en un máximo de 100 palabras, sin contar el título, con textos inspirados en experiencias, observaciones o sentimientos vinculados a Buenos Aires.

El jurado elegirá cinco finalistas y definirá un Primer Lugar, que recibirá 1.000 dólares, y el Premio al Talento Joven para menores de 18 años, con 500 dólares. El certamen también otorgará tres menciones honrosas. ¿Quiénes pueden participar? personas con domicilio estable en el Gran Buenos Aires, sin límite de edad u ocupación, y cada una puede presentar hasta cinco cuentos.

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Un microcuento (o microrrelato) es un texto narrativo de extrema brevedad —generalmente entre una línea y un par de párrafos— que cuenta una historia ficticia completa. Exige concisión, uso de elipsis (omisión de detalles) y un final impactante que exige un lector activo.

La competencia literaria cierra su convocatoria hoy. También entregará 500 dólares al Talento Joven para menores de 18 años y otorgará tres menciones honrosas, tras seleccionar a los destacados de la edición actual

Sus características principales son economía del lenguaje —cada palabra es indispensable— participación del lector —al no explicar todo, el lector debe usar su imaginación para llenar los vacíos de la historia—, remate —el final suele ser sorpresivo, irónico o reflexivo— y estructura concentrada.

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El microcuento más famoso en español es de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Un texto de 99 palabras califica perfectamente como un microcuento. El límite exacto no está escrito en piedra, pero este es el que pone la organización del certamen. Hoy es el último día, hoy cierra la convocatoria.