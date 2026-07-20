Cultura

El Monte Olimpo busca ser Patrimonio Mundial justo cuando Christopher Nolan lo lleva de vuelta al cine

La “casa de los dioses” será evaluada para ser declarada patrimono mundial. Mientras, una nueva versión de la historia de Odiseo reaviva su peso simbólico

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Monte Olimpo, estatuas, templo griego, barco de remos y vela, dos monstruos marinos, montañas, nubes y mar agitado.
El Olimpo ocupa un lugar central en la mitología griega como hogar de Zeus y de los dioses olímpicos

El Monte Olimpo compitió por su ingreso en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como sitio mixto cultural y natural. La postulación se discutió en Busan, Corea del Sur, durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que comenzó el domingo y se extiende hasta el 29 de julio.

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Grecia inició el proceso en 2014, cuando inscribió el Olimpo en su Lista Indicativa, paso previo a una nominación formal y que habilitó una ventana de cinco a diez años para presentar el caso.

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El interés por el Olimpo coincidió con el estreno en cines esa semana de La Odisea, de Christopher Nolan, una adaptación de la epopeya de Homero en la que la montaña aparece como hogar de Zeus y los dioses olímpicos que influyeron en el viaje de Odiseo.

La candidatura ante la UNESCO y la revisión del comité

Evagelos Geroliolios, alcalde de Dion-Olympus con sede en Litóchoron, la principal ciudad de la montaña, dijo a Associated Press: “El Olimpo es nuestra vida. Es el lugar en el que crecimos”.

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El proceso de nominación incluyó una evaluación preliminar y luego la presentación de un expediente completo. Ese archivo fue evaluado durante 14 meses por organismos asesores que incluyeron el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las recomendaciones de esos organismos se discutirá en la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial, donde representantes de 21 países votan sobre los sitios nominados.

Un borrador de la agenda de la reunión de Busan indicó que el comité derivó la postulación de vuelta a Grecia y pidió más detalles.

Geroliolios vinculó la nominación con una agenda de protección. “Es un lugar que amamos. Es un lugar que mucha gente de todo el mundo visita para ver, vivir y experimentar. Queremos protegerlo”, dijo al medio. También señaló sobre una eventual inclusión: “Sería algo muy grande que supera no solo los límites locales, sino los límites nacionales. Es algo que concierne a todo el mundo”.

Montañas rocosas con cimas irregulares y algunos parches de nieve, cubiertas de densos árboles verdes en las laderas inferiores, bajo un cielo azul claro.
El Monte Olimpo compitió por ingresar en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como sitio mixto cultural y natural

El valor cultural y religioso del Olimpo

El Olimpo ocupó un lugar central en la mitología griega antigua: allí, según el relato tradicional, Zeus estableció su corte tras derrotar a su padre Cronos en una guerra de 10 años que terminó con el reinado de los Titanes.

En una de las cumbres menores, excavaciones descubrieron un santuario a cielo abierto con los hallazgos más antiguos fechados en el período helenístico, entre 323 a. C. y 30 a. C. De acuerdo con la nominación original presentada por Grecia ante la UNESCO, se creyó que ese santuario fue mencionado por el filósofo e historiador Plutarco, quien en el siglo II escribió sobre procesiones hacia una de las cimas del Olimpo para sacrificios animales a Zeus.

La montaña mantuvo significación religiosa en la era cristiana. Una capilla en la cima del profeta Elías, a 2.803 metros, fue considerada la capilla ubicada a mayor altitud del mundo cristiano ortodoxo.

El desfiladero de Enipeas albergó restos de un monasterio fundado en 1542. A unos veinte minutos a pie desde allí está la Santa Cueva de San Dionisio, una capilla construida dentro de una cueva desde la que brotó un pequeño manantial cuya agua fue considerada sagrada.

Protección ambiental y presión turística

La discusión por el Patrimonio Mundial convivió con el control de la presión turística sobre el ecosistema. Geroliolios afirmó que la inclusión en la lista “impone obligaciones mayores” de su parte “para proteger este ambiente”.

Babis Marinidis, guía de montaña y presidente del Club Alpino de Litóchoron, advirtió que la inclusión probablemente atraería a más personas al Olimpo y su área de influencia. “¿Cuánta gente puede soportar esta montaña, este ecosistema?”, planteó.

Marinidis sostuvo que, aunque gran parte del Olimpo fue designada parque nacional décadas atrás y existieron regulaciones, muchas se incumplieron abiertamente. Señaló que visitantes ignoraron con frecuencia los carteles de “prohibido nadar” o “prohibido acampar”.

El aumento de visitantes llevó a autoridades locales a considerar el cobro de entradas y el registro del número de visitantes. “Antes estaba en contra”, dijo Marinidis. “Pero ahora, con tanta gente, creo que hay que imponer algún límite”.

Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan
"La Odisea", de Christopher Nolan, ha reavivado el interés por conocer el Monte Olimpo

Riesgos y seguridad en la montaña

El Olimpo atrae excursionistas y montañistas de todo el mundo. Aunque no se exige experiencia técnica de escalada para alcanzar la cima, el terreno y el clima volátil lo convierten en un entorno de riesgo.

La última fatalidad ocurrió el 11 de julio, cuando un excursionista griego de 64 años murió tras colapsar en un sendero. En mayo, equipos de rescate encontraron el cuerpo de un español de 25 años días después de su desaparición, cuando intentaba alcanzar la cima en medio de la nieve.

Triantafyllos Giannospyros, excursionista de 32 años que visitó la montaña por primera vez, dijo: “Hay que tener cuidado, y las medidas de seguridad siempre deben estar presentes”. Añadió: “Pero con cuidado y buena organización, no es algo a lo que haya que temer”.

Stavroula Vourou, que gestionó un hotel en Litóchoron desde donde partieron muchos excursionistas, dijo: “Todo el mundo sale para subir y conquistar una montaña que requiere respeto. Si respetás esta montaña, la montaña también te respeta”.

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